الفورمولا واحد تؤكد إقامة ثلاثة سباقات قصيرة في موسم 2022 مع تغييرات في توزيع النقاط

ستُقام السباقات القصيرة في موسم 2022 في جولات إيمولا، النمسا والبرازيل. إذ وإلى جانب ذلك أدخلت البطولة تعديلات على نظام النقاط في هذه الأحداث، والذي كان يمنح النقاط للثلاثة الأوائل فقط في 2021.

حيث سيُمنح الفائز 8 نقاط، الوصيف 7 نقاط و6 نقاط لصاحب المركز الثالث وهكذا حتى المركز الثامن.

علاوة على ذلك، واستجابة لردود فعل السائقين والمشجعين، فإن قطب الانطلاق الأول سيُمنح الآن رسميًا لصاحب أسرع لفة في تصفيات الجمعة، عوضًا عن الفائز بالسباق القصير.

هذا وسيتغير اسم حدث السبت كذلك رسميًا من التصفيات القصيرة إلى مجرد السباق القصير.

وستُقام هذه السباقات في 2022 في جوائز إيميليا رومانيا، النمسا والبرازيل، وهو ما يعني التخلّي عن الأحداث القصيرة التي كان من المخطط إقامتها في البحرين، كندا وهولندا.

وكانت حلبة إنترلاغوس في البرازيل قد استضافت بالفعل سباقًا قصيرًا في 2021، إلى جانب سيلفرستون ومونزا.

جديرٌ بالذكر أن التغيير في نظام توزيع النقاط للسباقات القصيرة يعد هامًا للغاية، إذ سيضع أهمية كبرى للأداء الجيّد في مجريات السبت في نهاية الأسبوع.

وجاء في بيان "فيا" حول هذا الشأن: "بعد مراجعة الأحداث الثلاثة القصيرة التي أقيمت في 2021 والاعتراف من الجميع بأن تلك الصيغة قد خلقت منافع إيجابية للرياضة، فقد تم اقتراح إقامة ثلاثة أخرى لموسم 2022، حيث أن ذلك عدد منطقي في ضوء الضغوطات التي تواجهها الفرق بالفعل لهذا الموسم مع تقديم تغييرات كبيرة على القوانين".

وأضاف: "وقد وافقت اللجنة بالإجماع على إقامة السباقات الثلاثة القصيرة في هذا الموسم، مع بعض التحديثات على صيغتها بناء على ردود فعل المشجعين، وسائل الإعلام والفرق".

وأكمل البيان: "تعديلات سقف النققات للسباقات القصيرة سيظل كما هو من موسم 2021".