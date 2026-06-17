الطريقة الوحيدة "العادلة" - أو ربما ليس تماماً - لإصلاح فوضى عقوبات سباق موناكو 2026

إعداد وترجمة: خلدون يونس

إنها فوضى كلاسيكية من فوضى الفورمولا 1، أليس كذلك؟ البطولة المبنية على الكمال والدقة، والتي تُقاس حتى الرقم الثالث بعد الفاصلة سواء حرفياً أو مجازياً، انزلقت إلى حالة من الفوضى الكاملة بسبب خطأ صغير تم قياسه في سبعة وسبعين سنتيمتراً فقط.

لقد أسفر طلب ألبين لإعادة النظر في نتيجة جائزة موناكو الكبرى عن نتيجة غير متوقعة إلى حد ما، رغم أن الأمر أصبح شبه حتمي بعد اعتراف إدارة الفورمولا 1، التي تعمل أيضاً كمزوّد التوقيت الرسمي للبطولة، بأن نظام قياس السرعة في ممر الصيانة كان يعمل بشكل غير دقيق.

ومع ذلك، فإن قرار الحكّام بإعادة المركز الثالث إلى بيير غاسلي عبر إلغاء العقوبتين المفروضتين عليه ترك كثيرين من بقية الفرق في حالة صدمة، أو على الأقل حيرة، لأن التصنيف المحّدث لسباق موناكو لم يبدُ أكثر عدالة.

إلى حد ما، دفع القرار النتيجة في الاتجاه المعاكس.

فمنصة التتويج التي حصل عليها غاسلي في النهاية بدت وكأنها مكافأة على حقيقة أن العديد من منافسيه، على عكس بيير، استجابوا فعلياً لعقوبات اتضح الآن أنها صدرت بشكل خاطئ. ونتيجة لذلك، تعرضوا للعقوبة.

لذلك لا يُعد مفاجئاً أن فرقاً أخرى، ريد بُل ومكلارين ومرسيدس، والتي يبدو أن سائقيها هم أكبر المتضررين حالياً، تبحث عن طرق لتحقيق العدالة.

لكن هناك مشكلة واحدة.

الوصول إلى نتيجة تعكس شكلاً من أشكال العدالة للجميع أمر مستحيل. لا توجد حرفياً طريقة مثالية للخروج من هذا المأزق الآن. والسؤال هو ما إذا كانت هناك أي وسيلة لتصحيح العقوبات الأخرى أيضاً، كما فعل حكّام موناكو مع غاسلي.

ومن الممكن القول إن هناك طريقة واحدة معقدة للغاية لتحقيق ذلك، وهي تقليل الأزمنة النهائية للسائقين الذين تأثروا بالعقوبات الخاطئة في التصنيف النهائي.

استعدوا.

سيصبح الأمر معقداً للغاية.

كما أنه قائم بدرجة كبيرة على الافتراضات.

في ما يمكن وصفه الآن فقط بأنه "التصنيف النهائي المؤقت لجائزة موناكو الكبرى"، يحتل غاسلي المركز الثالث بزمن إجمالي بلغ ساعتين و23 دقيقة و51.612 ثانية، متأخراً بفارق 20.369 ثانية عن الفائز بالسباق كيمي أنتونيلي. ويأتي إسحاق حجار في المركز الرابع بفارق 3.025 ثانية خلف سائق ألبين، بينما يتأخر أوسكار بياستري بفارق 0.867 ثانية إضافية. أما جورج راسل فما زال في المركز الثاني عشر بفارق 43.353 ثانية عن أنتونيلي، والأهم من ذلك أنه يتأخر بفارق 19.959 ثانية عن حجار.

وهذه هي بالضبط المراكز التي أنهى فيها الجميع السباق على الحلبة.

لكن مع إضافة عشر ثوانٍ نتيجة العقوبتين، تم تصنيف غاسلي في البداية بالمركز السابع. وبعد نجاح ألبين في طلب إعادة النظر، استعاد تلك الثواني العشر، لكن بياستري وراسل لم يحصل أي منهما على شيء.

وذلك لأن الأول كان قد نفذ عقوبته بالفعل أثناء السباق، بينما حاول الثاني تنفيذها، وفشل في ذلك، ليحصل على عقوبة إضافية نتيجة لذلك.

وفي قرارهم النهائي في قضية ألبين، أوضح الحكّام:

"يلاحظ الحكّام أنه فيما يتعلق بالسيارات الأخرى التي تعرضت لعقوبات، فقد قام بعضها بتنفيذ العقوبات بالفعل، وقد أثر ذلك للأسف على استراتيجيات سباقها وبالتالي على نتائجها. وستبقى بلا شك تساؤلات حول ما إذا كانت تلك المخالفات حقيقية بالفعل. ولا توجد أي لائحة تمنح الحكّام صلاحية ’إلغاء’ عقوبة تم تنفيذها بالفعل. وعلى أي حال، من الصعب تصور كيفية تطبيق مثل هذه الصلاحية. ومن الجدير بالذكر أن أي طرف آخر لم يتقدم بطلب إعادة نظر ضمن الإطار الزمني المسموح به".

