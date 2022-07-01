الفورمولا واحد بصدد اختبار "كاميرا دواسة الوقود" في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون

لم تثبّت الفورمولا واحد كاميرا عند قدم السائقين داخل السيارة منذ جائزة بلجيكا الكبرى في موسم 2000، عندما وضعت واحدة على متن سيارة آروز التي يقودها بيدرو دي لا روسا.

وضمن سعيها لمواصلة تقييم تقنيات بث جديدة، فإن التجارب الافتتاحية في سيلفرستون ستشهد عودة كاميرا دواسة الوقود والتي ستكون مثبتة على سيارة نوريس.

ومن المتوقع أن تمنح تلك الخطوة المشجعين فرصة رؤية كيفية استخدام نوريس للدواسات حول حلبة سيلفرستون عالية السرعة، إذ سيتم بث الصور مباشرة خلال التجارب الحرة، على أمل أن يتم تعميم تلك التقنية إلى بقية السائقين في السباقات المُقبلة.

وتعقيبًا على ذلك قال دين لوك مدير البث والإعلام لدى الفورمولا واحد: "ذلك سبيل آخر للابتكار نقدمه إلى خدمات البث لدينا والتي ستقرّب المشجعين أكثر من الحدث".

وأضاف: "سائقو الفورمولا واحد يكملون عددًا من المهام المعقدة للغاية بشكل متوازٍ على سرعات تصل إلى 200 ميل/ساعة خلال السباق، ومع الكاميرا من تلك الزاوية - إلى جانب ابتكارات مثل كاميرا الخوذة - فإن المشجعين سيفهمون أكثر التحديات التي يواجهها السائقون في قمرة القيادة".