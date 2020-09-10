"الشقراء الأمريكية" التي كانت لتنقذ سباق مرسيدس في مونزا

تلاشت آمال لويس هاميلتون سائق مرسيدس بالفوز في مونزا، وذلك بعد تلقيه عقوبة التوقف عشر ثوانٍ في منصة الصيانة، نظراً لدخوله خط الحظائر "المغلق"، نتيجة لعدم انتباهه وفريقه كذلك لإغلاق الخط.

واعترف هاميلتون أنه لم يرَ أضواء التنبيه التي تحذّر من إغلاق خط الحظائر، بينما كشف فريقه مرسيدس أنه لم يلاحظ كذلك الرسالة التي أرسلتها "فيا" حيال هذا الصدد.

هذا الخطأ، فتح الباب أمام بيير غاسلي سائق ألفا تاوري لإحراز فوز غير متوقع على حلبة مونزا.

وتعقيباً على تلك الأحداث والخطأ الكبير من قبل مرسيدس، كشف غراهام واتسون المدير الرياضي لدى فريق ألفا تاوري أنه وضع نظاماً صوتياً خاصاً منذ عدة سنوات لتفادي الوقوع في نفس خطأ السهام الفضية.

حيث شرح في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" الفكرة التي تضمن عدم تفويت أية رسالة من قبل "فيا".

فقال: "أعتقد أن مرسيدس لا تمتلك نظاماً مشابهاً، وإلا لما كانت لتفوّت تلك الرسالة".

وأكمل: "لكن ومنذ ثلاث سنوات، قمتُ بإضافة نظام كمبيوتر صوتيّ لجميع الرسائل القادمة من ’فيا’".

وأردف: "لذا، وعندما تأتي رسالة من ’فيا’ في الصفحة الثالثة، مفادها أن خط الحظائر مغلق، فإن ذلك الصوت الحاسوبيّ التلقائي ينبّهني لها. إنه صوت امرأة، ونطلق عليها اسم ’الشقراء الأمريكية’، بسبب اللهجة التي تنطق بها. وكانت تقول ’خط الحظائر مغلق’".

وتابع: "كان المهندسون يفكرون في إدخال دانييل (كفيات) خلال فترة سيارة الأمان، لكنني بدأتُ الصراخ ’كلا، لا تدعوه يدخل، لاتدعوه يدخل، لا تدعوه يدخل’. وجميعهم بدؤوا ينظرون إليّ، حينها قلت لهم ’مدخل خط الحظائر مغلق، المدخل مغلق’".

واسترسل: "لذا، بقي دانييل على الحلبة. لكن عندما رأيت هاميلتون يدخل. حينها فكرتُ ’هل ارتكبتُ خطأ فادحاً؟ كمدير رياضي، هل ارتكبت خطأ فادحاً؟’ لأن فريق مرسيدس لا يرتكب مثل هذه الأخطاء عادة".

واستكمل: "من ثم نظرت إلى الشاشة مجدداً. وقلت ’كلا، كلا. لا تدعوه يدخل أنا متأكد 100 بالمئة. لا بد من البقاء على الحلبة".

يشار إلى أن مرسيدس أكدت اتخاذها إجراءات جديدة لمنع تكرار الخطأ الذي كلفها الفوز في سباق مونزا.