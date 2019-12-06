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فورمولا واحد 2020
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فورمولا واحد 2020

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فورمولا 1 / مقالة خاصة

معرض صور: الفرق والسائقون لموسم 2020 في الفورمولا واحد

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معرض صور: الفرق والسائقون لموسم 2020 في الفورمولا واحد
06-12-2019

حضّرنا لكم تشكيلة الفرق والسائقين لموسم 2020 المقبل في الفورمولا واحد، مشاهدة ممتعة!

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لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس
1/30

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

  • رقم السيارة: 44
  • عدد المشاركات في الفورمولا واحد: 250
  • عدد الانتصارات: 84 
  • عدد أقطاب الانطلاق الأولى: 88
  • أسرع لفة: 47
  • البطولات: 2008, ’14, ’15, ’17, ’18, ’19

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
2/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

  • رقم السيارة: 77
  • عدد المشاركات في الفورمولا واح: 139
  • عدد الانتصارات:
  • عدد أقطاب الانطلاق الأولى: 11
  • أسرع لفة: 13
  • آخر موسم: المركز الثاني

فريق مرسيدس-إيه أم جي بيتروناس

فريق مرسيدس-إيه أم جي بيتروناس
3/30

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

  • عدد المشاركات: 210
  • عدد الانتصارات: 102 
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 111
  • أسرع لفة: 75
  • الألقاب: 6

شارل لوكير، فيراري

شارل لوكير، فيراري
4/30

الصورة من قبل: إريك جونيوس

  • رقم السيارة: 16
  • المشاركات في الفورمولا واحد: 42
  • عدد الانتصارات: 2
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 7
  • أسرع لفة: 4
  • الموسم السابق: مركز رابع

سيباستيان فيتيل، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري
5/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

  • رقم السيارة: 5
  • عدد المشاركات: 240
  • عدد الانتصارات: 53
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 57
  • أسرع لفة: 38
  • الموسم السابق: مركز خامس
  • الألقاب: 2010, ’11, ’12, ’13

سكوديريا فيراري ميشن وين ناو

سكوديريا فيراري ميشن وين ناو
6/30

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

  • عدد المشاركات: 991
  • عدد الانتصارات: 238 
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 228
  • أسرع لفة: 254
  • الألقاب: 16

ماكس فيرشتابن، ريد بُل هوندا

ماكس فيرشتابن، ريد بُل هوندا
7/30

الصورة من قبل: إريك جونيوس

  • رقم السيارة: 33
  • عدد المشاركات: 102
  • عدد الانتصارات: 8
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 2
  • أسرع لفة: 7
  • الموسم السابق: مركز ثالث

أليكسندر ألبون، ريد بُل هوندا

أليكسندر ألبون، ريد بُل هوندا
8/30

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

  • رقم السيارة: 23
  • عدد المشاركات: 21
  • أفضل نتيجة: مركز رابع
  • أفضل مركز تأهل: الخامس
  • آخر موسم: مركز ثامن

أستون مارتن ريد بُل ريسينغ

أستون مارتن ريد بُل ريسينغ
9/30

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

  • عدد المشاركات: 286
  • عدد الانتصارات: 62
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 62
  • أسرع لفة: 65
  • الألقاب: 4

كارلوس ساينز الابن، مكلارين-رينو

كارلوس ساينز الابن، مكلارين-رينو
10/30

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

  • رقم السيارة: 55
  • عدد المشاركات: 102
  • أفضل نتيجة: مركز ثالث
  • أفضل مركز تأهل: خامس
  • آخر موسم: مركز سادس

لاندو نوريس، مكلارين-رينو

لاندو نوريس، مكلارين-رينو
11/30

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

  • رقم السيارة: 4
  • عدد المشاركات: 21
  • أفضل نتيجة: مركز سادس
  • أفضل مركز تأهل: خامس
  • آخر موسم: مركز 11

فريق مكلارين

فريق مكلارين
12/30

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

  • عدد المشاركات: 863
  • عدد الانتصارات: 182
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 155
  • أسرع  لفة: 154
  • الألقاب: 8

دانيال ريكاردو، رينو

دانيال ريكاردو، رينو
13/30

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

  • رقم السيارة: 3
  • عدد المشاركات: 171
  • عدد الانتصارات: 7
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 3
  • أسرع لفة: 13
  • آخر موسم: مركز تاسع

إستيبان أوكون، رينو

إستيبان أوكون، رينو
14/30

الصورة من قبل: رينو

  • رقم السيارة: 31
  • المشاركات: 50
  • أفضل نتيجة: مركز خامس
  • أفضل مركز تأهل: خامس
  • آخر موسم (2018): مركز 12

