الفورمولا تعدّل وتؤجّل قيود وقفات الصيانة حتّى جائزة بلجيكا الكبرى

يأتي التأجيل على إثر إصدار الهيئة الحاكمة لتوجيه تقني جديد حيال هذه المسألة يُعوّض التوجيه السابق. وسيسمح ذلك للفرق بالحصول على وقتٍ إضافيّ لإجراء أيّة تغييرات ضروريّة.

كما أنّ النسخة الجديدة تقلّص عددًا من متطلّبات الوقت الأدنى المتعلّقة بعدّة جوانب من إجراءات وقفة الصيانة، والتي كانت مبنيّة على وقت ردّ الفعل البشري.

لكنّ بعض الجوانب المتعلّقة بالوقت بقيت، ولا يزال هدف "فيا" منع الفرق من استخدام أنظمة الإشعار الأوتوماتيكيّة من أجل تسريع وقفات الصيانة.

وعلى الفرق إثبات أنّ كلّ ميكانيكي يستخدم مسدّس تغيير الإطارات يضغط يدويًا على زرٍ يُعلم بأنّ الإطارات مثبّتة بأمان، كما لا يُمكن الضغط على الزر والإبقاء عليه مضغوطًا.

تأتي هذه التغييرات بعد حوارٍ مع بعض الفرق، وعلى رأسها ريد بُل، التي تمتّعت مرارًا بأسرع وقفات الصيانة في المواسم الأخيرة.

وقال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين: "هناك تحديثٌ في التوجيه التقني. يأتي ذلك بناءً على ردود الفعل التي جمعتها فيا بعد إرسالها للتوجيه الأصلي، وذلك منطقي من منظورنا".

وأضاف: "الهدف الأساسي من هذا التوجيه التقني هو التأكّد من أنّ وقفات الصيانة تُجرى بشكلٍ آمن وتحول دون وقوع أشياء سيّئة. الأمر الثاني هو ضمان مستوى تنافسي متساوٍ وعادل لتطبيق القوانين، لذا نحن سعداء حيال ذلك".

وأكمل: "الباب مفتوحٌ أمام المزيد من التغييرات للعام المقبل".