إن كلمة "للأسف" مناسبة للغاية هنا.

فمن الناحية الرسمية، لم يتم إثبات أن عقوبتي بياستري أو راسل كانتا غير مبررتين أصلاً.

فقد كان على حكّام موناكو التعامل مع قضية غاسلي فقط، لأن ألبين كانت الفريق الوحيد الذي طلب إعادة النظر.

بيير غاسلي، ألبين الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ولذلك فإن اعتراف مزود التوقيت بوجود خطأ في إعدادات ممر الصيانة منح الحكّام أساساً لإعادة النظر في عقوبات غاسلي فقط، والأهم من ذلك أنه لم يمنحهم الأساس نفسه فيما يتعلق بالعقوبات الأخرى المفروضة على سائقين آخرين.

ويشير المنطق إلى أنه إذا كان قد تم ضبط غاسلي متلبساً بـ"تجاوز السرعة" داخل ممر الصيانة في موناكو من دون أن يكون قد تجاوز السرعة فعلياً، فإن عقوبتي بياستري وراسل قد تكونان أيضاً قد فُرضتا بشكل خاطئ.

لكن لا مكلارين ولا مرسيدس اعترضتا على العقوبتين في ذلك الوقت. ومع ذلك، فإن نتيجة مراجعة ألبين تركتهما بلا شك في حالة حيرة.

فإذا كانت عقوبات غاسلي قد أُلغيت الآن، فكيف يمكن منطقياً الإبقاء على معاقبة السائقين الآخرين؟

وربما يكون هذا هو الجانب الأكثر إثارة في هذه القضية بأكملها.

فإذا كانت نتيجة السباق قد بُنيت على بيانات معيبة، فهل يمكن حقاً إعادة الاعتبار لسائق واحد مع ترك بقية السباقات المشوهة للسائقين الآخرين من دون تعديل؟

هناك نقاش مثير للاهتمام حول ما إذا كان بالإمكان إيجاد حل أكثر عدالة، حل يجعل النتيجة النهائية أكثر إنصافاً أيضاً للسائقين الذين تفاعلوا مع عقوبات ربما لم يكن ينبغي أن توجد من الأساس.

وأحد الحلول المحتملة يتمثل في تقليص الأزمنة الإجمالية للسباق لهؤلاء السائقين بمقدار يعادل ما خسروه بسبب تلك العقوبات.

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كيف سيبدو ذلك؟

لقد خسر بياستري فعلياً مركزه أمام غاسلي فقط لأن مكلارين قررت إدخال أوسكار إلى ممر الصيانة للمرة الثانية خلال السباق، وعلى الأرجح بهدف إزالة خطر إضافة عقوبة خمس ثوانٍ إلى زمنه النهائي.

وقد دخل السائق الأسترالي إلى ممر الصيانة أثناء فترة سيارة الأمان بعد حادث لانس سترول، وتوقف لمدة خمس ثوانٍ، ونفذ العقوبة.

لكن القيام بذلك سمح لغاسلي بالتقدم عليه في الزمن الفعلي، لأن ألبين اختارت عدم التوقف.

وإذا أزلت تلك الثواني الخمس من زمن بياستري في السباق، فإنه سيتقدم مباشرة أمام كل من حجار وغاسلي في التصنيف.

هل سيكون ذلك عادلاً؟ ليس بالكامل، لا.

فقد كان متقدماً على غاسلي قبل تنفيذ العقوبة، لكنه كان لا يزال خلف حجار. وسيصبح حجار فعلياً ضحية جانبية في موقف لم يكن له أي دور في التسبب به.

لكن هل سيرضي ذلك مكلارين؟ على الأرجح نعم.

جورج راسل، مرسيدس وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وهل هذا ما تطالب به مكلارين في استئنافها؟ ما زال الأمر غير واضح..

سيكون التعامل مع وضع راسل أكثر تعقيداً.

فالعقوبة الأصلية البالغة خمس ثوانٍ تحولت إلى عقوبة المرور عبر ممر الصيانة بعدما فشلت مرسيدس في تنفيذها بشكل صحيح أثناء السباق. وجاءت عقوبة المرور عبر ممر الصيانة في ظروف يمكن وصفها بأنها الأكثر سوءاً على الإطلاق، إذ اضطر جورج إلى تنفيذها مباشرة بعد إعادة الانطلاق الثابتة عقب رفع العلم الأحمر.

