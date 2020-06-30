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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / أخبار عاجلة

الشرطة تحذّر المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سيلفرستون خلال إقامة سباقيها

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الشرطة تحذّر المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سيلفرستون خلال إقامة سباقيها
30-06-2020

حذّرت الشرطة البريطانية المشجّعين للبقاء بعيدًا عن حلبة سليفرستون عندما تستضيف سباقيها في الفورمولا واحد خلال شهر أغسطس/آب من العام الجاري، حيث أنّ حضورهم قد يعرّض الحدثين لخطر الإلغاء.

مع استهلال الفورمولا واحد موسم 2020 بسباقات تُقام بدون جمهور، تتصاعد المخاوف بأنّ المشجّعين الشغوفين قد يحاولون رغم ذلك الاقتراب من الحلبات لمشاهدة الحركة على المسار من نقاط رؤية قريبة.

وقُبيل استضافة سيلفرستون لجائزة بريطانيا الكبرى في 2 أغسطس/آب والسباق السبعين للجائزة في نهاية الأسبوع التالية، فإنّ الشرطة المحلية حذّرت بوضوح بأنّ أيّة تجمّعات بالقرب من الحلبة من المشجّعين لن يتمّ التهاون معها وقد تتسبب في إلغاء الحدثين.

وضمن بيانٍ أصدرته شرطة نورثامبتونشاير، حذّرت قائلة: "وضع منظمو الحدث إجراءات صارمة من أجل تقليل خطر إنتقال عدوى كورونا وحماية طواقم الفرق والعاملين بالحدث والمجتمع المحلي. حيث أنّ أيّة تجمعات خارجة عن السيطرة لأشخاص في منطقة الحلبة لن تؤثّر على الحدث فقط، بل على كامل موسم الفورمولا واحد".

من جانبه، دعم ستيوارت برنغل رئيس جائزة بريطانيا الكبرى - والذي عمل بكامل جهده مع رؤساء الفورمولا واحد للمضي قُدمًا بسباقي سيلفرستون - مطلب الشرطة للمشجّعين بالبقاء بعيدًا عن الحلبة.

فقال: "مشجّعو الفورمولا واحد البريطانيون هم الأكثر شغفًا في العالم، لكنّنا نطلب منهم ألّا يحاولوا السفر إلى منطقة سيلفرستون خلال أوّل نهايتي أسبوع في أغسطس/آب".

وأضاف: "2020 عام فريد وغير مسبوق، وقد شهد العديد من التضحيات من قبل الكثيرين، مع ذلك، وكمجتمع رياضة السيارات، علينا العمل سويًا لتفادي تعريض موسم الفورمولا واحد للخطر ومساعدة سيلفرستون على حماية جيرانها".

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من جهته، أضاف دينيس موراي قائد ومراقب الحدث بأنّه ستكون هنالك ضوابط مشددة حول الحلبة وسيتم إبعاد أيّ مشجّعين يحاولون الاقتراب من الحلبة.

حيث قال: "نتفهّم تمامًا أنّ المشجّعين ربما يتحمّسون ويرغبون الاقتراب من الحلبة لمتابعة السباقين، لكنّ ذلك لن يكون ممكنًا للأسف هذا العام والوصول إلى المنطقة المحلية سيكون مقيّدًا للغاية".

وتابع: "أحثّ المشجّعين على الاستمتاع بهذين الحدثين من المنزل حيث أنّه لن يكون ممكنًا مشاهدة الأحداث عبر السياج المحيط بالحلبة. وأيّة محاولة للقيام بذلك ستقابل بحزم من قبل رجال أمن سيلفرستون الذين سيطوّقون تلك المناطق عبر ضوابط مشددة".

وأكمل: "بالرُغم من إقامة هذين السباقين من دون جمهور، إلّا أنّ الإجراءات الأمنية التي نضعها ستكون أكثر حزمًا من أي وقت مضى. نعمل بجانب طاقم الحلبة لتقديم حدثين آمنين لكل من المشاركين، فرقهم ومجتمعاتنا المحلية".

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