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فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

الفائزون والخاسرون في جائزة المكسيك الكبرى التي حطمت الأرقام القياسية في الفورمولا 1

مع تتويج بطل جديد للفورمولا 1 في المكسيك، تستمر أزمة وحدة الطاقة لدى أحد أعظم السائقين في تاريخ البطولة في التحول من سيئ إلى أسوأ.

فيليب كليرين

منشور: 03-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس

ترجمة وإعداد/ أحمد مجدي

لم تعد هناك أوصاف كافية للتعبير عن الصعود الاستثنائي لكيمي أنتونيللي إلى قمة البطولة خلال موسم 2026. ففي جائزة المكسيك الكبرى، حصل بطل الفورمولا 1 الجديد على التتويج الذي استحقه مشواره هذا الموسم.

الفائز: كيمي أنتونيللي

ربما كان تتويج أنتونيللي باللقب أمرًا محسومًا إلى حد كبير في هذه المرحلة، لكن ذلك يجعل إنجازه أكثر إثارة للإعجاب، وليس أقل.

ومن المستحيل التفكير في نجاحه دون استحضار الصعوبات التي واجهها خلال موسمه الأول في 2025، والتعامل الصارم من جانب الفريق معه، حين بدا أن تجربة أنتونيللي قد تصل إلى طريق مسدود مع حلول الصيف. هل كان صغيرًا جدًا؟ وهل جاء هذا التحدي مبكرًا أكثر مما ينبغي؟

لكن هذه التساؤلات تبددت سريعًا هذا العام، بعدما حقق أنتونيللي خمسة انتصارات متتالية في طريقه إلى هيمنة كاملة، من بينها عودته الاستثنائية التي لا تُنسى من المركز التاسع عشر في سباقه على أرضه في مونزا.

وجاء تتويجه في المكسيك، على متن سيارة لم تعد مهيمنة كما كانت، ليتناسب تمامًا مع أهمية المناسبة. وبينما خاض جميع منافسيه البارزين في الفرق الأخرى صراعات شرسة، قدم أنتونيللي سباقًا ناضجًا وهادئًا، ولم تأتِ اللحظة الوحيدة المثيرة سوى عندما هاجم شارل لوكلير وانتزع منه المركز الثالث بعد رفع العلم الأحمر. وقد ضمنت له تلك المناورة الاحتفال بلقبه العالمي الأول على منصة التتويج الشهيرة في المكسيك، أمام مدرجات ملعب "فورو سول" الصاخبة.

وفي عطلة نهاية أسبوع لم تكن فيها مرسيدس صاحبة الأفضلية، كان ذلك أسلوبًا مستحقًا لكتابة فصل جديد في تاريخ الفورمولا 1.

وقال أنتونيللي، واصفًا لحظة حسمه اللقب وسط دموعه: "في اللفة الأخيرة، خففت سرعتي فحسب لأنني لم أعد أستطيع رؤية الحلبة. بدأت أتأثر عاطفيًا. قلت لنفسي: سأخفف السرعة، وإلا فسوف أتعرض لحادث هنا".

كيمي أنتونيللي وتوتو وولف، مرسيدس

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

الفائز: مرسيدس

بالطبع، لم يكن انتصار أنتونيللي إنجازه وحده، بل ثمرة جهود جيش من المهندسين والميكانيكيين وغيرهم من العاملين في براكلي وبريكزورث وحلبات الفورمولا 1 حول العالم. إنهم جميعًا تروس في آلة تعثرت خلال حقبة السيارات ذات التأثيرات الأرضية، لكنها عادت بقوة مع انتقال الفورمولا 1 إلى قوانين جديدة بالكامل للهيكل ووحدات الطاقة في 2026.