فريق رينو

فريق رينو
15/30

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

  • عدد المشاركات: 383
  • عدد الانتصارات: 35
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 51
  • أسرع لفة: 31
  • الألقاب: 2

بييرغاسلي، سكوديريا ألفا توري-هوندا

بييرغاسلي، سكوديريا ألفا توري-هوندا
16/30

الصورة من قبل: إريك جونيوس

  • رقم السيارة: 10
  • المشاركات: 47
  • أفضل نتيجة: مركز ثانٍ
  • أفضل مركز تأهل: رابع
  • آخر موسم: مركز سابع

دانييل كفيات، سكويريا ألفا توري-هوندا

دانييل كفيات، سكويريا ألفا توري-هوندا
17/30

الصورة من قبل: إريك جونيوس

  • رقم السيارة: 26
  • عدد المشاركات: 93
  • أفضل نتيجة: مركز ثانٍ
  • أفضل مركز تأهل: رابع
  • آخر موسم: مركز 13

سكوديريا ألفا توري-هوندا

سكوديريا ألفا توري-هوندا
18/30

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

  • عدد المشاركات: 268
  • عدد الانتصارات: 1
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 1
  • أسرع لفة: 1

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت-مرسيدس

سيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت-مرسيدس
19/30

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

  • رقم السيارة: 11
  • المشاركات: 176
  • أفضل نتيجة: مركز ثانٍ
  • أفضل مركز تأهل: مركز رابع
  • أسرع لفة: 4
  • آخر موسم: مركز عاشر

لانس سترول، ريسينغ بوينت-مرسيدس

لانس سترول، ريسينغ بوينت-مرسيدس
20/30

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

  • رقم السيارة: 18
  • المشاركات: 62
  • أفضل نتيجة: مركز ثالث
  • أفضل مركز تأهل: الثاني
  • آخر موسم: مركز 15

سبورتبيزا ريسينغ بوينت

سبورتبيزا ريسينغ بوينت
21/30

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

  • عدد المشاركات: 21
  • الانتصارات: 0
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 0
  • أسرع لفة: 0

كيمي رايكونن، ألفا روميو-فيراري

كيمي رايكونن، ألفا روميو-فيراري
22/30

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

  • رقم السيارة: 7
  • عدد المشاركات: 312
  • عدد الانتصارات: 21
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 18
  • أسرع لفة: 46
  • آخر موسم: مركز 12
  • الألقاب: 2007

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو-فيراري

أنطونيو جيوفينازي، ألفا روميو-فيراري
23/30

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

  • رقم السيارة: 99
  • المشاركات: 23
  • أفضل نتيجة: مركز خامس
  • أفضل مركز تأهل: سابع
  • آخر موسم: مركز 17

ألفا روميو ريسينغ

ألفا روميو ريسينغ
24/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

  • عدد المشاركات: 133
  • الانتصارات: 10
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 12
  • أسرع لفة: 14

كيفن ماغنوسن، هاس-فيراري

كيفن ماغنوسن، هاس-فيراري
25/30

الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات

  • رقم السيارة: 20
  • عدد المشاركات: 102
  • أفضل نتيجة: مركز ثانٍ
  • أفضل مركز تأهل: رابع
  • أسرع لفة: 2
  • آخر موسم: مركز 16

رومان غروجان، هاس-فيراري

رومان غروجان، هاس-فيراري
26/30

الصورة من قبل: أندرو هون / صور لات

  • رقم السيارة: 8
  • عدد المشاركات: 164
  • أفضل نتيجة: مركز ثانٍ
  • أفضل مركز تأهل: ثاني
  • أسرع لفة: 1
  • آخر موسم: مركز 18

فريق هاس

فريق هاس
27/30

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

  • عدد المشاركات: 83
  • عدد الانتصارات: 0
  • أقطاب الانطلاق الأولى: 0
  • أسرع لفة: 2

جورج راسل، ويليامز-مرسيدس

جورج راسل، ويليامز-مرسيدس
28/30

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

  • رقم السيارة: 63
  • عدد المشاركات: 21
  • أفضل نتيجة: مركز 11
  • أفضل مركز تأهل: 14
  • آخر موسم: مركز 20

نيكولاس لاتيفي، ويليامز-مرسيدس

نيكولاس لاتيفي، ويليامز-مرسيدس
29/30

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

  • رقم السيارة: يُعلن لاحقاً
  • عدد المشاركات: 0
  • آخر موسم: مركز ثانٍ في الفورمولا 2

Rockit Williams Racing

Rockit Williams Racing
30/30

الصورة من قبل: جيري أندري/ صور ساتون

  • F1 Starts: 732
  • F1 Wins: 114
  • Pole Positions: 128
  • Fastest Laps: 133
  • Championships: 9

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منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
10:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
14:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
11:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
14:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
14:10
17:10
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