ومع ذلك، هناك مادة واحدة في اللوائح الرياضية توفر على الأقل معياراً مرجعياً مفيداً. إنها المادة B1.9.6.c.iii، التي تتناول الحالات التي لا يملك فيها السائقون وقتاً كافياً لتنفيذ عقوباتهم أثناء السباق نفسه.

وتنص المادة على ما يلي: "إذا لم يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات قبل نهاية الحصة الخاضعة للتوقيت الإجمالية، فستتم إضافة ثلاثين (30) ثانية إلى الزمن الإجمالي للسائق المعني في حالة عقوبة التوقف والانطلاق، أو عشرين (20) ثانية في حالة عقوبة المرور عبر ممر الصيانة."

وربما تكون هذه هي النقطة الأكثر أهمية التي يمكن أن تستند إليها مرسيدس.

راسل نفذ فعلياً عقوبة لم تكن لتوجد لولا عقوبة سابقة قد تكون هي نفسها قد فُرضت بشكل خاطئ. كما أن لوائح "فيا" نفسها تعتبر أن عقوبة المرور عبر ممر الصيانة تعادل 20 ثانية.

وإذا تمت إعادة هذه العشرين ثانية إلى راسل في التصنيف النهائي، فسوف يتقدم مباشرة أمام حجار بفارق 0.041 ثانية فقط!

وهناك ملاحظة مهمة: كان هناك سائقان آخران تعرضا لعقوبات بسبب مخالفة تجاوز السرعة نفسها في ممر الصيانة خلال السباق، وهما لويس هاميلتون وفرانكو كولابينتو.

وقد نفذ هاميلتون عقوبته بالطريقة نفسها التي نفذ بها بياستري عقوبته. أما كولابينتو، فمثل غاسلي، لم ينفذها وتم إنزاله بعد السباق إلى المركز الرابع عشر بدلاً من المركز الثاني عشر الذي أنهى فيه السباق على الحلبة.

وإعادة خمس ثوانٍ لأي من السائقين لن تغير التصنيف بشكل جذري. فهاميلتون سيبقى ثانياً لأن الفارق النهائي بينه وبين أنتونيلي بلغ 6.271 ثانية. أما كولابينتو فسيبقى خارج المراكز العشرة الأولى.

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وبناءً على هذا المنطق، سيصبح التصنيف النهائي على النحو التالي: يبقى أنتونيلي وهاميلتون في المركزين الأول والثاني، ويتقدم بياستري إلى المركز الثالث أمام غاسلي، بينما يتراجع حجار إلى المركز السادس، ويتقدم راسل إلى المركز الخامس، مع تراجع ليام لاوسون وأرفيد لينبلاد وأليكس ألبون وإستيبان أوكون وفرناندو ألونسو مركزاً واحداً لكل منهم.

وسيكون ذلك بالتأكيد أفضل سيناريو ممكن بالنسبة إلى مرسيدس، حيث سيحصد راسل 10 نقاط بدلاً من لا شيء بعد عطلة نهاية أسبوع كارثية، كما سيؤثر ذلك بشكل طفيف على صراع البطولة.

يبدو الأمر فوضوياً، أليس كذلك؟

نعم.

لكن في الوقت الحالي لا يوجد تقريباً أي شخص داخل كواليس الفرق يعرف كيف ستنتهي هذه القصة في نهاية المطاف.

ولا توجد إجراءات واضحة في اللوائح تجعل جميع هذه التعديلات المحتملة سهلة التنفيذ من الناحية القانونية، ببساطة لأنه لا توجد سابقة يمكن الاستناد إليها، كما أن هناك عدداً كبيراً من الأسئلة التي ما زالت بلا إجابة.

لكن ما أصبح واضحاً بشكل متزايد هو أن منح غاسلي منصة تتويج موناكو أغضب عدداً كبيراً جداً من الأشخاص داخل الفرق.

وهناك مشكلة جوهرية واحدة تتعلق بحصول السائق الفرنسي على تلك الكأس (التي لم يتسلمها حتى الآن، إذ يبدو أن ريد بُل غير مستعدة لتسليمها قبل اتضاح النتيجة النهائية).

فإذا كانت عملية مراجعة نتيجة جائزة موناكو الكبرى تهدف إلى تحقيق العدالة، كما ينبغي لها نظرياً في عالم مثالي، فإن إعادة المركز الثالث الذي حققه على الحلبة قد لا تكون مرتبطة كثيراً بهذا الهدف.

لا شك أن غاسلي قدم سباقاً استثنائياً.

فالتأهل كأفضل سائق خارج فرق المقدمة كان إنجازاً ممتازاً. كما أن تجاوزه لاندو نوريس عند الانطلاق ووضع نفسه في موقع يسمح له بتحقيق نتيجة قوية كان أمراً مثيراً للإعجاب بالقدر نفسه.

لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس وبيير غاسلي، ألبين الصورة من قبل: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

لكن أياً من ذلك لا يغير حقيقة أنه لو كان نظام التوقيت يعمل بشكل صحيح، فمن المحتمل أنه لم يكن ليكون منافساً حقيقياً على منصة التتويج من الأساس.

فقد كان غاسلي خلف راسل وبياستري وحجار بفارق واضح قبل أن تبدأ العقوبات بالتأثير الحقيقي على مجريات السباق.

ومع ذلك، انتهى به الأمر بطريقة ما متقدماً على الثلاثة جميعاً في التصنيف النهائي.

ولا عجب أن القرار جاء صادماً. ولخص بياستري الوضع بشكل مثالي في برشلونة.

حيث قال: "من الصعب جداً معرفة ما هو القرار الصحيح."

"لأنني أرى إلى حد ما أنهم اعترفوا بوجود خطأ ما في ممر الصيانة. لكن عندما يكون لديك خمسة أو ستة سائقين تعرضوا لعقوبات بسبب ذلك. فأنا أيضاً لم أكن أتجاوز السرعة. ثم تقوم بتغيير عقوبة واحدة بينما لا تملك إمكانية تغيير جميع العقوبات الأخرى."

"هذا يخلق وضعاً صعباً للغاية بالنسبة للجميع. لقد قدمنا بالطبع إشعار نيتنا للاستئناف."

"بالنسبة لي، لا يتعلق الأمر فعلاً بالنقاط أو أي شيء من هذا القبيل. بل إنني لا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الأمور. كما أنه يخلق سابقة محرجة للغاية. لأنه الآن يشجع السائقين على إنهاء السباق في المركز الذي يريدونه على الحلبة وعدم تنفيذ العقوبات، ثم المجادلة بشأنها لاحقاً. بدلاً من الحصول على نتيجة السباق عندما ينبغي أن نحصل عليها."

من المستحيل التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك.

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

في هذه المرحلة، لا يبدو أي حل مستبعداً بالكامل، حتى ذلك الاقتراح الذي أطلقه شخص من أحد الفرق على سبيل المزاح، والمتمثل في محاكاة السباق باستخدام الذكاء الاصطناعي وإعادة احتساب النتيجة من دون العقوبات.

وبعيداً عن المزاح، ما زالت هناك حالة من عدم اليقين حول كيفية تمكن مكلارين وريد بُل ومرسيدس من بناء حججها القانونية للطعن في النتيجة.

كما توجد تساؤلات حول ما إذا كان لا يزال هناك مسار قانوني يسمح بتغيير النتائج، خصوصاً أن أكثر من أسبوع قد مر منذ سقوط العلم المرقّط في موناكو.

وحتى إذا كان ذلك ممكناً، فإلى متى يمكن أن تستمر هذه القضية؟ لأن الأطراف المعترضة نفسها لا تتفق على النتيجة التي ينبغي الوصول إليها.

فمرسيدس ومكلارين ستفضلان على الأرجح تعويض سائقيهما عبر تعديل الأزمنة النهائية للسباق.

أما ريد بُل، فمن المرجح أنها تفضل إلغاء إعادة غاسلي بالكامل، ما يسمح لحجار بالاحتفاظ بمركزه على منصة التتويج.

وفي حالة راسل، هناك تعقيد إضافي أيضاً، إذ قد تجادل الفرق المنافسة بأن عقوبة المرور عبر ممر الصيانة كانت نتيجة خطأ في التواصل داخل مرسيدس نفسها، وهو ما أدى إلى فشل الفريق في تنفيذ العقوبة الأصلية بالشكل الصحيح.

ومع ذلك، فإن سيناريو حصول جميع السائقين المتضررين على شكل من أشكال التعويض لا يزال مطروحاً، ما يعني أن منصة تتويج موناكو قد تتغير مرة أخرى.

فهل يمكن أن يحدث أنه بدلاً من إرسال كأس المركز الثالث إلى إنستون، سيتم إصدار أمر إلى ريد بُل بإرسالها إلى ووكينغ؟

لكن هناك مشكلة واحدة لا يمكن تجنبها.

فبمجرد أن تتأثر الاستراتيجيات، وتوقفات الصيانة، ومواقع السائقين في السباق بعقوبات استندت إلى بيانات غير صحيحة، يصبح من المستحيل ببساطة إعادة بناء الصورة الحقيقية لما كان سيبدو عليه السباق فعلاً.

وهنا يبرز السؤال البديهي التالي. كيف يمكن لأي من هذا أن يكون منطقياً؟

والإجابة المعقولة الوحيدة هي… أنه لا شيء من هذا منطقي!