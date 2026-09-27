ترجمة وإعداد/ أحمد مجدي

لم تكن باكو المرة الأولى التي تجسد فيها سباقًا من شقين. طبق رئيسي بلا نكهة، أعقبه تحلية فاخرة، بعدما أشعلت سيارتا الأمان في منتصف السباق الأحداث. وبمجرد الضغط على دواسة المكابح، ضاعف الارتباك الذي أعقب إعادة الانطلاق في اللفة 36 عدد المرشحين لفئة الخاسرين، بينما تضم قائمة الفائزين عددًا من الأبطال غير المتوقعين.

أصبحت الأمور أكثر إثارة بكثير مما كان مخططًا له بفضل إعادة الانطلاق خلف سيارتي الأمان، لكن عطلة نهاية الأسبوع هذه كانت لجورج راسل. فقد كان مهيمنًا من البداية إلى النهاية، محققًا الفوز من البول بوزيشن وحتى العلم الشطرنجي، إلى جانب تحقيقه الجراند سلام.

وفي عطلة نهاية أسبوع فوضوية لكيمي أنتونيللي، كان جزء منها بسبب أخطائه وجزء آخر بسبب قلة الوقت الذي أمضاه على الحلبة، عاد راسل إلى أفضل مستوياته هذا الموسم.

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هل جاء ذلك متأخرًا جدًا، أم في الوقت المناسب لعودة مفاجئة في نهاية الموسم؟ من المرجح أن يعتمد ذلك على أنتونيللي أكثر من راسل، مع بقاء الفارق عند 66 نقطة كبيرة. لكن أيًا كان ما كان يحتاج راسل إلى معالجته حتى يستعيد مستواه مع سيارات 2026، فإنه بدأ الآن في الانسجام.

وقال راسل: "أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بامتلاكي خبرة أكبر مع هذا النوع من أسلوب القيادة الجديد الذي اعتمدته. وفي كل سباق منذ العطلة، أشعر بأنني أصبحت أقوى من سباق إلى آخر، وأشعر بأنني عدت إلى نفسي مجددًا. لقد كانت فترة صعبة جدًا بالنسبة لي، لكنني أشعر بأنني تجاوزت الجانب الآخر منها".

الشيء الوحيد الأسوأ من الاصطدام بزميلك في الفريق هو أن تتسبب في إخراجه من السباق إلى جانبك وتطيح بأشخاص أبرياء أيضًا. لم تكن أجواء ألبين سعيدة على الإطلاق مساء السبت، بعدما اختفى كل العمل الشاق الذي بذله الفريق لاستعادة الأرض في معركته على المركز الخامس بضربة واحدة إلى جانب سيارة بيير غاسلي.

تسببت غلطة فرانكو كولابينتو في باكو حتى في مطالبة ضحيته الأخرى، بطل العالم لاندو نوريس، بإيقافه عن المشاركة في سباق. وكان من الممكن تصنيف ذلك على أنه تعليق قيل تحت تأثير حرارة اللحظة، لولا أن سائق مكلارين كرره عدة مرات أثناء تجوله في المنطقة الإعلامية.

هل كان ذلك رد فعل مبالغًا فيه قليلًا بعد فترة ظهيرة محبطة لنوريس؟ ربما. لكنك تحصل بطريقة ما على انطباع بأن رئيس كولابينتو الكبير، فلافيو برياتوري، لم يكن معجبًا كثيرًا هو الآخر...

وقال: "أعلم أن فرانكو تحمل المسؤولية كاملة عن ذلك، كما ينبغي له أن يفعل. وفي الواقع، لقد ضغط على المكابح متأخرًا جدًا بالنظر إلى ظروف السباق وإعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان. كانت حركة سيئة جدًا بالنسبة إلى سائق يتمتع بخبرته".

فلافيو... رجل لا يجامل أبدًا في كلماته، وغالبًا ما لا يتردد في فرم سائقيه.

وقال مدير فريق مكلارين والإيطالي أندريا ستيلا الأمر بأفضل طريقة: "أفترض أن الأمر يخضع للمراجعة من جانب مراقبي السباق، وأنا متأكد من أنه سيخضع للمراجعة من جانب فلافيو أيضًا. لست متأكدًا أيهما ستكون عقوبته أقسى...".

ومع نجاح كولابينتو بما يكفي هذا الموسم للحصول على تمديد حتى عام 2027، فمن المرجح أن يتم تجاوز حادثة باكو. لكن برياتوري لن ينساها، هذا أمر مؤكد.

هل كان سيرجيو بيريز مميزًا ببساطة، أم أن فالتيري بوتاس كان دون المستوى؟ الفجوة غير المفسرة في الأداء بين سائقي كاديلاك تشير إلى أن الإجابة تتضمن قدرًا كبيرًا من الأمرين.

كان بيريز ساحرًا منذ البداية في باكو، مستعيدًا سمعته القديمة كوحش على حلبات الشوارع، وواضعًا سيارة كاديلاك في مكان لم تكن تستحقه. وفي الوقت الذي كان فيه بوتاس يفتقر إلى السرعة، استمتع بيريز بمجاراة سيارتي أودي خلال المرحلة الأولى، وسرعان ما صنع فارق توقف في منطقة الصيانة مع زميله في الفريق، اتسع إلى 52 ثانية بحلول دخول بوتاس إلى منطقة الصيانة في اللفة 28.

ساعدت قدرة بيريز على البقاء في المنطقة الهوائية خلف غابرييل بورتوليتو ثم كارلوس ساينز - وبالتالي البقاء ضمن نطاق وضع التجاوز - لفترة من الوقت، لكنها لا تفسر الفارق الهائل في الأداء.

وقال بيريز: "كانت هذه واحدة من أفضل عطلات نهاية الأسبوع بالنسبة لي في باكو، وتمكنت من استخراج 150% من تلك السيارة. كنا نقاتل سيارات أسرع منا بثانية أو ثانيتين، بسبب وضع التجاوز، لذلك بقينا معها طوال المرحلة الأولى". في المقابل، قال بوتاس إنه سيتعين عليه البحث عن إجابات بعدما لم يتمكن سوى من منافسة فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن. ونأمل أن يجد بعضًا منها.

احتفل إسحاق حجار بعودته بعد فترة غياب بسبب الإصابة بأداء من المرجح أن يكون الأقوى له مع ريد بُل حتى الآن، وكان مثيرًا للإعجاب تمامًا مثل أول منصة تتويج له في جائزة كبرى في زاندفورت العام الماضي.

ورغم معاناته من كسر في معصمه الأيسر، تأهل حجار رابعًا وأنهى السباق ثالثًا، وأثبت أنه ند قوي لزميله في الفريق ماكس فيرستابن على الإطارات السوفت المفضلة. لدرجة أن الفرنسي كان على وشك محاولة مهاجمة زميله في الفريق مباشرة قبل خروج سيارة الأمان الأولى.

كان غياب حجار الإجباري لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته في الملاكمة أمرًا غير مرحب به بالنسبة إلى عملية تطوره المستمرة، لكن صاحب الـ21 عامًا أظهر أنه لا يملك فكًا من زجاج.

الخاسر: مكلارين

يحق لنوريس تمامًا أن يكون غاضبًا من كولابينتو، وسيكون من الحكمة أن يأخذ استراحة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي، مع احتمال امتلاء صندوق رسائله بالإساءات. لكن الحقيقة أنه ما كان ينبغي له أن يكون في موقف يسمح لسائقين من فرق الوسط بإخراجه من السباق من الأساس. فقد عاش نوريس عطلة نهاية أسبوع سيئة بشكل خاص وفقًا لمعاييره المرتفعة في 2026، بعدما ظهرت معاناة مكلارين في الأداء عند السرعات المنخفضة وكفاءة الانسيابية بشكل واضح في باكو.

لكن رغم كل ذلك، تأهل أوسكار بياستري ثالثًا وبدا في طريقه إلى منصة التتويج حتى انضم إلى نوريس في الإفراط في الضغط على المكابح عند المنعطف الأول، وهي المخالفة التي دفعت نوريس إلى مراكز الوسط قبل دخول سيارة الأمان.

إذًا، ماذا كان يحدث مع نوريس؟ أوضح مدير الفريق ستيلا أن البريطاني كان يتعامل مع مشكلة متقطعة في ضخ الوقود، كلفته الأداء على الخطوط المستقيمة خلال التصفيات والسباق، بينما لم يتمكن الفريق من حل معضلة توزيع الطاقة بالشكل المثالي. لكن نوريس تحمل المسؤولية أيضًا، وقال: "لم تكن لدي أية فرصة هناك مع السرعة التي كنت أمتلكها، لكنني متأكد من أن هناك بعض الأمور التي لم أكن أؤديها بشكل جيد بما يكفي أثناء القيادة. أحتاج إلى أن أرى ما الذي يمكنني تحسينه في المرة المقبلة".

ها هو اسم لم يظهر كثيرًا هنا هذا العام، وكانت باكو فرصة مستحقة لتعويض ذلك.

كان من الأسرار المعروفة منذ فترة أن أوكون يضع قدمًا خارج باب هاس. وقبل عطلة نهاية أسبوع باكو، اتضح أن قدمه الأخرى حذت حذوها، بعدما أعلن الفرنسي نفسه "سائقًا حرًا". ومن بين مجموعة المرشحين، يُعتقد أن ناشئ فيراري رافائيل كامارا قد أبهر الفريق خلال اختبار حديث في بورتيماو.

كيف يكون الأمر عندما تحاول تقديم أداء في الفورمولا 1 وأنت تعلم أن وقتك ينفد وأن فريقك وجد خيارات أكثر رغبة لموسم 2027؟ لن نعرف أبدًا. لكن لا بد أن الأمر لم يكن سهلًا على أوكون، وهو يحاول القتال من أجل مسيرته المهنية على متن سيارة غير مستقرة لا تمنحه سوى فرص متقطعة لإظهار قيمته.

لكن في باكو، عملت سيارة هاس الخاصة بأوكون من دون أية مشكلات غير اعتيادية. وبعدما انتزع المركز الثامن من زميله أولي بيرمان بانتهازية، قاتل الفرنسي عن موقفه بشراسة في المؤتمرات الصحفية أيضًا.

وقال: "يمكنني القول إنني أستحق ذلك، وليس كل هذا الهراء الآخر. لقد تسابقت مع الجميع هناك، وكنت دائمًا على قدم المساواة معهم. لقد فزت في كل بطولة شاركت فيها. فزت بالفورمولا 3. فزت بالجي بي3. فزت في الفورمولا 1. يمكنني فعل ذلك، هل تعلمون؟ أنا أحد أفضل السائقين هناك، ولست خائفًا من قول ذلك".

الخاسر: أستون مارتن

يبدو أن أية آمال كانت أستون مارتن قد بنتها بعد تحديثها الكبير في المجر قد اختفت الآن. ربما أدى تحديث وحدة طاقة هوندا اللاحق إلى تحسين بعض الجوانب، لكنه لا يزال بعيدًا جدًا عن المنافسة.

بل إن موثوقية السيارة وقابليتها للقيادة تبدوان وكأنهما تراجعتا خطوة بدلًا من التقدم، مع انسحاب لانس سترول من رابع جائزة كبرى على التوالي، واستمرار معاناة فرناندو ألونسو من المشكلات أيضًا.

لكن العجز الأكثر وضوحًا لا يزال على صعيد الأداء، إذ كانت سيارتا ألونسو وسترول تخسران بشكل متكرر ما يصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة على الخط المستقيم الطويل في باكو مقارنة بمرسيدس.

وقد أثارت معاناة هوندا المزيد من الجدل حول ما إذا كانت تستحق الحصول على مساعدة أكبر من القوانين، في وقت تستعد فيه آلية اللحاق ADUO التابعة لـ"فيا" لتعديلات جديدة. لكن مع حصول هوندا بالفعل على هامش إضافي لتطوير وحدة الطاقة في وقت سابق من هذا العام، سيتعين عليها إظهار خطوة كبيرة إلى الأمام في أقرب وقت ممكن، بدءًا من 2027.