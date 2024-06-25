الشرطة لم تجد أيّة خروقات جنائيّة في قضيّة رسالة اتّهامات مرسيدس التخريبيّة

لم تجد شرطة نورثهامبتونشير أيّة خروقات جنائيّة بشأن البريد الإلكتروني مجهول المصدر الذي يتّهم فريق مرسيدس للفورمولا 1 بتخريب سيارة لويس هاميلتون.

بُعثت رسالة إلكترونيّة مجهولة المصدر في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر تتّهم فريق مرسيدس وخاصة توتو وولف مدير الفريق بـ "تخريبٍ منهجي" لسيارة هاميلتون واستراتيجيّاته وصحّته العقليّة.

وبُعثت الرسالة إلى ذات قائمة ممثلي الفورمولا 1 ووسائل الإعلام الذين بُعثت لهم رسائل تطبيق "واتساب" التي يُزعم أنّها لكريستيان هورنر مطلع العام.

وقلّل وولف ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 من محتوى البريد الإلكتروني وصحّته، أو إن كان قد جاء من أيّ عضوٍ في فريقه.

وقال وولف في برشلونة يوم الجمعة: "ليست من عضوٍ في الفريق. عندما نتلقى هذا النوع من الرسائل الإلكترونيّة، فإنّنا نتلقى الآلاف منها، ذلك مزعج، خاصة عندما يتعلّق الأمر بتهديدات بالقتل وكلّ تلك الأمور".

وكشف وولف حينها أنّ مرسيدس استدعت الشرطة للتحقيق في البريد الإلكترونيّ ومصدره.

وقال: "طلبت من الفريق الضرب بكلّ قوّة في هذه الواقعة بالذات. اتّصلنا بالشرطة للتحقيق في الأمر، ونحن نبحث عن مصدر عنوان آي.بي".

وأردف: "نبحث عن الهاتف. كلّ ذلك لأنّ الإساءة الإلكترونيّة بذلك الشكل يجب أن تتوقّف. لا يُمكن للناس الاختباء خلف هواتفهم أو حواسيبهم والإساءة إلى الفرق أو السائقين بهذا الشكل".

لكنّ الشرطة قالت اليوم الثلاثاء أنّها لم تجد أيّة خروقات جنائيّة مقترفة، لكنّها نصحت مرسيدس حول كيفيّة التصرّف في حال تكرار ما حدث.

وقال متحدّثٌ باسم شرطة نورثهامبتونشير لهيئة الإذاعة البريطانيّة "بي بي سي": "تلقت شرطة نورثهامبتونشير تقريرًا في 12 يونيو يتعلّق ببريد إلكترونيّ تمّ تداوله في فريق مرسيدس للفورمولا 1".

وأضاف: "لم يتمّ إيجاد أيّة خروقات جنائيّة مقترفة. لكن تمّ تقديم نصائح فيما يتعلّق بأيّة رسائل بريديّة أخرى قد يتلقاها الفريق في المستقبل".

وسيُغادر هاميلتون صفوف فريق مرسيدس للانتقال إلى فيراري مع نهاية الموسم الحالي من البطولة.