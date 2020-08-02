الفورمولا واحد أمام مهمة مستحيلة لتجنيب السائقين كل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا

بعد الصدمة التي أصابت مجتمع الجائزة الكبرى بتأكيد إصابة سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت بفيروس كوفيد-19، وذلك عقب رحلته القصيرة إلى المكسيك، توجّه تركيز جديد نحو ما إذا كان السائقون بحاجة لاتّباع إجراءات عزل أكثر صرامة بين السباقات.

بيد أنّ سيباستيان فيتيل سائق فيراري قال بأنّه ليس بمقدور رؤساء الرياضة القيام بالكثير في هذا الجانب، وأنّه سيكون من المستحيل فرض قيود عبر حجر السائقين بين الجوائز.

"حسنًا، لن يكون بمقدورهم ذلك" قال فيتيل حول فرض الفورمولا واحد قيودًا أكثر صرامة على ما يقوم به السائقون.

وأضاف: "لا أعتقد أنّ بوسعك وضع أحدهم في مكان ما وحبسه. لا أعلم في البداية ما قام به سيرجيو، حيث آمُل بأن يكون على ما يُرام".

وتابع: "لكن وكما تعلمون، إنّها مسألة شائكة وخطيرة. كل ما بوسعنا فعله هو أن نكون مسؤولين ونتأكد من غسل أيدينا والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وإذا لم يكن بمقدورك فعل ذلك، عندها ارتدِ هذا الشيء (قناع الوجه)، وكن عاقلًا في تصرفاتك".

من جهته، قال رومان غروجان - الذي ذهب في عطلة إلى اليونان بعد جائزة المجر الكبرى - أنّه من المستحيل أن تنعدم المخاطر على السائقين بأن يلتقطوا هذا الفيروس من الحلبة، ولا سيّما بالنسبة لأولئك الذين لديهم عائلات.

"لديّ ثلاثة أطفال في المنزل، لذلك أكون حريصًا جدًا في أكبر عدد ممكن من الأمور. بالطبّع لن تكون آمنًا 100 بالمئة من التقاط العدوى، ومرّة أخرى، أطفالي يخرجون" قال غروجان.

وأكمل: "الوضع معقّد جدًا، إذ من الصعب أن تطلب من أطفال في سن الثانية، الخامسة والسابعة أن يرتدوا قناع الوجه، ومن الممكن ببساطة أن ينقلوا العدوى لي. نحاول قدر الإمكان البقاء في المنزل، لكن لا يُمكنك منع الأطفال من اللعب. ما أعنيه أنّه بوسعك فقط القيام بأفضل ما لديك لتقليل المخاطر. لكنّ المخاطر المنعدمة لا تتواجد في هذه الأيام".

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من جانبه أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ فريقه عمل بجد من أجل تقييم كل جوانب البروتوكولات المتبعة لتفادي أي اتصال بين السائقين والأشخاص الآخرين.

فقال: "قرر السائقون والفريق اتباع تلك الإجراءات لحمايتهم بأفضل طريقة ممكنة. نحاول إبقاءهم خارج الاجتماعات التي بها العديد من الأشخاص، حيث يشاركون في اجتماعات عبر زووم. ولكن خارج الحلبة نقوم فقط بإعمال عقولنا لتفادي الأماكن المزدحمة، المطاعم، الحانات أو حفلات أعياد ميلاد الأطفال".