العلم الأحمر يُنهي بشكل مبكر للغاية التجارب الحرة الأولى في جولة كندا

شهدت بداية التجارب الحرة الأولى توقف سيارة ألبين التي يقودها بيير غاسلي حيث اشتكى من مشكلة في ذراع نقل الحركة وذلك خلال الدقائق الأربع الأولى، قبل أن يتم رفع العلم الأحمر حيث دخل المارشلز لدفع السيارة بعيداً عن المسار.

وقد طالت فترة العلم الأحمر نظراً لوجود مشاكل في الكاميرات على الحلبة، بالتالي لم يكن ليتمّ استئناف الحصة إلا بعد حلّ تلك المشاكل لدواعي السلامة.

وبالفعل استغرقت عملية حل تلك المشاكل وقتاً طويلاً للغاية قبل أن ينتهي وقت الحصة بهذا الشكل وبطريقة غريبة للغاية.

وخلال الحصة أشار الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إلى أن العمل جارٍ على حلّ المشكلة مع إمكانية تمديد الوقت، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة بقاء ساعتين ونصف بين الحصتين الأولى والثانية.

لكن سرعان ما تم لاحقاً الإعلان عن انتهاء الحصة، ولم يكن قد خرج إلى المسار إلا عدة سائقين قبل العلم الأحمر، حيث تصدر فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو أمام سائقي أستون مارتن لانس سترول وفرناندو ألونسو.

يُشار إلى أن التجارب الحرة الثانية ستبدأ قبل موعدها بنصف ساعة وستستمر لـ 90 دقيقة، بهدف تعويض الفِرَق عن الوقت المهدور في الحصة الأولى.

التجارب الحرة الأولى