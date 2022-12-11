العطيّة يتوقّع عودة ألونسو إلى داكار في المستقبل

خاض ألونسو طيفًا واسعًا من فئات سباقات المحرّكات خلال عامه الأوّل بعد اعتزاله الفورمولا واحد، بما في ذلك سباقات التحمّل، لكنّه واجه على الأرجح تحديه الأصعب عندما دخل منافسات رالي داكار مطلع 2020.

وبقيادته لسيارة تويوتا هايلوكس مصنعيّة، شارك الإسباني في الرالي الأسطوري على أراضي المملكة العربيّة السعوديّة وفاق كلّ التوقّعات بحلوله ضمن العشرة الأوائل في ثمانية من المراحل الـ 12، قبل أن يحلّ في المركز الـ 13 في النهاية.

وركّز ألونسو منذ ذلك الحين على العودة إلى الفورمولا واحد ووقّع مؤخّرًا على صفقة بعدّة أعوامٍ للانتقال إلى صفوف أستون مارتن، وهو ما يُبقيه في عالم الجائزة الكبرى حتّى نهاية موسم 2024 على أقلّ تقدير.

لكن لا يوجد وضوحٌ كافٍ حيال ما سيفعله الإسباني بعد ذلك، ولا يُمكن استبعاد انتقاله إلى بطولات أخرى.

وقال البطل العنابي العطيّة الفائز برالي داكار أربع مرّات أنّ ألونسو يملك شهيّة لراليات الكروس كانتري ويعتقد بأنّه سيكون من الممكن أن يُنافس في أعلى المستويات ويُحقّق النجاحات حال تمتّعه بخبرة كافية.

وقال: "لا أزال أدفع فرناندو للعودة إلى رالي داكار. أعرف فرناندو من الفورمولا واحد، لكنّني التقيته عندما انضمّ إلى الفريق في 2020".

وأضاف: "طلب مني الفريق المساعدة في تعليم فرناندو في الكثبان الرمليّة. كانت ثلاثة أيّام في قطر في حرارة 50 درجة مئويّة، وقد قام بعمل مدهش في الحقيقة. إنّه موهوبٌ للغاية".

وأكمل: "أظهر سرعته في مشاركته الأولى في داكار. تحتاج للتمتّع بالخبرة في هذا النوع من السباقات، لأنّكم لو نظرتم إلى تاريخ الرالي، فإنّك تحتاج لخبرة أربعة إلى ستّة أعوامٍ حتّى تُحقّق الفوز".

ثمّ تابع: "لكن كان من الرائع تواجد فرناندو معنا. لا نزال نتحدّث، ونحن نهدف لتواجده معنا. أعتقد بأنّه أحبّ رالي داكار، وأنا متأكّدٌ من أنّه سيعود في غضون عامين".

ويأمل العطيّة الدفاع عن لقبه في نسخة العام المقبل من الرالي الذي ستحتضنه المملكة العربيّة السعوديّة.

رقم 310 فريق تويوتا: فرناندو ألونسو ومارك كوما تصوير: إيه.أس.أو