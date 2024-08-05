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الضغط يزداد في أستون مارتن لكنّ الفريق يزعم أنّ سترول صبور

اعترف مدير فريق أستون مارتن بوجود ضغط داخلي "ضخم" بعد فشل الترقيات التي جلبها الفريق في إيمولا.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
لورانس سترول، مالك فريق أستون مارتن

لورانس سترول، مالك فريق أستون مارتن

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أنّ هناك "ضغطًا ضخمًا" داخل الفريق لإعادة النتائج القويّة، لكنّه زعم أنّ المالك لورنس سترول يتفهّم أنّ ذلك سيتطلّب بعض الوقت.

لم يكن الفريق قادرًا على تكراره مكاسبه في الفترة الشتويّة مثل موسمي 2022 و2023 هذا العام، حيث تقدّم من المركز السابع في 2022 إلى تحقيق ستّ منصّات تتويج في ثمانية سباقات والتفريط في الفوز في موناكو.

وكان فرناندو ألونسو يزعج ريد بُل بشكلٍ متواتر حينها في مقدّمة الترتيب.

وبالرغم من مكاسب أستون المتتالية، نجحت فيراري ومرسيدس في اللحاق بريد بُل، على جانب مكلارين التي حقّقت قفزة نوعيّة على حساب الفرق الثلاثة لتُصبح منافسة ريد بُل المباشرة، وهو ما يعني تراجع نتائج الفريق الأخضر.

وضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في جائزة بريطانيا الكبرى، أشار كراك إلى أنّ أداء بداية موسم 2023 كان "مُطريًا ولا يعكس موقع الفريق الحقيقي" كون "الآخرين كانوا يُقدّمون أداءً أقلّ من الطبيعي".

وعندما سُئل كيف ينظر سترول إلى وضع أستون مارتن الحالي في 2024، حيث يُرى من الخارج أنّ الفريق تراجع إلى الوراء في الوقت الذي كسب فيه الآخرون أكثر، قال كراك: "حسنًا، أعتقد بأنّ هناك جانبين".

وأضاف: "الأوّل: أيّ تقدّم تُحقّقه بالمقارنة مع منافسيك على مرّ الأعوام؟ أين لديك أهداف طموحة وتُحاول إدارتها".

وأكمل: "أعتقد بأنّ عليك خوض محادثات بشأن ذلك وعليك وضع خططٍ وتعلم أنّه لا يُمكنك التقدّم من المركز السابع إلى الأوّل. ذلك غير ممكن".

وأردف: "تحتاج لهذا، وذاك. شاهدتم بعض ما نحتاجه في المستقبل. تلك نقطة وأعتقد بأنّ هناك قدرًا معيّنًا من الواقعيّة والصبر. لكن عندما تجلب تحديثات ولا تقدّم الأداء المنتظر منها، فإنّ ذلك يزيد من الضغط بشكلٍ منطقي ومتفهّم".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ النظرة الخارجيّة ليست خاطئة. هناك ضغطٌ ضخمٌ من المنظور الداخلي لأنّ ترقيات إيمولا لم تقدّم الأداء المطلوب منها، ونحن نحاول حلّ ذلك في أقرب وقتٍ ممكن، أتفهّم أنّ هناك صبرًا أقلّ".

واختتم بالقول: "يتواجد لورنس في هذا العمل منذ وقتٍ طويلٍ الآن. يملك معرفة كبيرة بكيفيّة عمل الفورمولا 1، يعلم كذلك أنّ الأمر يتطلّب وقتًا بين عدم عمل مكوّنات معيّنة وموعد جلب أخرى لمعالجة الأمر، يتطلّب الأمر وقتًا لإنتاج مكوّنين. لذا أعتقد بأنّه مزيجٌ بين الاثنين. إنّه وضعٌ لا نودّ التواجد فيه".

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