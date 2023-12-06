الفورمولا واحد تؤكد أن الادعاءات الموجهة إلى الزوجين وولف "خاطئة"

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، عن فتح تحقيق من قبل قسم الامتثال للقوانين حيال إمكانية وجود خرق يتمثل بتضارب في المصالح يتعلق بالزوجين وولف، نظراً لحساسية منصب كل منهما، وإمكانية نقل معلومات سرية بينهما.

وبينما لم تتم تسمية سوزي وتوتو وولف مباشرة، لكن البيان الذي نُشر، أكد أن التحقيق جارٍ.

حيث جاء فيه: "’فيا’ على دراية بالتكهنات الإعلامية حول إمكانية وجود معلومات سرية تم تمريرها إلى أحد مدراء فرق الفورمولا واحد من قبل شخص في مؤسسة الفورمولا واحد. قسم الامتثال للقوانين ينظر في هذه المسألة".

وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مجلة "بزنس إف1" إلى تعليق من قبل وولف خلال أحدث اجتماع لمدراء الفرق، جاء بناء على معلومة ليست قادمة إلا من مؤسسة الفورمولا واحد نفسها، ما كان الدافع الأساسي وراء شكوى مدراء الفرق الآخرين.

ورداً على ذلك، طلب محمد بن سُليّم رئيس "فيا" من قسم الامتثال للقوانين، التحقيق في الأمر.

تصوير: صور موتورسبورت ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس ومحمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات

لكن تلك التكهنات والادعاءات رفضتها الفورمولا واحد مباشرة وبشكل واضح، ودافعت عن سمعة الزوجين وولف، وذلك عبر بيان شديد اللهجة كشفت فيه أنه لم يتم إعلام البطولة بالتحقيق قبل وسائل الإعلام.

وجاء فيه: "نشير إلى أن البيان الذي نشرته ’فيا’ علناً، لم نكن على علم به مسبقاً".

وأكمل البيان: "لدينا ثقة كاملة في أن الادعاءات خاطئة، لدينا بروتوكولات متينة متبعة وإجراءات خاصة لضمان فصل المعلومات والمسؤوليات فيما يتعلق باحتمال تضارب المصالح".

وأردف: "نحن واثقون من أنه لم يفصح أيّ فرد من طاقم عملنا لأي مدير لأحد فرق الفورمولا واحد بأية معلومات، ونحذّر من مثل هذه الادعاءات الخطيرة دون دليل".

وتم تعيين سوزي وولف كمديرة إدارية لأكاديمية الفورمولا واحد شهر مارس من هذا العام، بعد أن عملت كمديرة ومن ثم مديرة تنفيذية لدى فريق فانتوري في الفورمولا إي ما بين 2018 و2022.

أما ضمن دورها الحالي كمديرة لأكاديمية الفورمولا واحد، فإن سوزي وولف تقدم تقاريرها مباشرة إلى ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد.