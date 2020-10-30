العزل الذاتي لمدرّب راسل بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا

عزل كازانوفاس نفسه ذاتيًا يوم أمس الخميس وسيخضع لفحص كورونا اليوم الجمعة خارج البادوك، والذي يجب أن يكون سلبيًا من أجل أن يُسمح له بدخول الحلبة.

ولم يكن راسل وكازانوفاس في تواصل منذ يوم الأحد الماضي، منذ أن جاء فحصاهما سلبيًا للفيروس بعد السباق الماضي.

ومن المقرر أن يخضع راسل لفحص كورونا آخر غدًا، حيث كان فحصه الأخير يوم الثلاثاء الماضي وفقًا لمتطلبات الدخول الجديدة إلى إيطاليا، والذي كان سلبيًا كذلك.

وتعقيبًا على ذلك صرّح متحدث باسم فريق ويليامز لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "بعد إظهاره أعراضًا تنفسية خفيفة هذا الصباح، يُمكن لويليامز أن تؤكّد بأنّ مدرّب أداء جورج راسل يعزل نفسه ذاتيًا الآن تماشيًا مع إرشادات فيا".

وأضاف: "فحصٌ لكورونا خضع له بالأمس كان سلبيًا. مع ذلك، سيخضع لفحص احترازي آخر يوم غد (اليوم) خارج البادوك قبل أن نأخذ توجيهات إضافية من فيا".

وتابع: "لم يكن أليكس في اتصال مباشر مع جورج منذ يوم السباق في البرتغال. كما خضع جورج لفحصه المطلوب للفيروس يوم الثلاثاء من أجل دخول إيطاليا، والذي كانت نتيجته سلبية. وسيخضع لفحص آخر على الحلبة يوم الجمعة كجزء من جدول الفحوصات المعمول به من قِبَل الفريق".

جديرٌ بالذكر أنّ جاك أيتكن السائق الاحتياطي لويليامز سيكون حاضرًا في إيمولا بدءًا من اليوم الجمعة، إذ أنّه سبق وحضر عددًا من الجوائز الكبرى في السباق دعمًا للفريق.