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الفورمولا واحد تؤجل حظر بطانيات الإطارات الحرارية حتى 2025

تم تأجيل حظر بطانيات الإطارات الحرارية والذي كان من المقرر تطبيقه في موسم 2024 للفورمولا واحد وذلك لمنح بيريللي وقتاً أفضل لتطوير إطارات مناسبة.

الإطارات

تم اتخاذ القرار خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد في سبا، حيث خاض الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مناقشات مع منظمة الفورمولا واحد والفرق.

وكانت مسألة البطانيات الحرارية من أهم المسائل. إذ وبالرغم من التجارب الأولية التي أجريت على هذه الفكرة في حلبات مثل البحرين، برشلونة وسيلفرستون، لكن الفرق أرادت تجربتها في مزيد من الحلبات.

وتم الاتفاق على إعادة دراسة الفكرة قبل موسم 2025، لكنه الموسم نفسه الذي ستبدأ فيه مناقصة تزويد البطولة بالإطارات، حيث لم يتم بعد تحديد هوية المزوّد الذي سيواصل تقديم الإطارات للبطولة: بيريللي أم بريدجستون.

لكن حصل اتفاق على اعتماد إطارات انترميديت دون بطانيات حرارية في 2024.

ومن بين النقاط الهامة الأخرى، مسألة معادلة وحدات الطاقة، والتي تتمحور حول طلب ألبين مزيداً من التطوير لمحاولة تقليص الفارق خلف المنافسين.

ويبدو أن هناك نوعاً من التعاطف مع المصنع الفرنسي، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد حيث ستتم مناقشة المسألة لاحقاً من قبل لجنة استشارية مختصة بوحدات الطاقة.

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كما تم كذلك مناقشة مسألة السماح بالإنفاق على المنشآت لتحسينها دون احتساب ذلك من سقف النفقات، لمساعدة فرق مثل ويليامز التي تريد تحسين وتطوير منشآتها، لكن لم يتم التوصل لاتفاق في هذا الصدد، وتمت إحالة هذه المسألة إلى لجنة استشارية مالية للمزيد من التدقيق.

علاوة على ذلك تم التأكيد بأن التجارب الشتوية ما قبل الموسم ستقام في البحرين بين 21 - 23 فبراير/شباط المقبل.

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فيرستابن يتألق على حلبة سبا-فرانكورشان ليسجل أسرع الأزمنة أمام لوكلير في التصفيات

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