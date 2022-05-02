الفورمولا واحد بصدد اختبار صيغة تصفيات معدّلة في 2023

مع رغبة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بتقليص عدد الإطارات المستخدمة خلال الجائزة الكبرى، فقد دعمت فرق الفورمولا واحد الأسبوع الماضي خططًا لتقليل مجموعات الإطارات المتاحة للسائقين من 13 إلى 11 مجموعة ضمن جولتين في موسم 2023.

لكن يبدو بأن تجارب تقليل عدد مجموعات الإطارات المتاحة سيتزامن كذلك مع مقاربة جديدة للتصفيات خلال الحدثين المختارين.

وبينما يتمتع السائقون الآن بحرية كاملة في اختيار الإطارات المستخدمة خلال أقسام التصفيات الثلاثة، لكن في تجربة العام القادم سيُلزم السائقون باستخدام تركيبة معينة لكل قسم.

وضمن نسخة محدثة من القوانين نشرتها "فيا"، تم تأكيد إلزام السائقين باستخدام إطارات "هارد" في القسم الأول من التصفيات، إطارات "ميديوم" في القسم الثاني وإطارات "سوفت" في القسم الثالث.

وإذا تم اعتبار أيّة حصة بأنها مبللة، عندها سيصبح اختيار الإطارات حرًا.

لانس سترول، أستون مارتن وفرناندو ألونسو، ألبين وإستيبان أوكون، ألبين تصوير: صور موتورسبورت

وإلى جانب إلزام السائقين باستخدام تركيبة إطارات معينة في كل قسم، فإن التغييرات على قوانين استخدام الإطارات ستعدّل أيضاً من عدد مجموعات التركيبات المتاحة خلال نهاية الأسبوع المختارة.

إذ تُلزم القوانين الحالية أنه ومن بين المجموعات الـ 13 المتاحة للسائقين في نهاية أسبوع غير المتضمنة لسباق قصير (بما فيها مجموعة إطارات "سوفت" إضافية لسائقي القسم الثالث للتصفيات) سيحصل السائقون على 8 مجموعات "سوفت"، 3 "ميديوم" و2 "هارد".

لكن وضمن الحدثين اللذين ستتم فيهما تجربة صيغة التصفيات الجديدة، سيحصل السائقون على 4 مجموعات "سوفت"، 4 "ميديوم" و3 "هارد".

وينبغي أن يضمن ذلك التغيير استخدام السائقين لمجموعة أوسع من الإطارات على مدار نهاية الأسبوع، وبالتالي يكون ما يُهدر منها أقل مع نهاية الجولة.