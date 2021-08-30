الفورمولا واحد بصدد تغيير القوانين بعد جائزة بلجيكا الكبرى "الهزلية"

تمّ تثمين موقف "فيا" ومايكل ماسي مدير السباقات، لعدم الضغط نحو إقامة السباق ضمن الظروف الجوية الصعبة في سبا-فرانكورشان، لكن كان هناك عدم ارتياح حيال الطريقة التي أُعلنت بها النتائج بعد ثلاث لفات فقط خلف سيارة الأمان.

وكان لويس هاميلتون سائق مرسيدس أحد السائقين الذين عبّروا عن عدم سرورهم من ذلك الوضع، في إشارة إلى أنّ الفورمولا واحد فضّلت المال على المتابعين في تصرفاتها.

حيث نشر على موقع "إنستاغرام": "اليوم كان تمثيلية ’هزلية’ والخاسر الوحيد كان الجمهور الذي دفع الكثير من المال لمشاهدتنا نخوض السباق".

وكان ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد قد أشار إلى أن الطريقة التي أُعلنت بها نتائج السباق لم تكن مثالية، حيث عبّر عن رغبته بالكلام مع مالكي الأسهم التجارية للنظر في تغييرات محتملة للقوانين.

وأي تغيير في القوانين لضمان عدم تكرار ما حصل في بلجيكا - سواء لناحية ضمان عدم إعلان إلا بعد عدد كافٍ من اللفات، أو إجراءات تأجيل السباق لموعد لاحق - ستحتاج إلى موافقة الفورمولا واحد، الفرق والاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

لكن، من غير المتوقع أن يكون أي أحد ضدّ إجراء تغييرات تمنع تكرار ما حصل في بلجيكا.

الظروف الجوية الصعبة في سبا تصوير: صور موتورسبورت

وأبدى زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين دعمه لإيجاد طريقة أفضل للتعامل مع الوضع، حيث صرّح بأنه "من غير الصحيح" أن يتم اعتبار بضع لفات خلف سيارة الأمان، سباقاً.

ونشر على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "تنص القوانين على أنه وبعد بضع لفات يمكن اعتبار ذلك سباقاً. أعتقد أن هذا بحاجة إلى تغيير".

وأكمل: "لا أعتقد أن هناك أحداً يعارض أهمية السلامة ضمن تلك الظروف الجوية، لكن علينا إيجاد حلّ أفضل كرياضة، لعدم تكرار ذلك. لا يجب أن تكون النتيجة سباقاً بعد ثلاث لفات فقط خلف سيارة الأمان".

وأردف: "هذا ما تنص عليه القوانين، لكن الآن علينا مراجعة ذلك من قبلنا جميعاً، كي نتعلم مما جرى واتباع أسلوب مختلف للتعامل مع وضع مماثل مستقبلاً - سواء أكان ذلك في اليوم التالي أو غيره".

واسترسل: "لا أعتقد أن أحداً يوافق على تسمية تلك اللفات سباقاً، سنعمل على هذا، على أمل عدم تكرار ما حصل".

من جهته، كان مايكل ماسي مدير السباقات قد أشار إلى أن الفرق و"فيا" قد تجتمع لمراجعة القوانين على ضوء ما جرى في بلجيكا.

فقال: "أعتقد أنه وبعد هذه الجولة، وفي الاجتماع التالي للعام المقبل، سننظر جميعاً في الكثير من الأمور، ونرى ما يرغب به جميع الأطراف".

واختتم: "كما تعلمون جميعاً، نحن في مرحلة نعمل فيها جميعنا مع ’فيا’ والفرق العشرة لتطوير القوانين. لذا، سنخوض في جميع السيناريوهات الممكنة".