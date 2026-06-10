الفارق بيننا وبين مرسيدس كالليل والنهار.. هاميلتون يوضح تفوق مرسيدس
سلط لويس هاميلتون، الذي أنهى سباق جائزة موناكو الكبرى في المركز الثاني على منصة التتويج، الضوء على الفارق الكبير في الأداء بين فريقه السابق مرسيدس وفريقه الحالي فيراري.
لويس هاميلتون، فيراري وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: سام باجنال
في جائزة موناكو الكبرى، واصلت مرسيدس سلسلة انتصاراتها في 2026، حيث حقق كيمي أنتونيللي فوزه الخامس على التوالي.
أما سائق فيراري لويس هاميلتون، الذي بقي في المركز الثاني معظم فترات السباق، فقد لخّص بدقة فارق القوة بين الفريقين بعد صعوده إلى منصة التتويج.
بطل العالم سبع مرات، والذي أشار إلى أن أداء مرسيدس الحالي "في مستوى آخر تماماً"، اعترف أن مراقبة منافسه على الحلبة كانت مرجعاً مهماً له لتحسين فيراري:
حيث قال: "للأسف، عند إعادة الانطلاق، كان لدينا تقريباً نفس الانطلاقة".
وأضاف: "في البداية، اقتربت منه قليلاً، وصلت تقريباً إلى مستوى العجلة الخلفية له، لكن ذلك لم يكن كافياً لأتقدم عليه".
وتابع: "بعد فترة، اضطررت إلى الابتعاد ومشاهدته يتقدم".
وأكد هاميلتون أن أداء مرسيدس الحالي "في مستوى مختلف تماماً بالفعل"، مشيراً إلى أن التواجد خلف أنتونيللي كان تجربة مفيدة له.
فقال: "لأن ما شعرت به داخل السيارة وما رأيته من الخارج أعطاني فكرة أوضح بكثير عن المجالات التي يجب على الفريق التركيز عليها وما يحتاج إلى تحسين".
وأضاف: "هناك الكثير من التفاصيل التي نحتاج إلى تحسينها".
وشدد هاميلتون على أن مشكلة فيراري في موناكو لم تكن في قوة المحرك بقدر ما كانت في الارتكازية.
ليتابع: "أنا أتحدث عن الأداء الخالص بشكل عام. من حيث الارتكازية، هم يتفوقون علينا بوضوح".
وتابع: "في موناكو، قوة المحرك ليس المشكلة الكبرى؛ المشكلة الحقيقية هي الارتكازية".
وأكمل: "خاصة عند النظر إلى قوة التسارع عند الخروج من المنعطفات، كان الفرق بيننا وبين مرسيدس كالفرق بين الليل والنهار".
وختم قائلاً: "نأمل أن نحصل على بعض التحديثات قريباً. يعمل الفريق في المصنع بلا توقف حالياً، لذلك آمل أن يكونوا راضين عن هذا المركز الثاني".
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