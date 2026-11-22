فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

الفائزون والخاسرون في جائزة لاس فيغاس الكبرى الاستثنائية والفوضوية

قدمت الفورمولا 1 سباقًا استثنائيًا في لاس فيغاس، شهد تصادمات بين زملاء الفريق واحتدام التوترات

فيليب كليرين

منشور: 22-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

مجموعة من السيارات تفصل بينها ثوانٍ قليلة، والسائقون الثلاثة الأوائل يتبادلون الصدارة ضمن 35 تغييرًا في المركز الأول، بينما يحاول السائقون تحديد أفضل موقع ممكن لضمان عبور خط النهاية في الصدارة خلال اللفة الأخيرة. لقد بدت جائزة لاس فيغاس الكبرى أشبه بنسخة متألقة، ومدعومة بالبطاريات، من سباق إنديانابوليس 500 على حلبة شوارع.

وكان من الملائم أن تقدم الفورمولا 1 عرضًا ترفيهيًا، وإن بدا مصطنعًا بعض الشيء، في عاصمة الترفيه الأمريكية. ربما لم يكن هذا النوع من السباقات مناسبًا للجميع، لكن سيكون من الصعب العثور على شخص من الحاضرين لم يشعر بأنه حصل على قيمة تستحق ما دفعه من أموال.

ما الذي تطلبه الفوز على مقطع لاس فيغاس المستقيم؟ الشجاعة والمهارة في السباق، بالتأكيد، لكن الأمر احتاج أيضًا إلى الذكاء. فقد كان على فيرستابن تحديد استراتيجية نشر الطاقة المناسبة للبقاء في المقدمة، ثم تعديلها لضمان عبور خط النهاية في اللفة الأخيرة متقدمًا على منافسيه، بدلًا من الوصول إلى المنعطف الأول في الصدارة.

وكشف فيرستابن عن جانب من طريقة تفكيره في هذا الشأن عبر اتصالاته مع ريد بُل، قائلًا: "عليكم النظر في طريقة نشر الطاقة خلال اللفة الأخيرة، لأنهم اكتشفوا كيفية التعامل مع الأمر. يمكنهم البقاء أمامي حتى خط النهاية، لذلك علينا معرفة ما يجب فعله في اللفة الأخيرة تحديدًا".

وفي النهاية، نجحت خطته، إذ تمكن من صد هجمات لاندو نوريس وأوسكار بياستري. لكن ذلك جاء بعدما سخر من محاولة جورج راسل غير الناجحة لتجاوز كيمي أنتونيللي، وذلك بعد يوم واحد من تصادمه مع سائق مرسيدس خلال التصفيات.

وقال فيرستابن: "إنه يتحدث كثيرًا خارج الحلبة، وبصراحة، لا يزعجني ذلك حقًا، لأنه أدنى بكثير من مستواي، وبالتالي لا جدوى من محاولة مجاراته، كما تعلمون. اليوم، عادت الكارما لتضرب بقوة. كان الأمر رائعًا بصراحة عندما نظرت في مرآتي ورأيت ما يحدث، فقلت لنفسي: رائع، يومي يزداد روعة".

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

الخاسر: جورج راسل

كانت تصريحات فيرستابن غير لائقة وغير ضرورية إلى حد ما، لكنها تمثل أحدث مثال على أنه ربما ليس الشخص المناسب الذي ينبغي لراسل محاولة الدخول معه في حرب نفسية.

على أية حال، فإن واقعة التصادم لا علاقة لها بوجود راسل ضمن قائمة الخاسرين. فالسبب يعود إلى خروجه عن مسار الحلبة، بعدما أقدم على مناورة طموحة لتجاوز أنتونيللي من الجهة الداخلية المتسخة من الحلبة، انتهت باصطدامه بالحواجز.

كان راسل يقدم أداءً جيدًا في المراحل المبكرة، وبدا تهديدًا حقيقيًا للمنافسين على الفوز، لكنه أخفق في النهاية، كما حدث في التصفيات، وأنهى السباق خلف زميله كيمي أنتونيللي بفارق كبير، رغم أن الأخير كان يتعامل مع عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق. وإذا كان السائق البريطاني يريد استعادة بعض الزخم بعد موسم مرهق، فإن اللفات المتبقية أمامه لتحقيق ذلك باتت محدودة.

فتحت مشكلات مرسيدس، بعدما أخرج خطأ من أنتونيللي نفسه السائق الإيطالي من دائرة المنافسة على الفوز في المراحل الأخيرة، الباب أمام مكلارين لتحقيق منصة تتويج مزدوجة مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري، رغم نتيجتها الضعيفة في التصفيات.

وعلى حدة، عانت مكلارين أيضًا من نقص كبير في السرعة على المقاطع المستقيمة، ما جعلها غير قادرة على المنافسة خلال لفة واحدة. لكن عند التسابق وسط المجموعة، ومع الاستفادة من وضع التعزيز، ظل نوريس في دائرة المنافسة طوال الوقت، بينما أكمل بياستري عودة مذهلة من مؤخرة شبكة الانطلاق ليصعد إلى منصة التتويج إلى جانبه. ومن اللافت أن هذه كانت أول منصة تتويج للسائق الأسترالي منذ جائزة ميامي الكبرى، ولذلك كان ظهورها في هذا التوقيت موضع ترحيب.

قدّم أوسكار بياستري أداءً رائعًا شقّ من خلاله طريقه ببراعة إلى مقدمة الترتيب.

