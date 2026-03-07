سيؤجل الاتحاد الدولي للسيارات الآن إزالة منطقة "وضع الخط المستقيم" بين المنعطفين الثامن والتاسع في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن، وذلك بعد اعتراض عدد من الفرق على القرار.

وكان الاتحاد الدولي للسيارات قد اعتزم إزالة منطقة "وضع الخط المستقيم" بين المنعطفين الثامن والتاسع في حلبة ألبرت بارك في ملبورن، بعد مخاوف أظهرها بعض السائقين بشأن انخفاض مستويات الارتكازية عند تفعيل هذا الوضع، ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارات في هذا المقطع المنحني.

ومع قوانين 2026، أدخلت الفورمولا 1 نظام الانسيابية النشطة، حيث تنخفض زاوية الجناحين الأمامي والخلفي على الخط المستقيم المحدد مسبقًا. ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في تقليل متطلبات استعادة الطاقة الكبيرة المرتبطة بوحدات الطاقة الجديدة، التي تعتمد بدرجة أكبر على الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية في البطارية.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع في ألبرت بارك وجود خمس مناطق من هذا النوع، من بينها المقطع المتعرج بعد المنعطف الثامن الذي يقود إلى المنعطفين السريعين التاسع والعاشر.

وخلال اجتماع السائقين مساء الجمعة، أشار بعضهم إلى أن مستوى الارتكازية عندما يتم تفعيل "وضع الخط المستقيم" يصبح منخفضًا للغاية، ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة عند الاقتراب من المنعطف التاسع، خصوصًا عند المنافسة مع سيارات أخرى.

وبعد تحليل البيانات خلال الليل، قرر الاتحاد الدولي للسيارات إزالة هذه المنطقة بالكامل اعتبارًا من التجارب الحرة الثالثة يوم السبت، وكذلك خلال التجارب التأهيلية والسباق.

لكن بعد اعتراضات قوية من عدد من الفرق عقب الإعلان عن القرار، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الاتحاد الدولي للسيارات تراجع الآن عن هذا القرار — على الأقل في الوقت الحالي. وستبقى الحلبة كما كانت خلال التجارب الحرة الثالثة، بما في ذلك منطقة "وضع الخط المستقيم" الرابعة، على أن يتم إجراء مزيد من التحليلات قبل التجارب التأهيلية.

وقد صرّح نيكولاس تومبازيس مدير قسم السيارات أحادية المقعد في الاتحاد الدولي للسيارات لوسائل الإعلام في ملبورن عن سبب هذا القرار في البداية قائلًا: "في معظم الحلبات تكون هذه المناطق واضحة جدًا لأنها تقع على مقاطع مستقيمة فعلية من الحلبة".

وأضاف: "لكن في ثلاث أو أربع حلبات خلال الموسم، ومن بينها ملبورن للأسف، توجد مناطق من هذا النوع في مقاطع منحنية نسبيًا، كما يحدث في المنطقة الرابعة لوضع الخط المستقيم هنا بين المنعطفين الثامن والتاسع".

وتابع: "عقدنا اجتماعًا مع السائقين أمس وأعرب بعضهم عن قلقه من أن مستوى الارتكازية في هذا المقطع منخفض جدًا، خصوصًا عند المنافسة مع سيارات أخرى، وشعروا بأنهم قد يفقدون السيطرة على السيارة في مثل هذه الظروف".

وأكمل: "وبما أن السلامة هي الأولوية القصوى بالنسبة لنا، قررنا بعد بعض التحليلات أن نتصرف بحذر ونزيل منطقة وضع الخط المستقيم الرابعة هنا في ملبورن ابتداءً من التجارب الحرة الثالثة، وكذلك في التجارب التأهيلية والسباق".

وجاء ظهور هذه المشكلة الآن لأن التصاميم المختلفة للسيارات الـ 11 على الشبكة تفقد كميات مختلفة من الارتكازية والمقاومة عند فتح الأجنحة. ولم يكتشف الاتحاد الدولي للسيارات هذا الأمر إلا بعد حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة. وتشير المعلومات التي حصل عليها موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أن آودي كانت من بين الفرق المتأثرة.

لكن بما أن الاتحاد اعتبر الأمر مسألة تتعلق بالسلامة، فقد قرر تعديل الحلبة فعليًا خلال الليل بشكل أحادي بدل ترك المسؤولية لكل فريق على حدة.

"نحن للمرة الأولى نحصل على معرفة تفصيلية بحجم انخفاض الارتكازية الذي تعاني منه بعض السيارات عند تفعيل وضع الخط المستقيم. هذه معلومات جديدة بالنسبة لنا، وبالنسبة لبعض السيارات فإن انخفاض الارتكاز الهوائي كبير جدًا، ربما أكثر مما توقعنا" قال تومبازيس.

واختتم: "هذا التأثير ليس متساويًا بين جميع السيارات، لكن لم يكن بإمكاننا أن نطلب من بعض الفرق فقط تغيير إعداداتها ونترك الآخرين كما هم، لأننا لا نملك معيارًا واضحًا كفاية لاتخاذ مثل هذا القرار، كما أن الوقت كان قصيرًا للغاية".

ولم يتم إبلاغ الفرق بالقرار إلا صباح السبت، أي قبل نحو ساعتين ونصف فقط من انطلاق التجارب الحرة الثالثة. ويُعد المقطع الطويل بين المنعطفين الثامن والتاسع مهمًا جدًا لاستعادة الطاقة، ما سيجبر الفرق الهندسية على إعادة التفكير في إستراتيجية الطاقة وإعدادات السيارة خلال وقت قصير جدًا.