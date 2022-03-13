الصورة التي تقدّم إشارات على متاعب مرسيدس

مهما كانت الأسباب التي تدفع الفرق المنافسة للاعتقاد بأنّ الصانع الألماني يُخفي وتيرته، فقد كان من الواضح من متابعة سيارة "دبليو13" على المسار أنّها ليست في وضعٍ جيّدٍ في الوقت الحاضر.

إذ أنّ الارتدادات المفرطة، ولحظات الانزلاق الكثيرة والمعاناة للتمتّع بالثبات في المنعطف تركت الفريق متأخّرًا.

لكن في حين أنّه لا يُوجد شرحٌ مفصّلٌ بعد لهذه المشاكل، فإنّ تغييرًا متأخّرًا على السيارة، بما في ذلك خطوة كبيرة عبر قطع جزء من هيكل الأرضيّة، منحتنا بعض الإشارات حول المصاعب التي يُواجهها الفريق.

ومثلما تُظهر صورتنا الحصريّة (أسفله)، فقد قامت مرسيدس بقطع جزء من الشريط الداخليّ أسفل أرضيّتها في وقتٍ متأخّرٍ من يوم السبت، حيث نزعت جزءًا من الحافة السفليّة في محاولة لتغيير توزيع التيارات الهوائيّة خارج وحول القسم الأماميّ من الأرضيّة بالتوجّه إلى منطقة الناشر.

سيارة مرسيدس دبليو13 تصوير: جورجيو بيولا

كما استخدم الفريق الطلاء الانسيابيّ أسفل أرضيّته في الطلعات الأخيرة من اليوم من أجل الحصول على تأكيدٍ بصري للهياكل الهوائيّة المتنافسة والأمل بأن تقدّم فكرة جيّدة حول الوجهة التي يحتاج الفريق لاتّباعها من أجل حلّ هذه الظاهرة المستعصية.

وجاءت خطوة قطع جزء من الأرضيّة لتُظهر محاولة مرسيدس إيجاد طريقة للتخلّص من مشكلة الارتدادات من دون الحاجة لرفع السيارة كثيرًا كي لا تخسر أقصى مستويات الأداء.

ويبدو أنّ قطع، وتعديل وحتّى إضافة بعض التفاصيل في مناطق معيّنة من الأرضيّة هي الخيارات المحبّذة بالنسبة لمرسيدس من أجل وضع سيارتها في مجال العمل المناسب.

مقارنة أرضيّة سيارة مرسيدس "دبليو13" تصوير: جورجيو بيولا

إذ أنّ تصميم الأرضيّة بشكلٍ عام يُعدّ جديدًا وجزءًا من حزمة المكوّنات التي قدّمها الفريق في بداية التجارب رفقة تصميم الجانب الراديكالي.

وفي حين أنّ الفريق اعتمد في السابق قسمًا مموّجًا معقّدًا في السابق في الحافة الأماميّة للأرضيّة، فإنّه تبنّى الآن تصميمًا أكثر بساطة (السهم الأحمر).

فضلًا عن ذلك فإنّ تصميم حافة الأرضيّة يُمكن أن يُعتبر مُبسّطًا عند مقارنته ببعض تصاميم الفرق المنافسة التي تستخدم هندسة مختلفة من خلال جنيّح الحافة للإبقاء على سلوك الأرضيّة أكثر استقرارًا.

في الأثناء فإنّ مرسيدس أُجبرت على إضافة قضيبٍ معدني يمنع الأرضيّة من الانحناء كثيرًا (السهم الأزرق)، في حين تستخدم فيراري (أسفله) ذلك فقط في القسم الخلفي باكامل من القطع وجنيّح الحافة.

مقارنة أرضيّتي سيارتَي فيراري "اف1-75" ومكلارين "ام.سي.ال36" تصوير: جورجيو بيولا

كما عرفت الطلعات القليلة الأخيرة استخدام مرسيدس لزاوية هجوم أكبر للجناح الأمامي (بوسعكم ملاحظة مدى انحناء الرفرفة العلويّة بالمقارنة مع نقاط التعديل)، وذلك في محاولة لنقل التوازن إلى الأمام أكثر والضغط على السيارة أكثر قليلًا فيا لأمام.

ويبدو أنّه كان لذلك تأثيرٌ عبر جعل السيارة دقيقة أكثر للمساعدة على التخلّص من مشاكل ضعف الاستجابة للانعطاف وكذلك رفع القسم الخلفي ما يُساهم في تقليل مشكلة الارتدادات.

الجناح الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو13 تصوير: جورجيو بيولا