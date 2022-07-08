الفورمولا واحد تؤجل تفعيل قيود الارتدادات والأرضيات المرنة حتى جائزة بلجيكا الكبرى

كانت "فيا" تخطط في البداية لتقديم مقياس التذبذب الانسيابي الذي لا يمكن للفرق تخطيه خلال السباق المُقبل في بول ريكار.

وتضمنت خطة "فيا" إلى جانب تقليل الارتدادات على السيارات وعليه تحسين سلامة السائقين، خطوات للحد من ألاعيب معينة يُعتقد بأنها متعلقة بالأرضيات المرنة.

ووسط الشكوك بأن بعض الفرق كانت تستغل ثغرات في القوانين التي كان من المفترض أن تُلزم بقساوة محددة للأرضيات، ما قد يجعل تطبيق مقياس التذبذب الانسيابي غير منصف للآخرين، فقد أعلنت "فيا" نيّتها لتعزيز اختبارات المرونة لجائزة فرنسا الكبرى.

وجوبه التوجيه التقني الذي أرسلته "فيا" للفرق ويعرض خطتها قُبيل جائزة بريطانيا الكبرى باستياء من الفرق التي جادلت بأنه ليس من المفترض أن تبدأ "فيا" بالتدخل في مثل هذه المسائل.

وتم طرح تلك المسألة في اجتماع لجنة الفورمولا واحد اليوم الجمعة في النمسا، وتم الاتفاق على تغيير موعد تقديم القوانين الجديدة.

وجاء في بيان الكيان الحاكم: "بعد الحصول على الآراء واستشارة الفرق ومن أجل السماح لها بإدخال التحديثات الضرورية على الأرضيات، والتي تضمن تطبيقًا عادلًا للمقياس المستخدم في قياس ذلك التذبذب على كافة السيارات، فسيدخل التوجيه التقني الذي صدر إلى الفرق قُبيل جائزة بريطانيا الكبرى حيّز التطبيق بدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى".