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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى أخبار

الفورمولا واحد بصدد تجربة نظام فيديو جديد من أجل المنعطفات غير المرئية في السعودية

تتطلع الفورمولا واحد لتجربة استعمال نظام فيديو جديد للمسار بهدف مساعدة السائقين وتقديم تحذيرات لهم ضمن المنعطفات عالية السرعة في حلبة جدة.

الفورمولا واحد بصدد تجربة نظام فيديو جديد من أجل المنعطفات غير المرئية في السعودية

على هامش جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد، تم الإعلان أن تجارب ما بعد ظهر يوم الجمعة للفورمولا 2 والتي تقام قبل الفورمولا واحد، ستشهد اختبار تقنية فيديو جديدة.

وتم تثبيت شاشات على الجانب الأيسر من المسار قبل المنعطفات 13، 16 و19 لتقديم فيديو لحالة المسار في مخارج تلك المنعطفات.

وهذه الفكرة الجديدة قد تمنح تحذيرات إضافية للسائقين حيال أية حوادث جارية قد لا يكونون على دراية بها.

وليست هناك تأكيدات رسمية حيال تواجد هذه الشاشات أم لا خلال حصص الفورمولا واحد، لكن وفي حال سارت الأمور على ما يرام في حصة الفورمولا 2 فسيتم اعتمادها على الأغلب.

ورحّب جورج راسل سائق مرسيدس ومدير جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" بالفكرة، لكنه أوضح أن معرفة مدى جدواها الفعلية تتطلب تجربتها في البداية.

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ويرى البريطاني أنه وفي حال سارت التجربة على ما يرام في السعودية، فمن الممكن تطبيق هذا المبدأ لحلبات أخرى.

فقال: "لا يمكنني التعليق حالياً على مدى جدواها، لكن في حال عملت كما يجب، فمن الممكن أن نراها في باكو، موناكو، سنغافورة وغيرها".

وأردف: "في حال ساعدت بتقليص المخاطر وتحسين مستويات السلامة فالجميع سيكون مسروراً منها".

من جهته، قال لاندو نوريس سائق مكلارين: "أعتقد أنه علينا الانتظار لنرى".

واختتم: "سنرى كيف ستسير الأمور، في حال عملت كما يجب، فقد نراها في بقية مجريات الموسم".

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