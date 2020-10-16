الفورمولا واحد أجرت "بحثًا واسعًا" لإيجاد بديل لكاري

أعلنت الفورمولا واحد الشهر الماضي أنّ كاري سيترك منصبه كرئيس ومدير تنفيذي للبطولة نهاية العام الجاري، قبل أن يسلّم مقاليد الأمور لمدير فريق فيراري السابق دومينيكالي.

وسيبقى كاري مع الفورمولا واحد كرئيس غير تنفيذي، ليُساعد في مرحلة انتقال مقاليد الأمور إلى دومينيكالي الذي سيبدأ عمله رسميًا في 1 يناير/كانون الثاني من العام المُقبل.

وضمن معرض حديثه لبودكاست "بيوند ذا غريد"، قال كاري أنّ الفورمولا واحد مرّت بعملية بحث مكثّفة لإيجاد بديل له قبل الاستقرار على دومينيكالي.

"أجرينا بحثًا واسعًا للغاية، حيث نظرنا في نطاق كامل من كل المرشّحين المحتملين" قال كاري.

وأضاف: "كنت دخيلًا نوعًا ما عندما أتيت إلى هنا، وأعتقد بأنّ هنالك بعض القيمة بالقدوم إلى الرياضة في هذه الحالة، كوني شعرت أنّها بحاجة لتغييرات كبيرة ومنظور جديد، رؤى مختلفة".

وتابع: "شعرنا كذلك بعد هذه الفترة أنّنا بحاجة لشخص بمقدوره الحفاظ على الزخم ومواصلة البناء على الأساس الذي نعتقد بأنّنا وضعناه من إجل إنماء الرياضة".

وأكمل: "أحد الأمور الهامة التي سيجلبها ستيفانو هي المعرفة العميقة ليس بالرياضة فقط والمنافسة على الحلبة، ولكن كذلك باللاعبين ضمن الرياضة، وعليه أعتقد أنّ بوسعه التأقلم سريعًا ودفع البطولة إلى الأمام".

وقد أمضى دومينيكالي أكثر من 20 عامًا مع فيراري، حيث شغل منصب مدير فريق الفورمولا واحد بين 2008 و2014، قبل أن ينتقل لاحقًا لشغل مناصب في آودي ولامبورغيني، إلى جانب ترأسه للجنة المقعد الأحادي لدى "فيا".

وهذا وتلقّى تعيين دومينيكالي في منصب المدير التنفيذي للفورمولا واحد إشادة واسعة في بادوك البطولة، حيث يتشارك كاري مع الكثيرين في أنّ شخصيته تجعله مناسبًا لذلك الدور.

فقال: "ستيفانو يجلب معه شخصية فريدة إلى هذا المنصب، حيث يحظى باحترام كبير. في بعض الأحيان أشعر بأنّك تتواجد في مركز العاصفة ضمن ذلك الدور، مع العديد من الشركاء حولك".

وأردف: "أعتقد بأنّ ستيفانو يجلب توازنًا ضروريًا، وشخصية بمقدورها شقّ طريقها من المواقف التي تكون في بعض الأوقات مزعجة وفوضوية".

واختتم: "أعتقد بأنّ مزيج التخصص والخبرة مع الشخصية الفريدة الذي باستطاعته التحرّك خلال الديناميكيات المختلفة يجعله الخيار المثالي لهذا الدور".