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الفرق منقسمة حيال صيغة اليومين في الفورمولا واحد

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الفرق منقسمة حيال صيغة اليومين في الفورمولا واحد

انقسمت آراء فرق بطولة العالم للفورمولا واحد حول اختيار صيغة اليومين في عطلة نهاية الأسبوع للمستقبل من عدمه وذلك على إثر اختبارها خلال جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

اقتصرت عطلة نهاية أسبوع سباق إيمولا على يومين فقط من أجل تسهيل العمليات اللوجيستيّة للتنقّل سريعًا بعد جائزة البرتغال الكبرى.

كما مثّل ذلك اختبارًا لتغيير محتملٍ نحو تلك الصيغة في المستقبل، ما قلّص قدر التجارب الحرّة أمام الفرق إلى حصّة واحدة بـ 90 دقيقة صباح يوم السبت، وهو فارقٌ كبيرٌ بالمقارنة مع قدر التجارب التي يحصل عليها السائقون عادة.

وانقسمت الآراء حول ذلك في البادوك، حيث قال أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت أنّ هذه الصيغة "ليست الفورمولا واحد".

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه يجب النظر إلى المسألة من منظور المشجّعين، هل يُحبّ المشجّعون هذه الصيغة؟".

وأضاف: "اعتقدت بأنّني سأحبّ هذه الصيغة، لكنّها كانت غريبة عليّ. بعد 23 عامًا من صيغة الجمعة، والسبت والأحد، شعرت بأنّها غير طبيعيّة وغريبة".

وأكمل: "بالوصول إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع، فقد كنت منفتحًا بالكامل عليها، اعتقدت بأنّني سأحبّها. لكنّني لم أشعر بالارتياح وهي ليست مناسبة ولا تُمثّل الفورمولا واحد".

وشعر زافناور بأنّ الفرق الكبرى التي تملك موارد أكبر سيكون بوسعها الحفاظ على أفضليّة عند الحدّ من قدر التجارب، حتّى مع عدم قدرتها على تحليل البيانات التي تجمعها عادة يوم الجمعة.

على الجانب الآخر شعر دايف روبسون المسؤول عن أداء السيارة في فريق ويليامز أنّه "لن يكون من الصعب للغاية" أن تتأقلم الفرق مع تقلّص قدر التجارب في ظلّ مواجهتها جميعًا لوضعٍ مماثلًا، لكنّه قال أنّ المهندسين سيكونون حريصين على تواجد السيارات على المسار قدر الإمكان.

من جانبه رحّب أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين بالتحدّي الذي تفرضه صيغة اليومين، لكنّه شكّك في التأثير التجاريّ لتقليص قدر تواجد السيارات على المسار.

وقال حيال ذلك: "نحبّ صيغة اليومين، الصيغة المُدمجة. نحبّ التحدّي الإضافيّ من أجل ضمان تقديم أفضل أداء في غضون 90 دقيقة صباح السبت".

وأضاف: "لكنّها محادثة تقودها الفورمولا واحد في نهاية المطاف. من الواضح أنّ ذلك يعتمد كثيرًا على العقود مع المروّجين ومحطّات البثّ".

وأردف: "لو كان من شأن ذلك مساعدتنا على خفض النفقات، ومساعدتنا على تمضية قدرٍ أقلّ من الوقت بعيدًا عن عائلاتنا، وخاصة مهندسينا وميكانيكيينا، فسندعم ذلك بالتأكيد".

كما شاطره توتو وولف مدير فريق مرسيدس الرأي، حيث يتحمّس النمساوي إزاء تحدّي بلوغ الإعدادات الأفضل ضمن حيّزٍ زمني ضيّق، لكنّ الصيغة قد لا تُجدي نفعًا من الناحية التجاريّة بالنسبة للحلبات.

وقال وولف: "أحبّ هذه الصيغة كثيرًا. إنّها مُدمجة. تحتاج للكثير من التأقلم. تحتاج لإيصال السيارة إلى موقعٍ جيّدٍ منذ الوهلة الأولى، ليس لديك الكثير من الوقت لتحليل البيانات وإجراء اختبارات على جهاز المحاكاة في الليل".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ ذلك ينطبق على جميع الحلبات. أعتقد بأنّه ستكون هناك بعض السباقات الكبيرة التي تكون فيها صيغة الأيّام الثلاثة منطقيّة أكثر، ونأمل أن تشهد حضور الكثير من المشجّعين مجدّدًا. مثلًا ملبورن وبعض الحلبات الأخرى".

واختتم بالقول: "لا أعتقد بأنّ ذلك يتناسب مع الجميع، لكنّ تلك الصيغة عملت بشكلٍ جيّد في إيمولا".

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