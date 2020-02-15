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رينو: الفرق تواجه "تحدياً كبيراً" حيال موعد نقل التركيز لسيارات 2021

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رينو: الفرق تواجه "تحدياً كبيراً" حيال موعد نقل التركيز لسيارات 2021
15-02-2020

ترى رينو أنها تواجه "تحدياً كبيراً" هذا الموسم لناحية موعد التخلي عن العمل على تطوير السيارة الحالية والتركيز على سيارة 2021.

مع استعدادات الفورمولا واحد لحزمة القوانين الجديدة لموسم 2021، تعي الفرق ضرورة إيلاء أكبر ما يمكنها من موارد من أجل العمل على التصاميم المستقبلية لضمان عدم تأخرها عن ركب المنافسة في الحقبة الجديدة.

لكن، يعي الجميع كذلك ضرورة مواصلة الضغط لتطوير السيارات الحالية لأطول وقت ممكن وإلا فإن هناك خطر التراجع وخسارة النقاط في حال إيقاف عملية التطوير بوقت مبكر.

واعترف مارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي لدى رينو بأن كيفية موازنة برنامجي التطوير لسيارتي 2020 و2021 ستكون معادلة صعبة للغاية.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنها ستكون معضلة. أعتقد أنها ستكون معضلة أمام الجميع".

وأكمل: "لدينا خطة، أنا واثق أن الجميع لديه خطة، هذه الخطة تتمحور حول تقصير عملية التطوير لهذا الموسم. ليس وكأننا سنقلصها ولكنها ستكون مكثفة بشكل أكبر ضمن حيز زمني أصغر".

وتابع: "من السهل قول ذلك الآن لأننا لم نبدأ الموسم بعد، لكن في الصدارة، سيكون من المثير مراقبة سير المعركة بين الفرق الثلاثة التي تتنافس على اللقب. سنرى من سيوقف عملية التطوير الحالية للتركيز على 2021. هل ستخاطر فيراري على سبيل المثال بالانتقال مبكراً إلى تطوير سيارة 2021 ما قد يمنح الفرصة لفريق آخر للفوز؟".

واستكمل: "بصراحة، الأمر نفسه ينطبق على الجميع. فالمنافسة محتدمة على المركز الرابع. وستكون تحدياً كبيراً في لعبة جرأة حول من يوقف التطوير أولاً لينتقل إلى 2021. لكنني أعتقد أنه من المهم كذلك ألا نتوه عن هدفنا، لأن موسم 2021 يمثل تحدياً كبيراً وهامش التقدم مع القوانين الجديدة كبير للغاية".

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من جهة أخرى، أشار بودكوفسكي إلى أن مكاسب الانتقال المبكر للعمل على سيارة 2021 كبيرة للغاية في حال حصل الانتقال خلال النافذة الصحيحة.

فقال: "هناك الكثير من الكلام حيال تلك القوانين، ونعم إنها أكثر صرامة مقارنة بما لدينا الآن، لكنني أعتقد أن ذلك مقصود لضمان رفع تنافسية البطولة".

وأكمل: "في بداية حقبة جديدة للقوانين يكون معدل التطوير هائلاً. وذلك ما نراه، إذ نرى الكثير من الفرص للكسب في الأداء، وفي حال تمّ الانتقال بشكل متأخر فإنك ستعاني في 2021".

واختتم: "الحقيقة أنه علينا فهم مدى الإمكانية الموجودة بالنظر إلى موقعنا في 2020، وذلك عن طريق العمل على المزيد من التطويرات لسيارة 2021. أعتقد أن كل فريق سيعمل على تقييم خياراته. وسيكون من الشيّق متابعة كل ذلك!".

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