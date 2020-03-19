الفورمولا واحد تؤجّل جوائز هولند، إسبانيا وموناكو بسبب تفشّي وباء كورونا

في ظلّ توقّع استمرار تفشّي وباء كورونا (كوفيد-19) لأشهر، فقد قرّر رؤساء الفورمولا واحد اليوم الخميس أنّ أبكر سباق يُمكن أن ينطلق منه موسم 2020 هو باكو في يونير/حُزيران المُقبل.

وضمن بيانٍ أصدره الكيان الحاكم لرياضة السيارات "فيا"، جاء أنّ هذه القرارات أتت إثر رغبة بضمان سلامة المتسابقين والمشجّعين.

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وجاء في البيان: "بسبب الوضع المتغيّر باستمرار لتفشّي وباء كوفيد-19 عالميًا، فإنّ فيا والفورمولا واحد ومروّجي الجوائز الثلاث قد اتّخذوا هذه القرارات من أجل ضمان صحّة وسلامة الطواقم المسافرة، المتسابقين والمشجّعين، الأمر الذي ما يزال أولويتنا الأولى".

وأضاف البيان: "تواصل فيا والفورمولا واحد العمل عن قرب مع المروّجين المتأثرين من ذلك والسلطات المحلية من أجل مراقبة الوضع واتّخاذ الوقت اللازم لدراسة إمكانية المواعيد البديلة لكلّ جائزة في وقت لاحق من العام إذا ما تحسّن الوضع".

واختتم: "تتوقّع فيا والفورمولا واحد أن ينطلق موسم 2020 بمجرّد أن يصبح الوضع آمنًا بعد شهر مايو/أيار، كما سنواصل المراقبة المستمرة للوضع القائم الخاص بفيروس كوفيد-19".

جديرٌ بالذكر أنّ السباق الأوّل بعد موناكو هو باكو في الـ 7 من يونيو/حُزيران المُقبل، يليه جائزة كندا الكبرى بعد ذلك بأسبوع.

وقد أقدمت الفورمولا واحد بالفعل على إلغاء فترة الإغلاق للفترة الصيفية في أغسطس/آب في محاولة لاستغلال تلك الفجوة من أجل وضع بعض السباقات إذا ما تمكّنت البطولة من إنقاذ موسم 2020.