فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

"السيارة غير قابلة للقيادة" .. إسحاق حجار يبحث عن حلول بعد معاناة هائلة في تجارب أوستن

بينما تحدث فيرستابن عن بداية إيجابية إلى حد كبير في أوستن، أقرّ حجار بأنه اتخذ الاتجاه الخاطئ في إعدادات السيارة، بعدما تآكلت إطاراته الأمامية بالكامل منذ المقطع الأول.

منشور: 24-10-2026

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إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كريس غرايثين

شهدت حصص التجارب الحرة للفورمولا 1 على حلبة الأمريكيتين يومًا متباينًا لفريق ريد بُل. فقد أبدى ماكس فيرستابن رضاه إلى حد كبير عن المؤشرات الأولية لسيارة آر.بي22، لكنه شدد على ضرورة تحسين التوازن بين المنعطفات السريعة والبطيئة، فيما أشار المدير التقني بيير واشيه إلى أن الفريق بحاجة إلى تحقيق مكاسب في المقاطع الأبطأ من الحلبة.

استخدم فيرستابن تعبير "الضبط الدقيق" لوصف المرحلة التي وصل إليها الفريق، لكن الوضع لم يكن كذلك على الجانب الآخر من المرآب. فقد شعر إسحاق حجار بإيجابية إلى حد كبير خلال التجارب الحرة الأولى، رغم إنهائه الحصة في المركز الرابع عشر، لكنه قرر تجربة اتجاه مختلف قليلًا في إعدادات السيارة خلال الحصة الثانية من اليوم.

وقال السائق الفرنسي: "أجريت بالفعل الكثير من التغييرات بعد التجارب الحرة الأولى. كنت راضيًا إلى حد ما عما حدث هذا الصباح. وبعد ذلك، اعتقدت أنني أسير في الاتجاه الصحيح، لكن التغييرات جلبت المزيد من المشكلات".

وأضاف: "ظل شعوري بالسيارة مقبولًا على إطارات ميديوم، رغم أننا غيّرنا إعداداتها. لكن مع إطارات سوفت، فقدت السيارة كل شيء بالنسبة إليّ. كانت قيادتها صعبة للغاية، لذا أحتاج إلى تغيير الوضع غدًا".

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وتابع: "علينا الجلوس معًا ودراسة ما يمكننا فعله، لأن أداء السيارة تراجع بصورة هائلة. يجب أن نعيدها إلى مستواها السابق على الأقل، أي إلى المستوى الذي كانت عليه هذا الصباح".

وكان حجار قد عبّر بالفعل عن إحباطه عبر الراديو خلال التجارب الحرة الثانية. وعلى وجه الخصوص، انهارت محاكاة التصفيات التي أجراها، لينهي اليوم متأخرًا بنحو ثانية كاملة عن زميله في الفريق فيرستابن.

وتسببت مشكلات التوازن في ارتفاع حرارة الإطارات الأمامية لحجار بسرعة كبيرة للغاية، مع ما ترتب على ذلك من عواقب.

فقال: "كان الأمر كارثيًا بكل بساطة. حققت معظم زمن لفتي في المقطع الأول، لكنني كنت أبطأ من أدائي على إطارات ميديوم منذ نهاية المقطع الأول وحتى نهاية اللفة. كانت السيارة غير قابلة للقيادة، وفقدت السيطرة على المقدمة بدرجة هائلة".

واختتم: "علينا دراسة الأمر، لأن هذا ليس طبيعيًا. لماذا حدث كل هذا التآكل خلال لفة واحدة؟ لقد تضررت الإطارات الأمامية بالكامل في المنعطفات السريعة".





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الثانية

فورمولا 1

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