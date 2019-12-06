فورمولا واحد 2020
معرض صور: الفرق والسائقون لموسم 2020 في الفورمولا واحد
حضّرنا لكم تشكيلة الفرق والسائقين لموسم 2020 المقبل في الفورمولا واحد، مشاهدة ممتعة!
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
- رقم السيارة: 44
- عدد المشاركات في الفورمولا واحد: 250
- عدد الانتصارات: 84
- عدد أقطاب الانطلاق الأولى: 88
- أسرع لفة: 47
- البطولات: 2008, ’14, ’15, ’17, ’18, ’19
فالتيري بوتاس، مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
- رقم السيارة: 77
- عدد المشاركات في الفورمولا واح: 139
- عدد الانتصارات: 7
- عدد أقطاب الانطلاق الأولى: 11
- أسرع لفة: 13
- آخر موسم: المركز الثاني
فريق مرسيدس-إيه أم جي بيتروناس
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
- عدد المشاركات: 210
- عدد الانتصارات: 102
- أقطاب الانطلاق الأولى: 111
- أسرع لفة: 75
- الألقاب: 6
شارل لوكير، فيراري
الصورة من قبل: إريك جونيوس
- رقم السيارة: 16
- المشاركات في الفورمولا واحد: 42
- عدد الانتصارات: 2
- أقطاب الانطلاق الأولى: 7
- أسرع لفة: 4
- الموسم السابق: مركز رابع
سيباستيان فيتيل، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
- رقم السيارة: 5
- عدد المشاركات: 240
- عدد الانتصارات: 53
- أقطاب الانطلاق الأولى: 57
- أسرع لفة: 38
- الموسم السابق: مركز خامس
- الألقاب: 2010, ’11, ’12, ’13
سكوديريا فيراري ميشن وين ناو
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
- عدد المشاركات: 991
- عدد الانتصارات: 238
- أقطاب الانطلاق الأولى: 228
- أسرع لفة: 254
- الألقاب: 16
ماكس فيرشتابن، ريد بُل هوندا
الصورة من قبل: إريك جونيوس
- رقم السيارة: 33
- عدد المشاركات: 102
- عدد الانتصارات: 8
- أقطاب الانطلاق الأولى: 2
- أسرع لفة: 7
- الموسم السابق: مركز ثالث
أليكسندر ألبون، ريد بُل هوندا
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
- رقم السيارة: 23
- عدد المشاركات: 21
- أفضل نتيجة: مركز رابع
- أفضل مركز تأهل: الخامس
- آخر موسم: مركز ثامن
أستون مارتن ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
- عدد المشاركات: 286
- عدد الانتصارات: 62
- أقطاب الانطلاق الأولى: 62
- أسرع لفة: 65
- الألقاب: 4
كارلوس ساينز الابن، مكلارين-رينو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
- رقم السيارة: 55
- عدد المشاركات: 102
- أفضل نتيجة: مركز ثالث
- أفضل مركز تأهل: خامس
- آخر موسم: مركز سادس
لاندو نوريس، مكلارين-رينو
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
- رقم السيارة: 4
- عدد المشاركات: 21
- أفضل نتيجة: مركز سادس
- أفضل مركز تأهل: خامس
- آخر موسم: مركز 11
فريق مكلارين
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
- عدد المشاركات: 863
- عدد الانتصارات: 182
- أقطاب الانطلاق الأولى: 155
- أسرع لفة: 154
- الألقاب: 8
دانيال ريكاردو، رينو
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
- رقم السيارة: 3
- عدد المشاركات: 171
- عدد الانتصارات: 7
- أقطاب الانطلاق الأولى: 3
- أسرع لفة: 13
- آخر موسم: مركز تاسع
إستيبان أوكون، رينو
الصورة من قبل: رينو
- رقم السيارة: 31
- المشاركات: 50
- أفضل نتيجة: مركز خامس
- أفضل مركز تأهل: خامس
- آخر موسم (2018): مركز 12
فريق رينو
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
- عدد المشاركات: 383
- عدد الانتصارات: 35
- أقطاب الانطلاق الأولى: 51
- أسرع لفة: 31
- الألقاب: 2
بييرغاسلي، سكوديريا ألفا توري-هوندا
