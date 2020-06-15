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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الصين تلقت عرضاً لاستضافة سباقَي فورمولا واحد في موسم 2020

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الصين تلقت عرضاً لاستضافة سباقَي فورمولا واحد في موسم 2020
15-06-2020

أوضح زو بين مدير مجلس إدارة حلبة شنغهاي أن مسؤولي المدينة لم يتخذوا القرار النهائي بعد حيال استضافة سباقَي فورمولا واحد هذا العام، بالرغم من أن العرض مطروح بالفعل.

بعد إعلان روزنامة معدّلة لموسم 2020 المعلق حتى الآن بسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم بأسره، تعمل البطولة على تجهيز سباقات القسم الثاني من الموسم.

لكنّ الغموض المحيط بتأثير الجائحة على الكثير من القوانين والبلدان ومجالات الحياة، زاد من تعقيد هذه المهمة، ما أجبر الفورمولا واحد على تجهيز خطة احتياطية من سباقٍ أو سباقَين إضافيين في أوروبا، بهدف إكمال الموسم بـ 15 سباقاً على الأقل.

وشهد شهر فبراير/شباط الماضي، إعلان تأجيل جائزة الصين الكبرى التي كانت مقررة لتاريخ 19 أبريل/نيسان، وذلك بعد وصول جائحة الوباء إلى البلاد.

وضمن حوار إذاعي مع القناة المحلية الأسبوع الماضي، أكد زو أن المدينة تسعى لاستضافة الأحداث العالمية، بما فيها الفورمولا واحد.

فقال: "المنظمات الرياضية العالمية تهتم كثيراً بالفعاليات الرياضية العالمية في الصين وشنغهاي".

وأكمل: "بالرغم من التغييرات الكثيرة التي حصلت بسبب الجائحة، لكننا تلقينا الدعم من المنظمات الرياضية العالمية وغيرها. نودّ السماح باستضافتها في شنغهاي عندما يحين الوقت المناسب في النصف الثاني للعام، وذلك بحسب معطيات تطوّر وتغير حالة الوباء".

وحين سُئِل حيال إمكانية استضافة سباقَين في شنغهاي، أجاب زو: "لم يتخذ أي قرار بعد حيال ذلك".

وأردف: "أعلنت الفورمولا واحد أنها ستستأنف الموسم مع روزنامة أوروبية من دون أية جولة في آسيا. وكان موعد الحدث الأولي في شهر مايو/أيار (جائزة الصين الكبرى كانت في 19 أبريل ضمن الرزونامة الأولية) قبل أن يتم تأجيله إلى النصف الثاني للعام".

واسترسل: "طلبت منا الفورمولا واحد إمكانية استضافة سباقين في شنغهاي وما زلنا ضمن مرحلة النقاشات. لم يتم اتخاذ قرار بعد. سيعتمد الأمر على كيفية تطوّر سير الوباء".

وأقيم أول سباق في شنغهاي عام 2004. وكانت جائزة الصين الكبرى العام الماضي السباق رقم 1000 في تاريخ الفورمولا واحد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نُشر تقرير من قبل مكتب الرياضة الرسمي في شنغهاي يشرح التأثير الاقتصادي للأحداث الرياضية الكبيرة في 2019، حيث ضخت جائزة الصين الكبرى أكثر من 920 مليون يوان صيني مباشرة ضمن الاقتصاد المحلي، بينما كانت وصلت الفوائد الاقتصادية غير المباشرة إلى 3 مليار يوان صيني.

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