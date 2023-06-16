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العلم الأحمر يُنهي بشكل مبكر للغاية التجارب الحرة الأولى في جولة كندا

انتهت التجارب الحرة الأولى لجائزة كندا الكبرى في الفورمولا واحد من موسم 2023 الجاري، بشكل مبكر جداً بسبب رفع العلم الأحمر الذي بقي طوال الحصة في سابقة غريبة من نوعها.

خلدون يونس
من قبل:
فالتيري بوتاس، ألفا روميو وغوانيو جو، ألفا روميو

شهدت بداية التجارب الحرة الأولى توقف سيارة ألبين التي يقودها بيير غاسلي حيث اشتكى من مشكلة في ذراع نقل الحركة وذلك خلال الدقائق الأربع الأولى، قبل أن يتم رفع العلم الأحمر حيث دخل المارشلز لدفع السيارة بعيداً عن المسار.

وقد طالت فترة العلم الأحمر نظراً لوجود مشاكل في الكاميرات على الحلبة، بالتالي لم يكن ليتمّ استئناف الحصة إلا بعد حلّ تلك المشاكل لدواعي السلامة.

وبالفعل استغرقت عملية حل تلك المشاكل وقتاً طويلاً للغاية قبل أن ينتهي وقت الحصة بهذا الشكل وبطريقة غريبة للغاية.

وخلال الحصة أشار الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إلى أن العمل جارٍ على حلّ المشكلة مع إمكانية تمديد الوقت، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة بقاء ساعتين ونصف بين الحصتين الأولى والثانية.

لكن سرعان ما تم لاحقاً الإعلان عن انتهاء الحصة، ولم يكن قد خرج إلى المسار إلا عدة سائقين قبل العلم الأحمر، حيث تصدر فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو أمام سائقي أستون مارتن لانس سترول وفرناندو ألونسو.

يُشار إلى أن التجارب الحرة الثانية ستبدأ قبل موعدها بنصف ساعة وستستمر لـ 90 دقيقة، بهدف تعويض الفِرَق عن الوقت المهدور في الحصة الأولى.

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التجارب الحرة الأولى

المركز السائق السيارة المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 3 1:18.728    
2 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 3 1:19.175 0.447 0.447
3 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 3 1:19.807 1.079 0.632
4 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 3 1:20.154 1.426 0.347
5 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 3 1:20.231 1.503 0.077
6 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 3 1:21.496 2.768 1.265
7 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 3 1:24.045 5.317 2.549
8 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 3 1:24.336 5.608 0.291
9 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 3 1:24.961 6.233 0.625
10 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 3 1:25.991 7.263 1.030
11 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 3 1:26.809 8.081 0.818
12 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 3 1:32.274 13.546 5.465
13 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 2      
14 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 2      
15 France بيير غاسلي Alpine Renault 1      
16 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 1      
17 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes 2      
18 France إستيبان أوكون Alpine Renault 0      
19 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 0      
20 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 0      
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