الصورة من قبل: إريك جونيوس
- رقم السيارة: 10
- المشاركات: 47
- أفضل نتيجة: مركز ثانٍ
- أفضل مركز تأهل: رابع
- آخر موسم: مركز سابع
دانييل كفيات، سكويريا ألفا توري-هوندا
الصورة من قبل: إريك جونيوس
- رقم السيارة: 26
- عدد المشاركات: 93
- أفضل نتيجة: مركز ثانٍ
- أفضل مركز تأهل: رابع
- آخر موسم: مركز 13
سكوديريا ألفا توري-هوندا
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
- عدد المشاركات: 268
- عدد الانتصارات: 1
- أقطاب الانطلاق الأولى: 1
- أسرع لفة: 1
سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت-مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
- رقم السيارة: 11
- المشاركات: 176
- أفضل نتيجة: مركز ثانٍ
- أفضل مركز تأهل: مركز رابع
- أسرع لفة: 4
- آخر موسم: مركز عاشر
لانس سترول، ريسينغ بوينت-مرسيدس
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
- رقم السيارة: 18
- المشاركات: 62
- أفضل نتيجة: مركز ثالث
- أفضل مركز تأهل: الثاني
- آخر موسم: مركز 15
سبورتبيزا ريسينغ بوينت
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
- عدد المشاركات: 21
- الانتصارات: 0
- أقطاب الانطلاق الأولى: 0
- أسرع لفة: 0
كيمي رايكونن، ألفا روميو-فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
- رقم السيارة: 7
- عدد المشاركات: 312
- عدد الانتصارات: 21
- أقطاب الانطلاق الأولى: 18
- أسرع لفة: 46
- آخر موسم: مركز 12
- الألقاب: 2007
أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو-فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
- رقم السيارة: 99
- المشاركات: 23
- أفضل نتيجة: مركز خامس
- أفضل مركز تأهل: سابع
- آخر موسم: مركز 17
ألفا روميو ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
- عدد المشاركات: 133
- الانتصارات: 10
- أقطاب الانطلاق الأولى: 12
- أسرع لفة: 14
كيفن ماغنوسن، هاس-فيراري
الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات
- رقم السيارة: 20
- عدد المشاركات: 102
- أفضل نتيجة: مركز ثانٍ
- أفضل مركز تأهل: رابع
- أسرع لفة: 2
- آخر موسم: مركز 16
رومان غروجان، هاس-فيراري
الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات
- رقم السيارة: 8
- عدد المشاركات: 164
- أفضل نتيجة: مركز ثانٍ
- أفضل مركز تأهل: ثاني
- أسرع لفة: 1
- آخر موسم: مركز 18
فريق هاس
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
- عدد المشاركات: 83
- عدد الانتصارات: 0
- أقطاب الانطلاق الأولى: 0
- أسرع لفة: 2
جورج راسل، ويليامز-مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
- رقم السيارة: 63
- عدد المشاركات: 21
- أفضل نتيجة: مركز 11
- أفضل مركز تأهل: 14
- آخر موسم: مركز 20
نيكولاس لاتيفي، ويليامز-مرسيدس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
- رقم السيارة: يُعلن لاحقاً
- عدد المشاركات: 0
- آخر موسم: مركز ثانٍ في الفورمولا 2
Rockit Williams Racing
الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون
- F1 Starts: 732
- F1 Wins: 114
- Pole Positions: 128
- Fastest Laps: 133
- Championships: 9
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|فورمولا 1
معرض صور: الفرق والسائقون لموسم 2020 في الفورمولا واحد
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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13:00
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|التجارب الحرّة الثانية
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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