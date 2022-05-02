تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / لماذا لا يهتم مدير قسم المحركات لدى ألبين بأرقام القدرة الحصانية لوحدة الطاقة؟ التالي / ماغنوسن لم يعد يرزح تحت ضغط السعي "لتحقيق اللقب" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 أخبار

الفورمولا واحد بصدد اختبار صيغة تصفيات معدّلة في 2023

تتّجه الفورمولا واحد لاختبار صيغة تصفيات معدّلة في جولات مختارة العام القادم، وذلك ضمن عملية التغيير التي تشهدها قوانين الإطارات.

الفورمولا واحد بصدد اختبار صيغة تصفيات معدّلة في 2023

مع رغبة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بتقليص عدد الإطارات المستخدمة خلال الجائزة الكبرى، فقد دعمت فرق الفورمولا واحد الأسبوع الماضي خططًا لتقليل مجموعات الإطارات المتاحة للسائقين من 13 إلى 11 مجموعة ضمن جولتين في موسم 2023.

لكن يبدو بأن تجارب تقليل عدد مجموعات الإطارات المتاحة سيتزامن كذلك مع مقاربة جديدة للتصفيات خلال الحدثين المختارين.

وبينما يتمتع السائقون الآن بحرية كاملة في اختيار الإطارات المستخدمة خلال أقسام التصفيات الثلاثة، لكن في تجربة العام القادم سيُلزم السائقون باستخدام تركيبة معينة لكل قسم.

وضمن نسخة محدثة من القوانين نشرتها "فيا"، تم تأكيد إلزام السائقين باستخدام إطارات "هارد" في القسم الأول من التصفيات، إطارات "ميديوم" في القسم الثاني وإطارات "سوفت" في القسم الثالث.

وإذا تم اعتبار أيّة حصة بأنها مبللة، عندها سيصبح اختيار الإطارات حرًا.

لانس سترول، أستون مارتن وفرناندو ألونسو، ألبين وإستيبان أوكون، ألبين

لانس سترول، أستون مارتن وفرناندو ألونسو، ألبين وإستيبان أوكون، ألبين

تصوير: صور موتورسبورت

اقرأ أيضاً:

وإلى جانب إلزام السائقين باستخدام تركيبة إطارات معينة في كل قسم، فإن التغييرات على قوانين استخدام الإطارات ستعدّل أيضاً من عدد مجموعات التركيبات المتاحة خلال نهاية الأسبوع المختارة.

إذ تُلزم القوانين الحالية أنه ومن بين المجموعات الـ 13 المتاحة للسائقين في نهاية أسبوع غير المتضمنة لسباق قصير (بما فيها مجموعة إطارات "سوفت" إضافية لسائقي القسم الثالث للتصفيات) سيحصل السائقون على 8 مجموعات "سوفت"، 3 "ميديوم" و2 "هارد".

لكن وضمن الحدثين اللذين ستتم فيهما تجربة صيغة التصفيات الجديدة، سيحصل السائقون على 4 مجموعات "سوفت"، 4 "ميديوم" و3 "هارد".

وينبغي أن يضمن ذلك التغيير استخدام السائقين لمجموعة أوسع من الإطارات على مدار نهاية الأسبوع، وبالتالي يكون ما يُهدر منها أقل مع نهاية الجولة.

المشاركات
التعليقات
لماذا لا يهتم مدير قسم المحركات لدى ألبين بأرقام القدرة الحصانية لوحدة الطاقة؟
المقال السابق

لماذا لا يهتم مدير قسم المحركات لدى ألبين بأرقام القدرة الحصانية لوحدة الطاقة؟
المقال التالي

ماغنوسن لم يعد يرزح تحت ضغط السعي "لتحقيق اللقب" في الفورمولا واحد

ماغنوسن لم يعد يرزح تحت ضغط السعي "لتحقيق اللقب" في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فولكسفاغن: 2026 كان "الفرصة الأخيرة" لدخول الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فولكسفاغن: 2026 كان "الفرصة الأخيرة" لدخول الفورمولا واحد

ماغنوسن لم يعد يرزح تحت ضغط السعي "لتحقيق اللقب" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ماغنوسن لم يعد يرزح تحت ضغط السعي "لتحقيق اللقب" في الفورمولا واحد

الفورمولا واحد بصدد اختبار صيغة تصفيات معدّلة في 2023
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد اختبار صيغة تصفيات معدّلة في 2023

لماذا لا يهتم مدير قسم المحركات لدى ألبين بأرقام القدرة الحصانية لوحدة الطاقة؟
فورمولا 1 فورمولا 1

لماذا لا يهتم مدير قسم المحركات لدى ألبين بأرقام القدرة الحصانية لوحدة الطاقة؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.