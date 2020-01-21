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الفورمولا واحد: المال ليس الأمر الأهم في النقل التلفزيوني المدفوع

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الفورمولا واحد: المال ليس الأمر الأهم في النقل التلفزيوني المدفوع
21-01-2020

ترى منظمة الفورمولا واحد أن نوعية جمهور نقلها التلفزيوني المدفوع توازي أهمية الأرقام الإجمالية، تزامناً مع الكشف عن الإحصائيات الإجمالية لموسم 2019 المنصرم.

حظيت الفورمولا واحد بتزايد مطّرد في أعداد جمهور النقل التلفزيونيّ، بينما بقيت مستويات المتابعة ثابتة في 20 سوقاً عالمياً، مع زيادة إجمالية طفيفة.

وقالت الفورمولا واحد كذلك أن الرقم الإجمالي لجميع المتابعين - الذي يتم تحديده عن طريق جمع كامل الأرقام الوسطية لجمهور البطولة من قبل القنوات الناقلة طوال العام - قد ارتفع بمقدار 9 بالمئة بالمقارنة مع موسم 2018، إلى 1.922 مليار، وهو الرقم الأعلى المسجل منذ موسم 2012.

وساهمت الأسواق الخمسة الأولى بأكثر من 100 مليون من ذاك الرقم، وهي: البرازيل، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة وهولندا.

وبفضل تواجد روبرت كوبتسا، أظهرت بولندا أرقاماً مميزة للغاية بزيادة 25 بالمئة عن 2018. كما أنّ صفقة تلفزيونية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت تعني زيادة قدرها 228 بالمئة عن 2018.

أرقام المتابعين الذين شغلوا التلفاز لمتابعة الفورمولا واحد مرة واحدة على الأقل، ما زالت ثابتة في الأسواق الـ 20 الأولى عند 405.5 مليوناً، أكثر بـ 0.3 بالمئة عن العام السابق.

لكنّ الأرقام الإجمالية انخفضت بمقدار 3.9 بالمئة إلى 471 مليوناً.

حيث قال إيان هولمز مدير الحقوق الإعلامية للفورمولا واحد: "من الواضح أن البثّ المجاني سيولّد جمهوراً أكبر بكثير من النقل التلفزيوني المدفوع".

وأكمل: "لكن ذلك تبسيط مبالغ فيه للوضع. بداية، هناك عوامل تجارية على الدوام يجب أخذها بعين الاعتبار، علينا النظر إلى الجمهور، إلى التوزع السكاني، ومن ثم نبحث في المسألة".

وتابع: "أكثر من ذلك، النقل التلفزيوني المدفوع يؤمن عادة تغطية أكثر عمقاً، وأعتقد أنه من العدل القول أنّ قنوات مثل سكاي وكانال+ تواصل التقدم والتحسن لتحسين التغطية التقليدية للفورمولا واحد، ما يقرب المتابعين أكثر إلى البطولة، وهم يقومون بعمل رائع حقاً".

وأردف: "من ثم هناك الأشخاص الذين يتابعون محتوى الفورمولا واحد على عدة محطات وقنوات تواصل اجتماعي لشركائنا ناقلي البثّ وكذلك منصاتنا نحن الخاصة بالنقل التلفزيوني، وكذلك قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي".

واسترسل معلقاً على ما أثبتته الأرقام: "ذلك يظهر أن مقدار التفاعل مع أحداث الفورمولا واحد قد ازداد بشكل ملحوظ في 2019".

واستطرد: "بالطبع، فإن السباقات الأكثر حماسة وتنافسية رفعت من مستويات الجمهور وساهمت بهذه الأرقام".

واستكمل: "ليس من المصادفة أن يقول 72 بالمئة أن الرياضة قد تحسنت خلال العامين الأخيرين. كما ساعد ذلك التحسن في الإعلام الرقمي، تلفزيون الفورمولا واحد وكذلك إطلاق منافسات الرياضة الإلكترونية ووثائقي شبكة ’نتفليكس’ بعنوان ’درايف تو سرفايف’".

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من جهة أخرى، تقول الفورمولا واحد أن منصاتها الإعلامية ستواصل كونها الأسرع نمواً من أيّ فئات رياضية أخرى كبيرة، مع 24.9 مليون متابع لمنصاتها على فيسبوك، تويتر، إنستاغرام ويوتيوب وبزيادة قدرها 32.9 بالمئة.

كما أن التفاعل ازداد بشكل ملحوظ عبر المنصات الأربع حتى 82 بالمئة.

حيث قال فرانك آرذوفر مدير الترخيص والقسم الرقمي: "تمتلك الرياضة أهمية ثقافية، وستبقى على الدوام أحد أهم ما يجذب الجمهور الشاب".

وأكمل: "علينا فقط السماح للجمهور الجديد بخوض التجربة، على المنصات والأجهزة التي يمضون وقتهم عليها".

وتابع: "منذ 2017، 62 بالمئة من جمهورنا تحت عمر الـ35 عاماً. نعتقد أنه أن ذلك أمر رائع بالنسبة لشركائنا، للمروجين، الرعاة وناقلي البثّ - جميعهم تجمعهم مصلحة واحدة بتوسيع قاعدة جمهور الفورمولا واحد".

واختتم: "حقاً، وعلى جميع الأصعدة، نحن نعتقد بأننا ما زلنا في أولى مراحل نضوجنا (كرياضة عالمية)".

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