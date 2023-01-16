الفورمولا واحد تأمل من قوانين محركات 2026 الجديدة "معادلة ساحة المنافسة"

ستدخل الفورمولا واحد مرحلة جديدة من القوانين التقنية، بحيث تضع حداً لحقبة المحركات الهجينة التي تنتهي في 2026، مع تركيز أكبر على المكوّن الكهربائي والوقود المستدام بهدف السعي إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2023.

وقد جذبت هذه الخطط مجموعة فولكسفاغن بالفعل، عبر آودي التي ستدخل بثقلها المصنعي مع فريق ساوبر. أما العلامة الشقيقة بورشه، فما زالت مهتمة بتصنيع محرك للفورمولا واحد بالرغم من انهيار صفقة شراكتها التي كانت مزمعة مع ريد بُل.

وتخوض الفورمولا واحد محادثات مع عدة أطراف مهتمة بالمسألة مستقبلاً. فقد بدأت شركة أندريتي بالفعل بخطط حثيثة لدخول البطولة عبر العمل مع العملاق جينيرال موتورز بعلامته كاديلاك.

وضمن معرض كلامه علق بات سيموندرز المدير التقني للفورمولا واحد مشيراً إلى أن الهدف من قوانين المحركات الجديدة هو معادلة المنافسة.

فقال: "لقد وضعنا الكثير من الطموحات المرتفعة على هذه القوانين الجديدة، ولعل من بينها، معادلة ساحة المنافسة للمصنعين الجديد".

وأكمل: "محركات الفورمولا واحد الحالية مختلفة جداً جداً عن المحركات التقليدية. إنها معقدة جداَ".

وتابع: "حتى وإن كنت تمتلك خبرة طويلة في تصنيع المحركات لسنوات، فإنك لن تكون قادراً وبشكل فجائي على الانتقال لتصنيع محركات فورمولا واحد".

وأردف: "لذا أردنا معادلة ساحة المنافسة، مع دخول شركات مثل آودي، بورشه وكاديلاك، وهناك آخرون لن أسميهم - وذلك ليس بالأمر السيء".

محمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات وستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، تتقاطع رغبة انضمام مصنعين جدد مع تصريحات محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بضرورة توسيع عدد الفرق المشاركة.

ويرى سيموندز بأن البطولة سترحب بالفرق الجديدة طالما أنها تجلب إضافة قيمة للمنافسات.

فقال: "لا يوجد جانب سلبي لضم المزيد من السيارات طالما أنها ترفع من النوعية".

واختتم: "لكن الرياضة تحظى بنجاحات كبيرة حالياً. لا عجب أن الجميع يريد المشاركة، لقد نجحنا بقلب وجه الرياضة في خمس سنوات تدرّ أرباحاً كبيرة".