ويستحق كل من غوين لاغرو، كشاف المواهب السابق في مرسيدس، وتوتو وولف، إشادة خاصة. فقد اكتشف لاغرو موهبة أنتونيللي خلال مشاركته في سباقات الكارتينغ، وضمّه إلى برنامج مرسيدس للسائقين الناشئين عندما كان في الثانية عشرة من عمره، بينما وضع وولف ثقته على المحك بترقيته إلى الفريق الأول وهو في الثامنة عشرة، ليحل مكان لويس هاميلتون. كما لعب والده ماركو دورًا محوريًا في كل خطوة من رحلته حتى اليوم.

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تعاني فيراري من "مشكلات كبيرة". ولسنا نحن من يقول ذلك، بل إنها كلمات لويس هاميلتون نفسه. فقد كان السائق البريطاني في قمة غضبه بعدما اكتفت مراقبو السباق بفرض عقوبة مخففة مدتها خمس ثوانٍ على زميله شارل لوكلير، إثر تجاوزه له خارج حدود الحلبة، وهي عقوبة عوّضها لوكلير بسهولة من خلال قيادته في هواء نظيف بعيدًا عن السيارات الأخرى.

وبعدما حقق أخيرًا أول بول بوزيشن له مع فيراري، وأول انطلاقة من المركز الأول في الفورمولا 1 منذ عام 2023، بدا هاميلتون مرشحًا قويًا للفوز بالسباق، بالنظر إلى الطريقة التي ضغط بها على ماكس فيرستابن خلال اللفات الأخيرة. لكنه لم يتمكن من إيجاد طريقة لتجاوزه على الخط المستقيم، بسبب وحدة الطاقة الأقل قوة نسبيًا لدى فيراري.

ولم تكن هذه أول مواجهة متوترة بين سائقي فيراري خلال هذا العام، إذ سبق لهاميلتون أن طالب سكوديريا بمساندته في وقت أبكر خلال محاولته غير المتوقعة للمنافسة على اللقب، كما شهدت علاقته بلوكلير حوادث أخرى بدا فيها أن السائقين يتنافسان مع بعضهما البعض بشراسة أكبر مما يفعل سائقو الفرق المنافسة.

وعقب السباق، طالب هاميلتون بـ"محادثات جادة"، ومن المؤكد أنه سيحصل عليها. وكما قال فريد فاسور خلال إحاطته الإعلامية بعد السباق: "يجب على السائقين إظهار الاحترام لألفي شخص يعملون لصالح الفريق".

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

الفائز: ماكس فيرستابن

كان هناك شيء شاعري في مشاركة أنتونيللي، الذي يبدو في طريقه ليصبح أفضل سائق في جيله، منصة التتويج مع أفضل سائقين من الجيلين السابقين، فيرستابن وهاميلتون.

ورغم أن هاميلتون سيشعر بأنه كان يستحق الفوز، فإن السباق تحول أيضًا إلى انتصار كلاسيكي لفيرستابن، الذي انتزع الفوز من بين براثن الهزيمة، في الوقت الذي فعل فيه منافسوه العكس.

عندما تكون سيارته في المستوى المطلوب، يصبح فيرستابن سائقًا لا يمكن إيقافه. أما عندما لا تكون كذلك، كما كان الحال في العاصمة المكسيكية، فإنه يعرف كيف يستغل الفرص. وهذه المرة، تجاوز أحد سائقي فيراري المتصارعين عند الانطلاقة، ثم تفوق على الآخر خلال توقف الصيانة الوحيد في ظل العلم الأخضر عند اللفة 28، بينما كان لوكلير ينفذ عقوبة التوقف لخمس ثوانٍ.

ومن الصدارة، امتص فيرستابن كل الضغوط، ونجح في التصدي لمحاولات هاميلتون المتكررة، مقدمًا أداءً متقنًا ليحقق انتصاره الثالث في آخر أربعة سباقات.

كانت الفجوة مع أنتونيللي ومرسيدس كبيرة للغاية بحيث يصعب تعويضها، لكن الجماهير المحايدة والهولندية ستتحمس لاحتمال انطلاق موسم 2027 من نقطة الصفر، في ظل تقارب الفرق الأربعة الكبرى بفوارق تتراوح بين ثلاثة وأربعة أعشار الثانية، كما حدث في السباقات الأخيرة.