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

إذا كان فريد فاسور مستاءً من تصادم سائقي فيراري في المكسيك، فقد وصل إلى حالة من الإحباط والعجز والغضب الشديد بعدما تكرر الأمر بعد سباقين فقط.

وبعد مطالبات سابقة من لويس هاميلتون بأن يتوقف شارل لوكلير عن التضييق عليه، وأن يتعاونا بدلًا من ذلك نظرًا لأهمية عامل السحب على المقطع المستقيم، أدى تصادم كان بالإمكان تجنبه في اللفة 38 إلى دوران سيارة هاميلتون، بينما تلقى لوكلير عقوبة 10 ثوانٍ.

وقال فاسور عبر لاسلكي الفريق خلال لفة التهدئة: "شارل، أريد رؤيتك في نهاية السباق، قبل أي شيء آخر".

وعندما سُئل عن طبيعة الحديث الذي دار بينهما، أجاب فاسور بشكل لافت: "لم يكن نقاشًا. أنا من تحدث".

وأضاف: "هذا غير مقبول. إنه افتقار إلى احترام الفريق والرعاة، وهي الرسالة نفسها التي وجهناها بعد المكسيك. أعتقد أننا أجرينا نقاشًا واضحًا في ساو باولو. ما حدث اليوم لم يكن احترافيًا".

وباستثناء استبعاد لوكلير من المشاركة، وهو أمر لن يحدث، ليس من الواضح تمامًا ما الذي يمكن أن يفعله فاسور لإجبار سائقه، الذي جدد عقده مؤخرًا حتى عام 2029، على الالتزام بتعليمات الفريق. لكن يبدو أن لوكلير يجد صعوبة في السيطرة على اندفاعه خلال صراعات العجلات إلى جانب العجلات مع زملائه، وازدادت هذه المشكلة هذا العام مع وصول هاميلتون إلى مستوى مماثل لمستواه.

تواصلت معاناة شارل لوكلير في خوض مواجهات نظيفة مع زميله لويس هاميلتون في لاس فيغاس، وهو ما أثار استياء مدير الفريق فريد فاسور.

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

بعدما تعرضت ألبين للتفوق من ريسينغ بولز خلال معظم فترات الموسم، كانت بحاجة ماسة إلى نتيجة قوية. وعلى الحلبات المشابهة، سبق لسيارة ألبين ذات الانسيابية العالية لموسم 2026 أن أدهشت الجميع عندما حقق بيير غاسلي البول بوزيشن في مونزا، كما بدت في طريقها إلى نتيجة قوية في باكو قبل أن يتسبب فرانكو كولابينتو في تصادم مع زميله.

لكن هذه المرة، استفاد السائقان من أداء السيارة، حتى إن غاسلي أزعج السائقين المتنافسين على الصدارة في المراحل المبكرة، قبل أن يتراجع خلف المعركة التي ضمت عدة سيارات. وبعد ذلك، قدمت فيراري بعض المساعدة، كما أشرنا سابقًا، لتتمكن ألبين من حصد نقاط أكثر من مرسيدس خلال السباق.

الخاسر: ريسينغ بولز

انهارت الأمور سريعًا بالنسبة إلى الفريق الذي كان يتصدر مجموعة الوسط دون منازع هذا الموسم. فلم يتمكن ليام لاوسون من الوصول إلى شبكة الانطلاق، بينما خاض ميكانيكيوه سباقًا مع الزمن لإصلاح تسرب الوقود. ومن منطقة الصيانة، لم يتمكن لاوسون من تشكيل أي تهديد خلال السباق.

أما أرفيد ليندبلاد، فكان له حضور مختلف تمامًا، إذ وجد نفسه في المراحل المبكرة ينافس السائقين الكبار، بعدما تجاوز نوريس، وراسل لفترة وجيزة، ليصل إلى المركز الثالث، قبل أن يتعرض للدوران ويخرج من السباق خلال فترة سيارة الأمان.

وقال ليندبلاد: "ما زلت أحاول فهم ما حدث بالضبط. كنت أعمل على رفع حرارة الإطارات أثناء وجود سيارة الأمان على الحلبة، وبمجرد أن ضغطت على دواسة الوقود، دارت السيارة حول نفسها. في نهاية المطاف، كان الخطأ مني، وأعتذر بصدق للفريق".

نجحت ويليامز في حصد النقاط بإطلالاتها المستوحاة من تاريخها العريق، وبفضل كارلوس ساينز أيضًا.

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

لم تحصد ويليامز أية نقطة منذ جائزة أذربيجان الكبرى في سبتمبر، ولم تحصد أكثر من نقطة واحدة منذ جائزة موناكو الكبرى في يونيو. وفي نهاية موسم كارثي، شكلت النقاط الأربع التي حققها كارلوس ساينز مكافأة جيدة للسائق الإسباني وللعاملين في الفريق الذين بذلوا جهودًا كبيرة.

وبعد استئناف السباق، تمكن ساينز من البقاء مع مجموعة الصدارة، بينما تراجعت سيارات أودي خلفه وفقدت الاتصال بها. ثم ساعدته بعض الظروف الخارجية على التقدم إلى المركز الثامن أمام راسل ولوكلير.

قد لا يغير المركز الثامن الصورة العامة لموسم ويليامز الكارثي في 2026، كما أنه لا يغير حجم المهمة التي تنتظر الفريق. فقد استهلكت ويليامز قدرًا كبيرًا من رصيدها هذا العام، وسيكون عليها أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة بفارق واضح في موسم 2027.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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