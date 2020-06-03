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الفورمولا واحد تأمل عودة الجمهور إلى السباقات بحلول الخريف

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الفورمولا واحد تأمل عودة الجمهور إلى السباقات بحلول الخريف
03-06-2020

أبدى تشايس كاري رئيس الفورمولا واحد أمله في أن تكون الرياضة قادرة من جديد على استقبال المشجعين في الحلبات بحلول خريف هذا العام.

أعلنت البطولة رسميًا بالأمس عن روزنامتها الأوروبية المتألفة من 8 سباقات والتي ستُقام من دون حضور الجمهور.

مع ذلك، يأمُل كاري عند انتقال البطولة إلى السباقات خارج أوروبا أن يكون هنالك مجال للسماح للمشجّعين بحضور السباقات.

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فقال: "المشجّعون عامل مهم للغاية في السباقات. نحن ننافس من أجلهم. لذلك نودّ بكل تأكيد حضورهم في تلك السباقات. لكنّني أعتقد بأنّنا ندرك في الوقت الحالي متطلبات السلامة والمخاطر التي ما تزال موجودة، حيث يتعيّن علينا اتّخاذ بعض الخطوات في مواجهة ذلك".

وأضاف: "نودّ عودة الجمهور إلى الحلبات بمجرد أن يكن بمقدورنا ذلك بطريقة آمنة للجميع. لقد تحدثنا عن أهدافنا بعودة الجماهير في السباقات في الخريف المُقبل. ربما لا نعود في ذلك الوقت إلى الجماهير المكتظة في المدرجات، ولكن أحداثًا بها جماهير بعدد محدود، لذلك أعتقد بأنّنا سنقوم بذلك على نحوٍ واقعي وآمن".

في المقابل، قال كاري أنّ يوليو/تموز سيكون الوقت المناسب لاستئناف البطولة، على الرُغم من القيود التي ما تزال مفروضة في العديد من الدول.

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"بدا لنا بأنّ هنالك رغبة حقيقية من الكثيرين حول العالم بعود الحياة إلى طبيعتها. إذ نرغب بأن تعود البطولة كذلك على نحوٍ آمن وبالطريقة الصائبة. لسنا وحدنا بكل تأكيد، فقد بدأت رياضات أخرى بالعودة كذلك، ومجتمعات أخرى بدأت بفتح أبوابها" قال كاري.

واختتم: "أتابع ما يحدث كشخص عادي، لكنّ بلدانًا مثل إيطاليا يبدو أنّها بدأت بالانفتاح مع قيود وإرشادات محددة. لكن معظم العالم يتّجه للمُضي قُدمًا والتحرك للأمام".

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