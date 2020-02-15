الصيني غوانيو زهو ينضمّ إلى رينو في دور سائق الاختبار لموسم 2020

أعلنت رينو ضمّها لزهو خلال حفل إطلاق موسمها في 2020 في باريس، في الوقت الذي كشفت فيه النقاب عن الكسوة اللونية لمقاتلتها في الفورمولا واحد "آر اس 20".

وقد حصد صاحب الـ 20 عامًا - والذي انضمّ إلى أكاديمية رينو الرياضية في بداية 2019 - لقب ناشئ العام خلال موسمه الأوّل في الفورمولا 2، مع حصده خمس منصّات تتويج وقطب انطلاق أوّل في سلفرستون.

وقد بقي زهو ضمن برنامج ناشئي الصانع الفرنسي لعامٍ ثانٍ على التوالي، حيث سيحصل على دور سائق الاختبار هذا الموسم، عقب رحيل جاك أيتكن.

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وتعقيبًا منه على ذلك قال زهو: "في البداية، أتطلّع لدور سائق الاختبار مع رينو. إذ تُعدّ تلك خطوة أخرى بعد شغل دور سائق التطوير في 2019 حيث أمضيت الكثير من الوقت على جهاز المُحاكاة وبعد الاختبارات لسيارة آر اس 17".

وأضاف: "البيانات والخبرة على متن سيارة فورمولا واحد تتتحسّن والفريق سعيد بتقدّمي وما أقدّمه حتّى الآن. لقد منحوني الكثير من الثقة وأنا كذلك أثق بهم، لذلك تعمل علاقتنا على نحوٍ جيّد".

وتابع: "أملك فرصة أفضل هذا العام، ما يعني عملي بجد أكبر من ذي قبل، والحصول على أكبر قدر من المعلومات من قيادة سيارة فورمولا واحد، وفي ذات الوقت تحسين الجوانب التي يحتاج الفريق للعمل عليها من أجل مساعدتهم على التحسّن في المستقبل".

وأكمل: "حظيت العام الماضي بمذاق أن تكون قريبًا من فريق الفورمولا واحد، وكسائق اختبار هذا العام، سأمضي وقتًا أكثر على الحلبة وأتعلّم من الاجتماعات وأستمع لكلّ بيانات السائقين. سأحصل على المزيد من المعلومات من خلال العمل مع دانيال (ريكاردو) وإستيبان (أوكون)، حيث سيساعدني ذلك ليس فقط في جانب الفورمولا واحد ولكن ضمن موسمي في الفورمولا 2 كذلك".

جديرٌ بالذكر أنّ زهو سيقود لصالح فريق يوني-فيرتوزي ريسينغ هذا العام في الفورمولا 2 بجوار ناشئ فيراري كالوم إيلوت.