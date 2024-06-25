جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

الشرطة لم تجد أيّة خروقات جنائيّة في قضيّة رسالة اتّهامات مرسيدس التخريبيّة

لم تجد شرطة نورثهامبتونشير أيّة خروقات جنائيّة بشأن البريد الإلكتروني مجهول المصدر الذي يتّهم فريق مرسيدس للفورمولا 1 بتخريب سيارة لويس هاميلتون.

تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

لم تجد شرطة نورثهامبتونشير أيّة خروقات جنائيّة بشأن البريد الإلكتروني مجهول المصدر الذي يتّهم فريق مرسيدس للفورمولا 1 بتخريب سيارة لويس هاميلتون.

بُعثت رسالة إلكترونيّة مجهولة المصدر في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر تتّهم فريق مرسيدس وخاصة توتو وولف مدير الفريق بـ "تخريبٍ منهجي" لسيارة هاميلتون واستراتيجيّاته وصحّته العقليّة.

وبُعثت الرسالة إلى ذات قائمة ممثلي الفورمولا 1 ووسائل الإعلام الذين بُعثت لهم رسائل تطبيق "واتساب" التي يُزعم أنّها لكريستيان هورنر مطلع العام.

وقلّل وولف ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 من محتوى البريد الإلكتروني وصحّته، أو إن كان قد جاء من أيّ عضوٍ في فريقه.

وقال وولف في برشلونة يوم الجمعة: "ليست من عضوٍ في الفريق. عندما نتلقى هذا النوع من الرسائل الإلكترونيّة، فإنّنا نتلقى الآلاف منها، ذلك مزعج، خاصة عندما يتعلّق الأمر بتهديدات بالقتل وكلّ تلك الأمور".

وكشف وولف حينها أنّ مرسيدس استدعت الشرطة للتحقيق في البريد الإلكترونيّ ومصدره.

وقال: "طلبت من الفريق الضرب بكلّ قوّة في هذه الواقعة بالذات. اتّصلنا بالشرطة للتحقيق في الأمر، ونحن نبحث عن مصدر عنوان آي.بي".

وأردف: "نبحث عن الهاتف. كلّ ذلك لأنّ الإساءة الإلكترونيّة بذلك الشكل يجب أن تتوقّف. لا يُمكن للناس الاختباء خلف هواتفهم أو حواسيبهم والإساءة إلى الفرق أو السائقين بهذا الشكل".

لكنّ الشرطة قالت اليوم الثلاثاء أنّها لم تجد أيّة خروقات جنائيّة مقترفة، لكنّها نصحت مرسيدس حول كيفيّة التصرّف في حال تكرار ما حدث.

وقال متحدّثٌ باسم شرطة نورثهامبتونشير لهيئة الإذاعة البريطانيّة "بي بي سي": "تلقت شرطة نورثهامبتونشير تقريرًا في 12 يونيو يتعلّق ببريد إلكترونيّ تمّ تداوله في فريق مرسيدس للفورمولا 1".

وأضاف: "لم يتمّ إيجاد أيّة خروقات جنائيّة مقترفة. لكن تمّ تقديم نصائح فيما يتعلّق بأيّة رسائل بريديّة أخرى قد يتلقاها الفريق في المستقبل".

وسيُغادر هاميلتون صفوف فريق مرسيدس للانتقال إلى فيراري مع نهاية الموسم الحالي من البطولة.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مواعيد جائزة النمسا الكبرى 2024

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

تقارير: هاس يتجه لتأكيد هوية أحد سائقيه لموسم 2025

تقارير: هاس يتجه لتأكيد هوية أحد سائقيه لموسم 2025

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تقارير: هاس يتجه لتأكيد هوية أحد سائقيه لموسم 2025
ماركو: فيرستابن فاز في إسبانيا لأنه "واثق بقدراته" وليس لأن السيارة جيدة

ماركو: فيرستابن فاز في إسبانيا لأنه "واثق بقدراته" وليس لأن السيارة جيدة

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ماركو: فيرستابن فاز في إسبانيا لأنه "واثق بقدراته" وليس لأن السيارة جيدة
مكلارين تريد الاستفادة من "نقطة ضعف" ريد بُل

مكلارين تريد الاستفادة من "نقطة ضعف" ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
مكلارين تريد الاستفادة من "نقطة ضعف" ريد بُل
فيراري تنظر بعين الشكّ إلى تجارب ريد بُل مع فيرستابن قبل جولة إسبانيا

فيراري تنظر بعين الشكّ إلى تجارب ريد بُل مع فيرستابن قبل جولة إسبانيا

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيراري تنظر بعين الشكّ إلى تجارب ريد بُل مع فيرستابن قبل جولة إسبانيا

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط