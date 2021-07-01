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الفائز بالسباق القصير في الفورمولا واحد سيكون رسميًا صاحب قطب الانطلاق الأول

كشف روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد أن الفائزين بسباق التصفيات القصير سيتم اعتبارهم في كتب التاريخ حائزين على قطب الانطلاق الأول لتلك الجائزة الكبرى.

الفائز بالسباق القصير في الفورمولا واحد سيكون رسميًا صاحب قطب الانطلاق الأول

اعتُقد في السابق أن السائق الذي سيكون الأسرع في تصفيات الجمعة - وعليه سينطلق أولًا لسباق السبت القصير - سيتم اعتباره صاحب قطب الانطلاق الأول لتلك الجائزة.

مع ذلك، وبعد نقاشات بين الفورمولا واحد و"فيا"، تم الاتفاق على أنّ السائق الذي يفوز بالسباق القصير وعليه ينطلق أولًا في سباق الأحد الرئيسي سيتم اعتباره رسميًا صاحب قطب الانطلاق الأول للجائزة.

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وأول جولة سيتم فيها تجربة صياغة نهاية الأسبوع الجديدة ستكون جائزة بريطانيا الكبرى، على أن تكون الثانية في مونزا، فيما لم يتم تحديد الثالثة بعد، على أن تكون ضمن إحدى الجولات خارج أوروبا.

"عليّ على الأرجح تصحيح أمرٍ ما سبق وصرحت به من قبل، كوننا اعتقدنا في البداية أنها ستظل تصفيات الجمعة" قال برون عند سؤاله عن مسألة قطب الانطلاق الأول.

وأضاف: "ولكن في الحقيقة، وبعد نقاشات مع فيا، فإنّهم يشعرون بأن صاحب قطب الانطلاق الأول هو السائق الذي يتواجد في صدارة شبكة انطلاق السباق الرئيسي. وعليه فهو السائق الذي يُنهي السباق القصير في المركز الأول. وهذا ما سنحسبه إحصائيًا من حيث عدد أقطاب الانطلاق الأولى".

وتابع: "وذلك أحد الأسباب الذي رغبت فيا لأجله بأن يكون الأمر بهذه الطريقة، وهو أن يكون بمقدورنا ضمان أن يكون السباق الرئيسي هو سباق الجائزة الأهم، أن تكون الجائزة الكبرى هي الجائزة الكبرى، وألا يُنتقص من أهميتها شيء".

هذا وأكّد برون أن إجراءات ما قبل وبعد السباق القصير لن تتّبع الصيغة المعتادة لسباق الأحد كذلك، حيث لن تكون هنالك احتفالية منصة التتويج المعتادة، على سبيل المثال.

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فقال: "نحن نحاول منح المتابعين مذاقًا جديدًا. لذلك ستكون هنالك فترة أقصر للاصطفاف على شبكة الانطلاق لسباق السبت، كما لن يكون هنالك موكب السائقين، ولكن ستكون هنالك فرص لإجراء لقاءات مع السائقين على شبكة الانطلاق".

وأكمل: "ولدينا كذلك بعض الأمور المثيرة للاهتمام التي نود تجربتها بعد السباق. مباشرة وبشكل صريح لن تكون هنالك منصة تتويج، سيكون الأمر أشبه بالتصفيات، كوننا نرغب بالحفاظ على منصة التتويج من أجل الحدث الكبير في نهاية الأسبوع".

جديرٌ بالذكر أنّ النسخة النهائية من قوانين عطلة نهاية أسبوع السباق القصير من المتوقّع أن يتم التوقيع عليها بعد اجتماع لمدراء الفرق في النمسا اليوم الخميس، إذ ما تزال هنالك بعض التفاصيل الخاصة بقيود خط الحظائر المغلق ما تزال قيد المراجعة.

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