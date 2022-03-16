الفورمولا واحد بصدد خوض نقاشات حول تغييرات في القوانين لتفادي "حرب مرايا"

كجزء من تحديثات مرسيدس لسيارتها خلال تجارب البحرين الشتوية، كان هناك تصميم جديد للمرايا وشمل ذلك دعامات منحوتة بكثافة للمساعدة في تغذية الشفرات على هياكل التصادم الجانبي.

وأشار ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري إلى أنه وبينما يتماشى التصميم الجديد مع القوانين، لكن هناك خطراً بأن تقوم الفرق بدفع الحدود القصوى للقوانين مستقبلاً إلى مستويات أعلى من أجل الوصول إلى تصميم "السفينة الفضائية" ذاك.

لكن يبدو بأنه سيتم التطرق للمسألة ضمن نقاشات بين الفرق.

حيث قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "بالتأكيد لا نرغب ببدء حرب مرايا".

وأكمل: "خضنا الكثير من الاجتماعات التقنية طوال السنوات العشر الماضية حيال وظيفة المرايا، وإن كانت ستتحول إلى أجنحة أم لا".

وتابع: "أنا واثق أننا وفي ضوء المستجدات، سنقوم على الأغلب بمناقشة هذه المسألة".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، أشار نيكولاس تومبازيس رئيس قسم بطولات المقعد الأحادي لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بأن طريقة صياغة القوانين الحالية تركت بعض الغموض حيال تصاميم أجزاء الهيكل وإن كانت تعتبر من تصميم المرايا أم لا.

ونظرياً، لا تُعتبر المرايا جزءاً من هيكل السيارة وفقاً للفقرة 3.2.2 من اللوائح التقنية، حيث تشير إلى ضرورة الالتزام بوظيفة المرايا الأساسية، وأن "أي تغييرات في التصميم بهدف تحسين انسيابية السيارة، ممنوعة".

لكن، تسمح القوانين للفرق كذلك بتسمية بعض قطع الهيكل "كجزء تابع للمرايا"، وبالتالي يتم النظر إليها بشكل مختلف.

وبينما من غير المتوقع أن يتم اعتبار تصميم مرايا مرسيدس غير قانوني، لكن ما قد يحصل أنه ربما يتم تغيير صيغة القوانين لموسم 2023 بحيث تمنع ظهور تصاميم متطرفة للمرايا.

حيث قال تومبازيس: "نعمل دوماً على تقييم القوانين للمواسم التالية، لناحية وضوحها وعدم احتوائها على ما يمكن تفسيره بغير المقصود منه".

واختتم: "أعتقد أن مستوى التعارض مع المقصود من القوانين منخفض للغاية، لكن هناك نواحٍ قليلة قمنا بمناقشتها مع الفرق. وسنخوض خلال الاجتماع المقبل المزيد من النقاشات".