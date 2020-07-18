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الفرق ما تزال متشككة بشأن حيل المحرك في الفورمولا واحد

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الفرق ما تزال متشككة بشأن حيل المحرك في الفورمولا واحد
18-07-2020

صرّحت "فيا" بأنّ القيود التي فرضتها للحد من حيل المحركات لهذا الموسم لم تقض تمامًا على الشكوك بأنّ بعض الفرق ما تزال تتحايل على القوانين، لكنّها تعتقد بأنّ مسائل بسيطة للغاية فقط هي التي تحتاج لحلول.

عقب تخوفات من قِبَل منافسي فيراري العام الماضي من أنّ العلامة الإيطالية قد وجدت ثغرة للتحايل على قيود تدفق الوقود، فتحت "فيا" تحقيقًا لمعرفة ما قام به الفريق.

لكن وإثر عدم قدرتها على إثبات خرق فيراري للقوانين، أتمّت "فيا" تسوية سرية من أجل إنهاء تلك المسألة وتفادي تصعيد القضية إلى المحكمة العامة دون دلائل.

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وفي محاولة لضمان ألا تتحايل الفرق هذا العام على القوانين بطريقة ما، تمّ وضع مستشعرين إضافيين على كل سيارة، واحد لتراقب "فيا" من خلاله تدفق الوقود وآخر من أجل تفقّد التيار. وكلاهما مشفّر حتّى لا تعرف الفرق قيمة القراءات عليهما.

ومع اكتمال سباقين من الموسم حتّى الآن، فإنّ المختص بمسائل بطولات المقعد الأحادي لدى "فيا" نيكولاس تومبازيس أبدى ثقته في أنّ تلك المستشعرات قد عملت من أجل ضمان اتّباع جميع الفرق للقوانين.

مع ذلك، قال تومبازيس أنّ الكيان الحاكم للرياضة ما يزال يتلقى معلومات من الفرق وسط شكوك بأنّ منافسيهم ما يزالون يحاولون التحايل على القوانين.

"أعتقد بأنّ المستشعرات الإضافية وأمور كهذه قمنا بتقديمها تعمل بشكل جيّد" قال تومبازيس شارحًا.

وأضاف: "أعتقد بأنّها تمنحنا ثقة أكبر في قياساتنا. لكنّنا دومًا نحصل على معلومات من الفرق التي تشعر بالقلق من أنّ بعض منافسيها ربما يقومون بأمرهنا أو هناك للتحايل على القوانين. يحدث ذلك بشكل أسبوعي تقريبًا حيث نتلقّى تعليقًا من ذلك النوع".

وتابع: "نسبة من تلك التعليقات ربما تكون بدافع الهلع أو الخوف، لكنّ بعضها كذلك ربما يحمل جزءًا من الحقيقة، لذلك نقوم بمنح الأولوية لبعضها بناء على مدى ترجيحنا لصحة الادّعاء. لا يُمكنني القول بأنّ هنالك أي ادّعاء كبير في الوقت الحالي، أو مخاوف كبيرة بأنّ هنالك خرق على نطاق واسع للقوانين، بيد أنّ هنالك بعض التعليقات الصغيرة التي يتعيّن علينا النظر فيها".

مع ذلك، بدا تومباويس متأكدًا من أنّ التركيز على أيّة جوانب للاستفادة من تدفق الوقود أو دفعات الطاقة الكهربائية هو الأمر الأهم، وذلك لما لها من تأثير كبير في تعزيز طاقة المحرك.

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فقال: "هذان هما الجانبان الأساسيان المؤثران مباشرة على أداء السيارة. حيث وإذا ما كان لديك مزيد من الوقود يتدفق إلى المحرك، عندها ستتصاعد الطاقة، وكذلك في حال كان هنالك مزيد من التيار الداخل إلى نظام استعادة الطاقة، ستتصاعد طاقة المحرك كذلك".

واختتم: "لذلك فإنّ هذين مستشعرين هامين للغاية للأداء الكلي. وعليه، ليست مصادفة أنّه وعندما قلنا بأنّ هنالك مستشعرين نحتاج لتحقيق خطوة أفضل معهما، كانا هذين المستشعرين في نهاية العام الماضي".

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