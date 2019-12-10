العودة للاقتصار على العلم الشطرنجي الحقيقي لإعلان نهاية سباقات الفورمولا واحد

غيّرت "فيا" نصّ قوانين بطولة العالم للفورمولا واحد لهذا الموسم المنقضي كي يكون لوح الإضاءة الإلكترونيّ بمثابة علامة نهاية السباق.

وجاء ذلك على إثر خطأ في جائزة كندا الكبرى 2018 عندما تسبّب خلطٌ بين أحد الموظّفين الرسميين وعارضة أزياء في رفع العلم الشطرنجي بالخطأ قبل لفّة على نهاية السباق.

لكنّ خطأً في النظام خلال جائزة اليابان الكبرى هذا العام أدّى إلى إظهار اللوح الإلكترونيّ انتهاء السباق قبل لفّة من موعده الأصليّ بالرغم من مواصلة الجميع التسابق حتّى النهاية الفعليّة.

ونتيجة لقوانين البطولة فقد تعيّن على إدارة السباق احتساب النتيجة قبل اللفّة الأخيرة، ما منح سيرجيو بيريز مركزًا تاسعًا بعد أن تعرّض لحادث مع بيير غاسلي سائق تورو روسو في اللفّة الأخيرة الفعليّة.

ولم يتطرّق مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد بعد السباق للحديث حول إن كان ذلك خطأً أوتوماتيكيًا أم ناتجًا عن خطأ بشريّ، لكنّه اعترف بأنّ ذلك "كان من بين الأخطاء التي لم تحدث مسبقًا على صعيد اللوح الإلكترونيّ، وأنّ الهيئة الحاكمة ستُحقّق في سبب ذلك".

لكنّ سيباستيان فيتيل سائق فيراري قال أنّ ذلك كان مثالًا على ضرورة الاقتصار على التلويح بعلمٍ شطرنجي حقيقي في نهاية سباقات الفورمولا واحد، كون تلك "العلامة الأخيرة" التي يستجيب لها السائقون.

وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات في اجتماع الأربعاء هذا الأسبوع على إعادة العلم الشطرنجي الفعليّ كعلامة مؤكّدة لنهاية السباق.

كما سيتواصل تطبيق ذات القوانين في حال التلويح به عن طريق الخطأ، على أن تُحتسب نتيجة السباق في تلك اللحظة بدل استخدام اللوح الإلكترونيّ كحلٍ احتياطي عوضًا عن ذلك.