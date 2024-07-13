العامل الأكبر الذي ساهم في تأمين بيرمان لمقعد مع هاس في 2025

قال أوليفر بيرمان أن تعويضه الناجح لكارلوس ساينز في جائزة السعودية الكبرى كان "المساهم الأكبر" في تأمين مقعده مع هاس لموسم 2025، وذلك وسط الصعوبات التي واجهها في موسم الفورمولا 2.

تم تأكيد بيرمان الأسبوع الماضي كأحد سائقَي الفريق الأمريكي للموسم المُقبل، عندما سيخوض أولى مواسمه في البطولة.

فيما صرّح سائق هاس الحالي – والذي يحيط الغموض بمستقبله مع الفريق – كيفن ماغنوسن بأنه علم نية الفريق لضم بيرمان للموسم المُقبل قبل 4 أشهر.

وقبل 4 أشهر كانت مشاركة بيرمان ناشئ فيراري في السعودية عندما حصل على فرصة إبراز قدراته بينما حل بديلًا عن كارلوس ساينز الذي كان يخضع لاستئصال الزائدة الدودية.

وقد أثار البريطاني الشاب الإعجاب على متن سيارة اس اف 24، إذ تأهّل بالمركز الـ 11 وسجل نقاطًا هامة لسكوديريا بحلوله سابعًا في سباق لم يقترف فيه الأخطاء – وهو ما كان حاسمًا في تأمين مقعده مع هاس وفق اعترافه.

حيث قال: "أعتقد بأن مشاركتي في السعودية أظهرت قدراتي، وأظهرت أن الناشئين والسائقين الذين يفتقرون للخبرة الكافية ليسوا بعيدين للغاية خلف السائقين الطبيعيين".

وأضاف: "أعتقد بأنني قدمت عرضًا جيدًا لنفسي في السعودية، كما أنه من الصعب تجاهل ذلك العامل في ظل الطريقة التي يسير بها موسم الفورمولا 2 حاليًا".

وتابع: "ما أزال أشعر أنه كان بوسعي القيام بعمل جيد في التجارب الحرة، لكن دعونا نقول بأنني سعيد بفرصة مشاركتي في السعودية كوني أعتقد أنها العامل الأكبر الذي ساهم فيما أنا فيه الآن".