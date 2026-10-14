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العامل الخفي الذي يمنح ماكس فيرستابن وريد بُل أملاً إضافياً في موسم 2027

رغم أن فيرستابن لا يزال يرى مجالات تحتاج إلى التحسين، فإن الأهم هو نجاح جميع التحديثات الرئيسية التي أُدخلت على السيارة خلال موسم الفورمولا 1 الحالي. ومع التطلع إلى موسم 2027، يشير أيضاً إلى تطور آخر قد يساعد ريد بُل.

رونالد فوردينغ خلدون يونس

منشور: 14-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

مع تحقيق انتصارين في آخر ثلاثة سباقات كبرى، وفارق لا يتجاوز 0.196 ثانية في باكو، عاد فيرستابن وريد بُل بقوة إلى مقدمة الترتيب في بطولة العالم للفورمولا 1. ومن المفهوم أن هذه العودة جاءت متأخرة للغاية للمنافسة بصورة مؤثرة على اللقب، رغم أن فيرستابن بات يستهدف الآن إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب السائقين.

يتأخر فيرستابن بفارق ثماني نقاط فقط عن لويس هاميلتون بعد عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بسباق سنغافورة، فيما لا يتقدم عليه جورج راسل سوى بفارق 17 نقطة. وبعبارة أخرى، فإن إنهاء البطولة في المركز الثاني يُعد احتمالاً واقعياً.

وعندما سأل موقعنا "موتورسبورت.كوم" فيرستابن عما إذا كان قد بدأ بالفعل التفكير بقلق في 12 ديسمبر، موعد إقامة حفل الاتحاد الدولي للسيارات السنوي في شنغهاي، ارتسمت ابتسامة على وجهه.

"هل تقصد حفل توزيع الجوائز؟ حسناً، لقد كنت مريضاً جداً العام الماضي! لكننا سنرى ما سيحدث".

ومع ذلك، فإن إنهاء البطولة في المركز الثاني أو الثالث لن يعني شيئاً لـ فيرستابن، وفقاً لما قاله لوسائل الإعلام الهولندية في سنغافورة. ورغم أن مثل هذه النتيجة قد تحمل أهمية أكبر من المعتاد بعد البداية الصعبة للغاية لموسم 2026 والتحول الذي أعقبها، فإن فيرستابن لا ينظر إلى الأمر بهذه الطريقة.

"لا، لأنك في النهاية لا تفوز. أنت لا تصبح بطل العالم، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يهمني".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

الجانب الأهم في موسم 2026 الذي يمنح فيرستابن أكبر قدر من الثقة

رغم أن اللقب بات بعيد المنال هذا الموسم، فإن عودة ريد بُل تمنح الفريق ثقة إضافية قبل العام المقبل.

وقال فيرستابن: "الأهم هو النظر إلى الوضع الذي كنا فيه في بداية الموسم، ومقارنته بما وصلنا إليه الآن"، في إشارة إلى الفترة التي كان فيها فريق ريد بُل لا يزال ينافس هاس وألبين في الصين واليابان.

وأضاف: "تمكنا من حلّ جميع المشاكل المرتبطة بالتحديثات التي أُدخلت على السيارة منذ ذلك الحين، وكذلك المشاكل التي واجهناها مع بعض أجزاء سيارتنا. وهذا أمر بالغ الأهمية مع التطلع إلى العام المقبل".

"عندما ترى أن بعض الفرق لا تزال تشكك في جوانب معينة من تحديثاتها الجديدة، تجد أن كل شيء يعمل لدينا، وهذا أمر إيجابي للغاية".

وسبق أن أوضح فيرستابن أن بعض أوجه القصور في سيارة موسم 2026 لم يعد من الممكن التخلص منها، ما يعني أن سيارة الموسم المقبل ستحتاج إلى تغييرات أكثر جوهرية.

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كان اتجاه التطوير واضحاً بالفعل بنسبة 100% من هذه الناحية أيضاً، وما إذا كان ذلك يمنحه الثقة، أجاب:

"لا يمكنك أن تعرف كل شيء بشكل كامل. فمن الصعب دائماً الجزم بذلك عندما يتعلق الأمر بأشياء تطورها الآن ولم توجد فعلياً على أرض الواقع من قبل، بل كانت مجرد رسومات تصميمية".

"لكن كل ما أدخلناه على السيارة هذا العام نجح. وهذا أمر إيجابي للغاية، ونأمل أن نتمكن من الاستفادة منه في العام المقبل".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

ما آخر المستجدات بشأن نفق هواء ريد بُل الجديد الذي طال انتظاره؟

أشار فيرستابن أيضاً إلى عامل آخر أقل وضوحاً، قد يساعد ريد بُل مع تقدم موسم 2027.

حيث قال: "بالطبع، سيكون لدينا أيضاً نفق هوائي جديد تحت تصرفنا العام المقبل. وهذا موضوع منفصل، لكننا نأمل بطبيعة الحال أن يعمل كما ينبغي وأن يساعدنا أيضاً".

يُعد نفق الهواء الذي يستخدمه فريق ريد بُل حالياً الأقدم بين جميع فرق الفورمولا 1. وخلال فترة توليه منصب مدير الفريق، وصف كريستيان هورنر نفق الهواء مراراً بأنه "أثر من مخلفات الحرب الباردة"، كما أشار أن العمل باستخدام المنشأة التي يبلغ عمرها 70 عاماً بالقرب من بيدفورد يشبه النظر إلى "ساعتين مختلفتين"، في إشارة إلى الإخفاق المتكرر في تحقيق الترابط بين نتائج النفق الهوائي والأداء على الحلبة.

ولذلك، فإن نجاح هذا الترابط في موسم 2026 ليس أمراً يمكن اعتباره مضموناً، رغم أن فيرستابن أضاف أن اللوائح الجديدة وأبعاد السيارات قد تساعدان أيضاً.

حيث قال: "ربما كانت تلك المشاكل السابقة مرتبطة جزئياً أيضاً بعرض السيارة وطولها، وبما يمكنك محاكاته باستخدام النموذج. بالطبع، لدينا الآن سيارات مختلفة، لكن الأهم هو أننا سنتمكن من استخدام النفق الهوائي الجديد العام المقبل".

وأقر فيرستابن بأن نفق الهواء الجديد لن يكون متاحاً بعد لتطوير سيارة آر بي 23 في مراحلها الأولية، إذ إن عملية تطويرها قد بدأت بالفعل، لكنه سيكون قابلاً للاستخدام في مواصلة تطوير السيارة طوال الموسم. وسيظل ذلك عاملاً حاسماً، إذ يُتوقع أن يشهد العام الثاني في ظل هذه اللوائح أيضاً منافسة محتدمة في مجال التطوير.

وكان بيير واشيه قد أخبر موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق بأن نفق الهواء يُفترض أن يصبح جاهزاً للعمل في أوائل عام 2027، وربما في فبراير، وهو ما أشارت إليه ريد بُل في سنغافورة.

ومع ذلك، فإن الموعد الدقيق خلال الربع الأول من عام 2027 سيظل مرتبطاً بعوامل مثل المعايرة، وضمان قدرة ريد بُل على الوثوق بشكل كامل بمنشأتها الجديدة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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