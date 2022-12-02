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الفورمولا واحد تؤكد إلغاء جائزة الصين الكبرى لموسم 2023

أكدت الفورمولا واحد إلغاء جائزة الصين الكبرى لموسم 2023 المقبل، وذلك بسبب قوانين جائحة كورونا التي لا زالت سارية المفعول في البلاد، حيث تبحث البطولة في بدائل أخرى.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
الفورمولا واحد تؤكد إلغاء جائزة الصين الكبرى لموسم 2023

لم تستضف الصين أية جولة في البطولة منذ 2019، وذلك بسبب القوانين الصارمة التي تتبناها البلاد منذ بدء جائحة كورونا، والتي عادت وتفشت في عدد من المدن الكبرى.

وكانت جائزة الصين الكبرى متواجدة في الروزنامة يوم 16 أبريل/نيسان، لكن وفي بيان أصدرته البطولة، تم الإعلان أن الحدث لن يقام العام المقبل، والبحث جارٍ عن بديل.

حيث جاء فيه: "تؤكد الفورمولا واحد وبعد نقاشات مع المروج والسلطات المعنية، أن جائزة الصين الكبرى 2023 لن تقام بسبب الصعوبات المرافقة لقوانين جائحة كورونا".

وأكمل البيان: "تقيم الفورمولا واحد خيارات بديلة، وسنقوم بتوفير التفاصيل حال تأكيدها".

ويترك إلغاء جولة الصين فراغاً في الروزنامة بين جائزتي أستراليا 2 أبريل وأذربيجان 30 أبريل.

وكانت البطولة تأمل تقريب جولة أذربيجان لخفض الفارق الزمني، لكن المسؤولين أصروا على إبقاء الموعد الأصلي خلال محادثات مع ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد.

بالتالي تبحث البطولة عن خيارات أخرى كبديل، بحيث يتم الإبقاء على 24 جولة للموسم المقبل.

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