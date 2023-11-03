الفورمولا واحد تؤكد إقامة سباق أبوظبي الختامي لموسم 2023 في موعده

ظهرت بعض الشائعات مؤخراً حيال إمكانية وجود خطورة لإلغاء الجولة الأخيرة هذا الموسم في أبوظبي.

وانتشرت هذه الشائعات بعد تحديث من مكتب وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة حيال منطقة الخليج العربي، وضرورة أخذ الاحتياطات من قبل الأجانب.

لكن تم فهم هذا التحديث وبشكل خاطئ بأنه نتيجة للحرب الإسرائيلية الدائرة حالياً على قطاع غزة.

إلا أن مثل هذا التحديث موجود كذلك للبلدان الأخرى مثل ألمانيا، فرنسا وبلجيكا.

بالتالي أكدت الفورمولا واحد بأن جائزة أبوظبي الكبرى ليست مهددة على الإطلاق بالإلغاء.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنه تم إيضاح هذه المسألة للفرق ومدراء الفرق.