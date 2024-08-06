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الصحافة الإيطالية تؤكد هوية الفريق الذي وقّع معه نيوي

بعد فترة انتظار طويلة، يبدو أن آدريان نيوي عبقري التصميم، قد وقّع أخيراً مع فريق جديد سينتقل إليه بعد الخروج من صفوف ريد بُل في 2025.

تم التحديث:
آدريان نيوي، كبير قسم التصميم لدى ريد بُل

اختار آدريان نيوي الانضمام إلى فريق أستون مارتن بدءاً من موسم 2025، وفقاً لتقرير حصري من Autosprint.

وسيتم الإعلان عن الصفقة في بداية شهر سبتمبر، نظراً لوجود التزامات تعاقدية بين نيوي وريد بُل تمنع الإعلان عن أي شيء بهذا الخصوص حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وكان لورانس سترول مالك الفريق، يحاول منذ مدة جذب نيوي للانضمام إلى الفريق، ويبدو أنه نجح أخيراً في إقناع عبقري التصميم بهذه الخطوة.

ويبدو أن رغبة نيوي بالبقاء في إنكلترا لعبت دوراً في هذا القرار.

ويُشاع أن العرض المقدّم إلى نيوي يمتد لأربع سنوات، بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي في العام. أي 400 مليون دولار أمريكي طوال فترة العقد.

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الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وعمل نيوي مع عدة فرق طوال تاريخه الذي يمتدّ لعدة حقب مختلفة في الفورمولا واحد: ويليامز، مكلارين وريد بُل، وحقق معها ألقاباً عديدة.

وبعد خروجه من ريد بُل، خاض نيوي محادثات مع فيراري، مكلارين وويليامز، إضافة إلى أستون مارتن، وذلك عبر مدير أعماله إيدي جوردان.

ووفقاً لـ Autosprint، فإن نيوي يثق في الشراكة مع هوندا ويراها فرصة لمشروع أستون مارتن في البطولة.

وكما هو معلوم، فقد زار منشآت أستون مارتن الجديدة في سيلفرستون، وهذا يعني بدوره أن فرناندو ألونسو ونيوي سيعملان معاً للمرة الأولى.

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