الفورمولا واحد بصدد التخلّي عن خطة اعتماد صيغة قوانين رياضية جديدة لموسم 2022

عوضًا عن ذلك ستظل الرياضة تعتمد نسخة محدّثة من الصيغة الحالية للقوانين، مع إدخال أيّة تغييرات ضرورية.

وقد تمّ تطوير القوانين الرياضية الحالية على مدر العقود القليلة الماضية، والتي كانت في البداية تحت إشراف مدير سباقات "فيا" الراحل تشارلي وايتينغ.

وبينما تتّبع تلك القوانين بالأساس الخط الزمني لعطلة نهاية الأسبوع - من التجارب الحرة إلى السباق - إلّا أنّ كل شيء لا يتّبع بالضرورة ترتيبًا منطقيًا.

إذ أنّه وكجزء من البناء نحو تقديم القوانين التقنية الجديدة - والتي تأجّلت من 2021 إلى 2022 - فقد تمّ الاتفاق كذلك على إعادة كتابة القوانين الرياضية بنظرة جديدة. حيث تتمثّل الفكرة العامة في أن تكون متماشية بقرب أكثر مع تصميم وشكل القوانين التقنية.

وقد تكفّلت "فيا" بهذه المهمة مع مشاركة من المدير التقني لسباقات المقعد الأحادي ومتخصص القوانين نيكولاس تومبازيس والمدير الرياضي للفورمولا واحد ستيف نيلسن. وقد تمّ نشر النسخة الأولى رسميًا على موقع "فيا" في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بينما تمّ رفع آخر تحديث في أبريل/نيسان من العام الجاري.

وبالرُغم من وضعها بشكل مختلف، إلّا أنّ المحتوى الفعلي للقوانين ظل كما هو بشكل كبير، مع بضعة تحديثات محددة مناسبة للحقبة الجديدة.

كما تواصل النقاش حول تفاصيل التغييرات الإضافية لموسم 2022 خلال اجتماعات مدراء الفرق مع "فيا".

مع ذلك، برز إجماع خلال الأسابيع الأخيرة بأنه قد يكون من الأفضل البقاء مع صيغة القوانين الرياضية الحالية، مع إضافة التحديثات المطلوبة لموسم 2022.

كما أنّ الفرق و"فيا" يملكون معرفة جيّدة بالقوانين الحالية ويدركون تمامًا كيفية إيجاد مواد ذات صلة وفقرات في وقت سريع. وعليه لم تكن هنالك رغبة كبيرة في تغيير كامل يتضمن أن يتعلم الجميع عدد المواد الجديدة والتصميم إلى آخر هذه الأمور.

وعلاة على ذلك، فقد تمّ بذل مجهود كبير قبل جائزة بريطانيا الكبرى من أجل تضمين كل قوانين نهاية أسبوع سباق التصفيات القصير إلى المستند الحالي للقوانين. حيث أنّ إدخالها على نسخة 2022 كان ليتطلب جهدًا أكبر.

ومن المعلوم بأنّ القرار النهائي بالبقاء مع صيغة القوانين الرياضية الحالية من المقرر أن يُتّخذ خلال اجتماع سيُعقد الأسبوع المُقبل. وإذا ما تم ذلك، عندها سيتعين إضافة التغييرات المحددة لموسم 2022، مثل تلك المتعلقة بالتعديلات على جدول نهاية الأسبوع وساعات الحظر.