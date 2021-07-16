الصندوق السيادي السعودي بصدد شراء حصة في مكلارين ضمن صفقة قدرها 550 مليون جنيه استرليني

يخوض الصندوق السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على مجموعة مكلارين، وذلك كجزء من عملية إعادة الهيكلة لمصنّع السيارات البريطاني العريق وفريقه للفورمولا واحد.

ونشرت "سكاي نيوز" تقريراً مفاده أنّ الصندوق السيادي السعودي يتجه لإبرام صفقة لشراء حصة في مكلارين تقدر بـ 550 مليون جنيه استرليني، وقد تكشف مكلارين عن ذلك خلال أيام.

وأشارت مصادر بنكية إلى أن الصفقة تتضمن 400 مليون جنيه استرليني كرأس مال إضافي من قبل الصندوق السيادي السعودي و"آريس للإدارة" الشركة الاستثمارية العالمية، بينما سيتم ضخ 150 مليون جنيه استرليني ضمن الشركة من قبل مالكي الأسهم التجارية الحاليين ومن بينهم ممتلكات، الصندوق السيادي الاستثماري في البحرين.

بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن الصفقة قد تتم يوم الجمعة أو قد تتأخر أكثر. وفي حال تمت، فستُعتبر علامة واضحة وكبيرة على الثقة باستراتيجية مكلارين الحالية تحت قيادة بول والش، الذي انضم العام الماضي إلى الشركة كرئيس تنفيذي.

وقد تمهد هذه الخطوة إلى مزيد من العلاقات التجارية بين مكلارين والمملكة. ومؤخراً كان الصندوق السيادي السعودي جزءاً من تحالف استثماري يسعى لشراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

كما يعتبر كذلك مستثمراً كبيراً في شركات تقنية متعددة.

من جهة أخرى، قدمت مكلارين موسماً ممتازاً في الفورمولا واحد حتى الآن، إذ يحتل سائقها لاندو نوريس المركز الرابع ضمن الترتيب العام، وزميله دانيال ريكاردو المركز الثامن.

كما أن الفريق تحت إدارة زاك براون يحتل المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنّعين، خلف ريد بُل ومرسيدس.

وإضافة إلى قسمها الرياضي، تمتلك مجموعة مكلارين: مكلارين للسيارات، والتي تصنع سيارات فاخرة، وكانت مداخيلها مرتفعة للغاية قبل جائحة كورونا. وكذلك شركة مكلارين للتقنيات التطبيقية التي تجني الأرباح عبر العمل مع زبائن من شركات عالمية متعددة.

وتعتبر مكلارين - التي أسسها بروس مكلارين عام 1963 - من أهم العلامات البريطانية في عالم سباقات المحركات، وطوال تواجدها لنصف قرن في الفورمولا واحد أحرزت لقب المصنعين ثماني مرات مع سائقين أمثال ميكا هاكينن، لويس هاميلتون، آلان بروست وإيرتون سينا.

وتمتلك مكلارين في جعبتها 180 انتصاراً في سباقات الجائزة الكبرى، ثلاثة انتصارات في سباق إندي 500، وسباق لومان 24 ساعة في أول مشاركة لها ضمنه.