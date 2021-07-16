تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022 التالي / كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

الصندوق السيادي السعودي بصدد شراء حصة في مكلارين ضمن صفقة قدرها 550 مليون جنيه استرليني

سيستثمر صندوق الاستثمارات العامة في السعودية و"آريس للإدارة" 400 مليون جنيه استرليني ضمن عملاق صناعة السيارات الشهير.

الصندوق السيادي السعودي بصدد شراء حصة في مكلارين ضمن صفقة قدرها 550 مليون جنيه استرليني

يخوض الصندوق السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على مجموعة مكلارين، وذلك كجزء من عملية إعادة الهيكلة لمصنّع السيارات البريطاني العريق وفريقه للفورمولا واحد.

ونشرت "سكاي نيوز" تقريراً مفاده أنّ الصندوق السيادي السعودي يتجه لإبرام صفقة لشراء حصة في مكلارين تقدر بـ 550 مليون جنيه استرليني، وقد تكشف مكلارين عن ذلك خلال أيام.

وأشارت مصادر بنكية إلى أن الصفقة تتضمن 400 مليون جنيه استرليني كرأس مال إضافي من قبل الصندوق السيادي السعودي و"آريس للإدارة" الشركة الاستثمارية العالمية، بينما سيتم ضخ 150 مليون جنيه استرليني ضمن الشركة من قبل مالكي الأسهم التجارية الحاليين ومن بينهم ممتلكات، الصندوق السيادي الاستثماري في البحرين.

بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن الصفقة قد تتم يوم الجمعة أو قد تتأخر أكثر. وفي حال تمت، فستُعتبر علامة واضحة وكبيرة على الثقة باستراتيجية مكلارين الحالية تحت قيادة بول والش، الذي انضم العام الماضي إلى الشركة كرئيس تنفيذي.

وقد تمهد هذه الخطوة إلى مزيد من العلاقات التجارية بين مكلارين والمملكة. ومؤخراً كان الصندوق السيادي السعودي جزءاً من تحالف استثماري يسعى لشراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

كما يعتبر كذلك مستثمراً كبيراً في شركات تقنية متعددة.

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، قدمت مكلارين موسماً ممتازاً في الفورمولا واحد حتى الآن، إذ يحتل سائقها لاندو نوريس المركز الرابع ضمن الترتيب العام، وزميله دانيال ريكاردو المركز الثامن.

كما أن الفريق تحت إدارة زاك براون يحتل المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنّعين، خلف ريد بُل ومرسيدس.

وإضافة إلى قسمها الرياضي، تمتلك مجموعة مكلارين: مكلارين للسيارات، والتي تصنع سيارات فاخرة، وكانت مداخيلها مرتفعة للغاية قبل جائحة كورونا. وكذلك شركة مكلارين للتقنيات التطبيقية التي تجني الأرباح عبر العمل مع زبائن من شركات عالمية متعددة.

وتعتبر مكلارين - التي أسسها بروس مكلارين عام 1963 - من أهم العلامات البريطانية في عالم سباقات المحركات، وطوال تواجدها لنصف قرن في الفورمولا واحد أحرزت لقب المصنعين ثماني مرات مع سائقين أمثال ميكا هاكينن، لويس هاميلتون، آلان بروست وإيرتون سينا.

وتمتلك مكلارين في جعبتها 180 انتصاراً في سباقات الجائزة الكبرى، ثلاثة انتصارات في سباق إندي 500، وسباق لومان 24 ساعة في أول مشاركة لها ضمنه.

المشاركات
التعليقات
ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

المقال السابق

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

المقال التالي

كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟

كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

2
فورمولا 1

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا

11 دقيقة
3
فورمولا 1

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

4 س
4
فورمولا 1

الصندوق السيادي السعودي بصدد شراء حصة في مكلارين ضمن صفقة قدرها 550 مليون جنيه استرليني

3 س
5
فورمولا 1

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

3 س
أحدث الأخبار
فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا
فورمولا 1

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا

11د
كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟
فورمولا 1

كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟

2 س
الصندوق السيادي السعودي بصدد شراء حصة في مكلارين ضمن صفقة قدرها 550 مليون جنيه استرليني
فورمولا 1

الصندوق السيادي السعودي بصدد شراء حصة في مكلارين ضمن صفقة قدرها 550 مليون جنيه استرليني

3 س
ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

3 س
الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

4 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

مكلارين More from
مكلارين
لاندو نوريس تعرض للسرقة في ملعب ويمبلي خلال نهائي يورو 2020
فورمولا 1

لاندو نوريس تعرض للسرقة في ملعب ويمبلي خلال نهائي يورو 2020

تحليل: لماذا لن يتخلى ريكاردو العنيد عن هدفه مع مكلارين؟
فورمولا 1

تحليل: لماذا لن يتخلى ريكاردو العنيد عن هدفه مع مكلارين؟

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

الكشف عن تحديثات مرسيدس قبيل جائزة بريطانيا الكبرى

الصندوق السيادي السعودي بصدد شراء حصة في مكلارين ضمن صفقة قدرها 550 مليون جنيه استرليني
فورمولا 1 فورمولا 1

الصندوق السيادي السعودي بصدد شراء حصة في مكلارين ضمن صفقة قدرها 550 مليون جنيه استرليني

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

نوريس ليس في حالة جيّدة بعد سرقته في ملعب ويمبلي
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس ليس في حالة جيّدة بعد سرقته في ملعب ويمبلي

كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك

أحدث الأخبار

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتصدّر التجارب الأولى بأريحيّة في بريطانيا

كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟

الصندوق السيادي السعودي بصدد شراء حصة في مكلارين ضمن صفقة قدرها 550 مليون جنيه استرليني
فورمولا 1 فورمولا 1

الصندوق السيادي السعودي بصدد شراء حصة في مكلارين ضمن صفقة قدرها 550 مليون جنيه استرليني

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو ستتمتّع بحريّة اختيار سائقيها في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.