الخاسر: فالتيري بوتاس وفريق كاديلاك

عندما انضم مدير الفريق مارسين بودكوفسكي إلى كاديلاك هذا الصيف، سارع إلى رصد بعض التنازلات التي اضطر الفريق إلى تقديمها من أجل الوصول إلى شبكة انطلاق الفورمولا 1، وفي مقدمتها ضعف الموثوقية وعدم الاتساق في توفر القطع، وهما من أبرز نقاط الضعف لديه.

وقال في سبتمبر: "هناك أيضًا عدد من الحلول المختصرة التي جرى اللجوء إليها، وهو أمر لا مفر منه عندما تبني فريقًا جديدًا خلال فترة زمنية كهذه. يتعلق الأمر بالعمل على بعض المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. وعلى المدى القصير، من الواضح أن الموثوقية تأتي في المقدمة. لقد رأينا أننا واجهنا صعوبات في بعض الجوانب، إلى جانب ضرورة الوصول بمستوى الكفاءة التشغيلية إلى المستوى المطلوب، وهو مستوى لا نبلغه حاليًا مقارنة بالفرق الكبرى".

وكانت المكسيك أحدث دليل على ذلك، بعدما اضطر كل من سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس، الذي لم يكن يمتلك الوتيرة المطلوبة، إلى التعامل مع مشكلات مبكرة. ثم تعرض بوتاس لحادث أنهى سباقه، إثر انهيار نظام التعليق الأمامي الأيسر، ما دفع سيارته نحو الحواجز عند المنعطف الأول. وكان بوتاس محظوظًا بخروجه دون إصابات، لكن مع تحويل كاديلاك تركيزها نحو موسم 2027، يمثل ذلك جرس إنذار جديدًا للفريق الحادي عشر في الفورمولا 1، بضرورة رفع مستوى العمل في مختلف الجوانب.

وقد يصبح مقعد بوتاس مهددًا مع انتظار كولتون هيرتا خلف الكواليس، كما أن أداءه في السباقات الأخيرة لم يساعده كثيرًا. لكن مشكلة كاديلاك في الوقت الحالي لا تتعلق بسائقيها. وربما يدين الفريق للسائق الفنلندي بمنحه عامًا على متن سيارة يمكن قيادتها والاعتماد عليها باستمرار، وتعمل بالشكل المطلوب.

فالتيري بوتاس، كاديلاك

الصورة من قبل: Chris Graythen / Getty Images

الخاسر: هوندا

لا يحتاج الأمر إلى الكثير من الكلام بشأن أستون مارتن وهوندا، لكن من المؤسف والمثير للقلق أن الموسم بدأ بسيارة لم تكن قادرة على إكمال أكثر من بضع لفات متتالية في أستراليا، وبعد 17 سباقًا عدنا إلى الوضع نفسه.

ورغم أن تحسين أداء وحدة الطاقة لم يكن أمرًا ممكنًا بين ليلة وضحاها، فمن المعقول توقع تحقيق هوندا تقدمًا أكبر على صعيد الموثوقية، لأن هذا ليس المستوى الذي ينبغي أن تُخاض به سباقات السيارات.

وقال فرناندو ألونسو، المحبط، بعدما أوقف سيارته أستون مارتن قبل ست لفات من نهاية السباق، بسبب ما وُصف بأنه "مستويات ضغط غير طبيعية في أنظمة وحدة الطاقة": "أنا أبذل قصارى جهدي، كما تعلمون".

ولحق به زميله لانس سترول بعد دقيقة واحدة.

وأضاف ألونسو: "كل لفة أخوضها، وكل صباح أستيقظ فيه، وكل استعداد أقوم به، والطعام الذي أتناوله، كل شيء أفعله يتمحور حول تقديم أفضل أداء ممكن خلف المقود، لكنني لا أتمكن من إكمال عدد كافٍ من اللفات".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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