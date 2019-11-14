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الفورمولا واحد بصدد تبنّي مقاربة جديدة لأهدافها للإطارات مع بيريللي

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الفورمولا واحد بصدد تبنّي مقاربة جديدة لأهدافها للإطارات مع بيريللي
14-11-2019

تتجّه الفورمولا واحد إلى تبنّي مقاربة جديدة مع "خطاب الأهداف" الذي تتفّق عليه مع بيريللي من أجل ضمان أن تكون إطارات موسم 2021 أفضل لناحية التسابق.

خلال الأعوام الأخيرة، اتّفقت بيريللي مع الفورمولا واحد والاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" على سلسلة من الأهداف المتعلّقة بأداء الإطارات، والتي تضمّنت جوانب مرتبطة بسلوك التركيبات، الفوارق في أزمنة اللفّات وعدد وقفات الصيانة.

لكن ومع إدراك مدراء البطولة بأنّ أحد العوامل المقيّدة الأساسية التي تضرّ السباقات في الوقت الحالي يتمثّل في طريقة تصرّف الإطارات عند ملاحقة السيارات لبعضها البعض عن قُرب، فكان من الضروري إعادة التفكير في كيفية التعامل مع تلك المشكلة.

إذ وعوضًا عن وضع سلسلة من الأهداف لموسم 2021 والتي يجب بلوغ جميعها، فسيتمّ توجيه مزيد من التركيز على خصائص معيّنة في الإطارات لضمان أن تحصل العوامل التي تجعل التسابق أفضل على الأولوية.

حيث قال ماريو إيزولا رئيس قسم السباقات لدى بيريللي أنّه لم يتمّ بعد توقيع اتّفاق نهائي في هذا الصّدد، لكنّه أوضح بأنّه يتمّ العمل على مقاربة جديدة.

فقال: "الاختلاف الأكير يتمثّل في أنّنا حددنا عددًا من الأهداف ستكون لها الأولوية، مثل نافذة عمل الإطارات وتقليل الارتفاع المُفرط في الحرارة. إلى جانب أنّنا حددنا كذلك أرقام الفوراق في أزمنة اللفّات والتآكل".

وأضاف: "لذا وعوضًا عن الحصول على خطاب بكلّ الأهداف ضمن ذات المستوى من الأهمية، رغبنا التركيز على تلك الأكثر أهمية".

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ويتمثّل أحد الجوانب الأساسية التي يتمّ التركيز عليها في تقليل كمية الحرارة التي تنتجها الإطارات والتي تحدث عندما تقترب السيارات بشكل كبير من بعضها البعض، إذ أنّ الخسارة في الارتكازية التي تحدث حينها تتسبّب في انزلاق الإطارات على نحوٍ أكبر، ما يرفع بدوره من حرارتها وينتج عنه تراجع في أدائها.

"التعامل مع الارتفاع المفرط لحرارة  الإطارات هو أحد الأهداف الرئيسية" قال إيزولا، مُضيفًا: "إذا ما كان مقدار تراجع مستوى الارتكازية مع الحزمة الانسيابية الجديدة أقلّ بكثير بالمقارنة مع الآن، فسيساعد ذلك كثيرًا مع الإطارات".

واختتم: "بالتالي سيقلّ مستوى الانزلاق والحرارة على السطح، وتلك هي الوجهة الصحيحة".

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