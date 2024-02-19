الفورمولا واحد تأمل اكتمال التحقيقات حول هورنر "في أقرب فرصة"

كان هورنر محور الكثير من الجدل وبات تحت دائرة الضوء بعد أن بدأت شركة عملاق مشروبات الطاقة ريد بُل، تحقيقاً مستقلاً في ادعاءات موجهة ضده من قبل إحدى الموظفات.

ورغم أنه نفى بشدة تلك الاتهامات، لكنه ما زال بانتظار قرار ريد بُل إزاء نتيجة التحقيقات المستقلة تلك.

وتريد ريد بُل الخوض في جميع التحليلات والمعطيات قبل اتخاذ القرار - أو عدم اتخاذ أي إجراء - وفي هذه الأثناء، فإن هورنر ما زال على رأس عمله كمدير لفريق الفورمولا واحد.

وتصاعدت التكهنات والشائعات حيال تصرفات هورنر وطبيعة تلك الادعاءات، ويبدو أنها تزداد حدة مع اقتراب انطلاقة الموسم من حلبة البحرين الدولية.

وأصدر مالكو الأسهم التجارية للفورمولا واحد بياناً قصيراً يوم الأحد أكدوا فيه رغبتهم بحل المسألة بأسرع وقت ممكن، فيما تبدو أنها رسالة واضحة إلى ريد بُل لعدم إطالة أمدِ العملية أكثر في ظل اقتراب بداية الموسم.

حيث جاء في البيان: "لاحظنا أن ريد بُل بدأت تحقيقاً مستقلاً للنظر في الادعاءات ضمن ريد بُل ريسينغ".

وأكمل البيان: "نأمل أن يتم توضع المسألة في أقرب فرصة، وذلك بعد إكمال عملية شاملة وعادلة للأمر، ولن ندلي بالمزيد من التعليقات حول ذلك حالياً".

ورغم أن الفورمولا واحد تريد إنهاء الوضع بسرعة، لكن لا توجد أية سلطة تسمح لها بتنفيذ ذلك أو اتخاذ أي إجراء بحق الفريق أو هورنر، في حال ارتأت أنه ضروري.

ومثل هذه التدخلات عادة يقوم بها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، والذي قد يقرر التدخل في حال وجود دليل على تصرفات مسيئة تعارض المبادئ والمعايير المتبعة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت الضجة الإعلامية حوله قد أثرت على الفريق، ردّ هورنر: "كان هناك تشتيت لا مفرّ منه، لكننا في الفريق متحدون معاً".

وأكمل: "الجميع يركز على الموسم الذي ينتظرنا. والأمور تسير على قدم وساق. الدعم كان رائعاً".

وحين سُئِل إن كانت الضغوطات تلك قد أثرت على الفريق من الناحية التسابقية، رد هورنر: "أعتقد أن الفريق يتجهز للموسم الذي ينتظرنا، ونحن في وضع جيد جداً".

وأكمل: "نحن مركزون بالكامل على التسابق. نتطلع قدماً إلى البحرين الأسبوع المقبل لنرى كيف ستعمل السيارة. وهذا هو محور تركيزنا. نحن متحدون معاً ضمن هذا المسعى".