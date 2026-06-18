الفريق يتراجع: مرسيدس تسحب طلب إعادة النظر في عقوبة راسل بجائزة موناكو الكبرى

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن فريق مرسيدس سحب طلبه لإعادة النظر في العقوبة الزمنية التي فُرضت على جورج راسل خلال جائزة موناكو الكبرى.

وكان راسل واحدًا من عدة سائقين تعرضوا لعقوبات زمنية بسبب تجاوز السرعة المسموح بها داخل خط الحظائر، قبل أن يتضح لاحقًا وجود خطأ في نظام التوقيت عند مدخل خط الحظائر في موناكو أدى إلى تسجيل مخالفات غير صحيحة.

وبسبب ذلك، خرج راسل من دائرة المنافسة على منصة التتويج بعدما فشل لاحقًا في تنفيذ عقوبته بالشكل الصحيح، كما تضرر أيضًا سائق مكلارين أوسكار بياستري من هذه المشكلة. وفي المقابل، لم ينفذ بيير غاسلي سائق ألبين عقوبتيه الزمنيتين إلا بعد نهاية السباق، ما أدى إلى خسارته منصة التتويج التي كان قد ورثها.

لكن بعد أن تقدمت ألبين بطلب حق المراجعة بشأن العقوبة، قرر مراقبو السباق يوم الجمعة الماضي إلغاء عقوبتي السائق الفرنسي وإعادته إلى المركز الثالث ومنصة التتويج.

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وبعد إعادة غاسلي إلى منصة التتويج وكشف وجود مشكلة في نظام التوقيت داخل حلبة موناكو، قررت مرسيدس يوم الثلاثاء التقدم بطلب إعادة نظر خاص بها لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تعديل نتيجة راسل.

إلا أن "فيا" أكدت مساء اليوم الخميس أن مرسيدس قررت سحب طلبها، وهو الأمر الذي اعترف مدير الفريق توتو وولف بأن فرص نجاحه كانت ضئيلة.

وجاء في بيان مراقبي السباق: "تم إبلاغ المراقبين من قبل فريق مرسيدس-إيه إم جي بتروناس للفورمولا 1 بأنه يسحب طلب إعادة النظر المتعلق بقرارات مراقبي سباق جائزة موناكو الكبرى 2026، الخاصة بمخالفة المادة B1.6.3a من قوانين الفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات فيما يتعلق بالسيارة رقم 63".

وفي المقابل، تقدمت ريد بُل ومكلارين باستئناف ضد إعادة غاسلي إلى منصة التتويج، إذ يعتقد الفريقان أن من غير العادل مكافأة السائق الفرنسي لعدم تنفيذه العقوبات خلال السباق، في حين لم يكن من الممكن التراجع عن العقوبات غير العادلة التي نُفذت بالفعل بحق سائقين آخرين.

ومن المقرر أن تُحال هذه القضية إلى المحكمة الدولية للاستئناف التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.