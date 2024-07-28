العوامل التي فتحت الباب أمام فوز راسل المفاجئ باستراتيجيّة التوقّف الوحيد

كانت مستويات التآكل الأقلّ من المتوقّع، وسيناريو استراتيجيّة عدم خسارة أيّ شيء، العاملين الأساسيين وراء قرار مرسيدس بدفع جورج راسل نحو استراتيجيّة التوقّف الوحيد في سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

بقي سائق مرسيدس عالقًا في وسط الترتيب في المراحل الأولى من السباق، وذلك في الوقت الذي سار فيه المتصدّرون معًا ضمن قطار "دي آر اس".

لكن مع تغطية منافسيه لبعضهم البعض على صعيد التوقّف الأبكر من أجل التجاوز وتحرّكه في الترتيب نحو الأمام، اختار راسل ومرسيدس قرار الانتقال إلى استراتيجيّة التوقّف الوحيد التي كانت مستبعدة.

وجاء هذا السيناريو بسبب مستويات تآكل الإطارات، والذي كان من المتوقّع أن يكون عاليًا بسبب سطح المسار الجديد في العديد من المناطق، حيث كانت أقلّ بكثير من المتوقّع.

وكان ذلك يعني أنّ استراتيجيّة التوقّف الوحيد التي كانت أكثر من مستبعدة قبل السباق، أصبحت ممكنة بشكلٍ مفاجئ.

وأصبح ذلك القرار واقعيًا عندما أشارت بيانات مرسيدس الاستراتيجيّة أنّه في حال توقّف راسل للمرّة الثانية في سيحلّ خامسًا، بينما كان السيناريو الأسوأ في حال مواصلته على ذات الإطارات القديمة أن يحلّ في ذات المركز.

لذا جعل ذلك إنجاح استراتيجيّة التوقّف الوحيد أمرًا يستحقّ المحاولة، وهو ما نجح راسل فيه ببراعة ليضمن فوزه الثاني هذا الموسم.

وبحديثه بعد السباق قال راسل: "مدهش، هذه نتيجة مدهشة. لم نتوقّع مطلقًا هذا الفوز صباح اليوم ضمن اجتماع الاستراتيجيّة، لكنّ السيارة كانت مذهلة".

وأضاف: "أجرينا الكثير من التغييرات من ليلة الجمعة، وكانت الإطارات رائعة. واصلت القول أنّني أعتقد

بأنّني قادرٌ على التوقّف لمرّة وحيدة. قامت الاستراتيجيّة بعملٍ رائع حقًا".

وعندما سُئل عمّن اتّخذ ذلك القرار، قال راسل: "كنت أركّز كثيرًا أثناء السباق. لذا عليّ الاستماع إلى المحادثات اللاسلكيّة، لكنّه كان جهد فريق: جوي ليو، وجميع شباب الاستراتيجيّة، لقد قاموا بعملٍ مدهش. لذا غامرنا".

من جانبه قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "لم نعتقد بأنّ ذلك كان ممكنًا، لكنّنا قلنا في مرحلة ما لنُحاول البقاء لأنّنا سنحلّ في المركز الخامس في جميع الأحوال مع كلا السيناريوهين. بقي على الحلبة وتمكّن من إنجاح ذلك في النهاية".

وكان زميله لويس هاميلتون قد اقترب منه في المرحلة الأخيرة من السباق، لكنّه عانى لإيجاد طريقه نحو الصدارة.

كما عبّر عن بعض الانزعاج من التزامه باستراتيجيّة التوقّفين بالرغم من أنّ إطاراته كانت جيّدة في نهاية كلّ فترة.

لكنّ هاميلتون قال أنّ تحقيق الثنائيّة يُمثّل نصرًا ضخمًا بالنظر إلى سوء السيارة في تجارب الجمعة.